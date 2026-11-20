Ngôi trường - Nơi lưu giữ bao kỷ niệm của tuổi học trò

Trường xưa

Trương Anh Sáng

Đã bao năm không về

khi giã từ áo trắng

thời gian như gọt nắng

chảy dài trên đôi vai

Trường xưa, thưở sơ khai

là mái tranh vách đất

tre, nứa làm bàn học

thầy, cô ươm ước mơ

Giữa sân trường cây gạo

mình chằng chịt vết thương

bài viết còn dang dở

trang sách nhuộm máu hồng

Gác bút nghiên cầm súng

chiến trường nhiều vết thương

đòi bài viết dang dở

đòi tiếng cười thơ ngây

Về thăm ngôi trường cũ

chỗ ngồi xưa thân thuộc

ngậm ngùi người còn, mất

kỷ niệm xưa ùa về

Trường xưa thay áo mới

sáng, xanh, sạch, an toàn

đàn chim non ríu rít

nụ cười như hoa tươi.

Không cầu kỳ trong ngôn ngữ, không sử dụng những cấu trúc biểu đạt phức tạp, bài thơ mở ra bằng nỗi nhớ, đi qua những năm tháng học trò nghèo, chạm vào ký ức chiến tranh, những mất mát của một thế hệ, rồi khép lại bằng hình ảnh ngôi trường hôm nay đã đổi thay trong sắc màu sáng, xanh, sạch, an toàn và tiếng cười của những học sinh nhỏ tuổi.

Ẩn dưới những câu thơ ngắn là một hành trình dài của thời gian, của lịch sử và của sự trưởng thành. “Trường xưa” không chỉ là trường xưa của một người, mà còn có thể là trường xưa của nhiều thế hệ; không chỉ là câu chuyện riêng của tác giả, mà còn là lời nhắc về một thời tuổi trẻ đã đi qua chiến tranh, về những hy sinh không thể đo đếm, về giá trị của hòa bình và trách nhiệm gìn giữ những điều tốt đẹp mà hôm nay chúng ta đang có.

Bài thơ mở đầu bằng bốn câu thơ mang dáng dấp của một lời tự sự, nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều suy tư:

“Đã bao năm không về

khi giã từ áo trắng

thời gian như gọt nắng

chảy dài trên đôi vai”

Câu thơ “Đã bao năm không về” không xác định một khoảng thời gian cụ thể. Đó là một khoảng cách được đo bằng ký ức, bằng những biến động của đời người, bằng sự trưởng thành và những trải nghiệm mà mỗi người phải đi qua. Cái “đã bao năm” vừa gợi sự xa cách, vừa tạo nên một khoảng trống tâm lý để nỗi nhớ âm thầm hiện lên.

“Giã từ áo trắng” là hình ảnh giàu tính biểu tượng. Áo trắng không chỉ là trang phục của học sinh, mà còn là biểu tượng của tuổi trẻ, sự trong sáng, những ước mơ chưa bị cuộc đời làm cho chai sạn. Giã từ áo trắng là giã từ một thời vô tư, là bước ra khỏi mái trường để đối diện với những thử thách của cuộc sống. Đó có thể là sự chuyển tiếp từ tuổi học trò sang tuổi trưởng thành, nhưng trong trường hợp của nhân vật trữ tình, sự chuyển tiếp ấy còn gắn với một thời đại nhiều biến động, nơi tuổi trẻ không phải lúc nào cũng được sống trọn vẹn với những lựa chọn bình thường.

Đặc biệt, câu thơ “thời gian như giọt nắng” là một liên tưởng giàu chất thơ. Thời gian vốn vô hình, nhưng qua phép so sánh và cách tạo hình của tác giả, thời gian trở thành một tác động có thể nhìn thấy, cảm nhận được. Câu thơ “chảy dài trên đôi vai” tiếp tục làm cho thời gian mang hình hài của một dòng chảy và sức nặng. Đôi vai là nơi con người gánh vác cuộc đời, gánh trách nhiệm, gánh những nỗi đau, những kỷ niệm và cả những điều chưa kịp hoàn thành. Thời gian không chỉ trôi qua phía trước mà còn đọng lại trên thân phận con người.

Bốn câu thơ đầu tạo nên một trường cảm xúc lặng. Không có tiếng khóc, không có lời than, nhưng nỗi buồn hiện diện như một lớp bụi mỏng phủ lên ký ức. Đó là nỗi buồn của người đã đi xa, đã sống qua nhiều biến động, khi ngoảnh lại nhận ra tuổi trẻ không còn ở phía trước mà đã nằm sâu trong một miền ký ức. Điều đó cho thấy, tác giả sử dụng ngôn ngữ giản dị, hình ảnh gần gũi nhưng có sức gợi, tạo nên sự kết hợp giữa cảm xúc cá nhân và suy tư về thời gian. Đây là cách biểu đạt có tính tiết chế: càng ít lời, càng mở ra nhiều khoảng trống cho người đọc tự liên tưởng đến trường xưa của mình.

Từ nỗi nhớ chung, bài thơ đưa người đọc trở về một không gian cụ thể, nơi những ký ức được hình thành:

“Trường xưa, thưở sơ khai

là mái tranh vách đất

tre, nứa làm bàn học

thầy, cô ươm ước mơ”

Những hình ảnh “mái tranh vách đất”, “tre, nứa làm bàn học” gợi lên một nền giáo dục còn nhiều thiếu thốn về vật chất. Đó là hình ảnh quen thuộc của những ngôi trường trong một thời kỳ khó khăn, khi điều kiện học tập chưa được bảo đảm, lớp học đơn sơ, trang thiết bị thiếu thốn, nhưng khát vọng học hành vẫn được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương, sự tận tụy của thầy cô và nghị lực của học trò.

Trong cấu trúc bài thơ, mái trường nghèo không được miêu tả như một sự bi lụy. Tác giả không nhấn mạnh cái thiếu, cái khổ để tạo thương cảm, mà đặt những vật liệu bình dị ấy trong một không gian có sức sống: nơi thầy cô “ươm ước mơ”. Động từ “ươm” là một lựa chọn giàu ý nghĩa. Ươm là công việc cần thời gian, sự chăm sóc, kiên nhẫn và niềm tin vào tương lai. Một hạt giống nhỏ chưa thể trở thành cây lớn ngay lập tức; nó cần được vun trồng, bảo vệ, chăm sóc. Ước mơ của học trò cũng vậy. Những đứa trẻ bước vào mái trường nghèo có thể chưa biết tương lai mình sẽ đi đâu, làm gì, nhưng qua lời dạy của thầy cô, qua từng trang sách, từng bài học, những hạt giống khát vọng được gieo xuống.

Ở đây, bài thơ chạm đến một ý nghĩa sâu sắc của giáo dục: giáo dục không bắt đầu từ sự đầy đủ của cơ sở vật chất, mà bắt đầu từ niềm tin vào con người. Vật chất có thể thiếu, nhưng nếu người thầy còn tâm huyết, nếu học trò còn khát vọng, nếu cộng đồng còn coi trọng tri thức, thì trường học vẫn có thể trở thành nơi khởi đầu của những tương lai lớn.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là xem nhẹ điều kiện giáo dục. Đặt trong bối cảnh hiện nay, hình ảnh mái tranh, vách đất càng làm nổi bật sự đổi thay của trường học, đồng thời nhắc chúng ta rằng những điều kiện học tập tốt đẹp hôm nay được xây dựng từ một hành trình dài của nỗ lực xã hội, của sự hy sinh và của những thế hệ đi trước. Trường học trong bài thơ vì thế mang hai giá trị song hành: một mặt là ký ức về sự nghèo khó, mặt khác là biểu tượng của sức mạnh tinh thần. Cái nghèo của mái trường không làm nghèo ước mơ; ngược lại, chính trong điều kiện thiếu thốn, ước mơ càng trở nên đáng quý, bởi nó là ánh sáng vượt lên hoàn cảnh. Đó cũng là một cách nhìn nhân văn về lịch sử giáo dục Việt Nam: những ngôi trường giản dị, những người thầy bình dị, những học trò bình dị đã góp phần tạo nên những thế hệ có ý chí, có lòng yêu quê hương và sẵn sàng dấn thân khi đất nước cần.

Nếu mái trường là không gian ký ức thì cây gạo giữa sân trường là một nhân chứng. Bài thơ viết:

“Giữa sân trường cây gạo

mình chằng chịt vết thương

bài viết còn dang dở

trang sách nhuộm máu hồng”

Đây là khổ thơ có sức ám ảnh mạnh nhất trong toàn bài. Không gian học đường vốn gắn với tiếng đọc bài, tiếng cười, những trò chơi tuổi nhỏ, bỗng chuyển sang một trường cảm xúc khác: chiến tranh, thương tích, máu và sự dang dở. Cây gạo giữa sân trường được nhân hóa bằng hình ảnh “mình chằng chịt vết thương”. Cách diễn đạt ấy khiến cây không còn là một vật thể thiên nhiên đứng yên, mà trở thành một cơ thể có sự sống, có đau đớn, có khả năng lưu giữ những gì đã xảy ra. Cây gạo như một người bạn, một nhân chứng, một sinh thể cùng chịu đựng biến động của thời đại.

Trong văn hóa Việt Nam, cây gạo thường gắn với làng quê, với sân đình, bến nước, những không gian sinh hoạt cộng đồng và những mùa hoa đỏ. Màu đỏ của hoa gạo có thể gợi sức sống, sự rực rỡ, nhưng trong bài thơ, màu sắc ấy được đặt bên “vết thương” và “máu hồng”, tạo nên một sự chuyển hóa biểu tượng đầy đau xót. Cây gạo mang thương tích, hay chính tuổi trẻ mang thương tích? Hay mái trường, quê hương, một thế hệ đã mang thương tích của chiến tranh? Câu thơ không đưa ra lời giải trực tiếp, nhưng chính sự mở rộng ý nghĩa ấy tạo nên chiều sâu của hình tượng.

“Bài viết còn dang dở” là một chi tiết đặc biệt. Nó không chỉ gợi một bài tập, một bài văn, một trang giấy của học trò, mà còn có thể tượng trưng cho một cuộc đời chưa hoàn thành, một ước mơ bị ngắt quãng, một tương lai chưa kịp viết tiếp. Trang sách, vốn là biểu tượng của tri thức và sự khai mở, lại “nhuộm máu hồng”. Hình ảnh ấy tạo nên sự đối lập giữa học tập và chiến tranh, giữa tuổi thơ và bạo lực, giữa những điều đáng lẽ phải được tiếp nối bằng tri thức với những biến cố buộc con người phải đối diện sinh tử. “Máu hồng” là máu của sự mất mát, đau thương do chiến tranh gây ra, đã tước đoạt tuổi xanh, tước đoạt bao ước mơ của những người học trò trong những năm tháng chiến tranh của dân tộc. Những hình ảnh đứng cạnh nhau, đã tạo thành một câu chuyện để người đọc tự hình dung về một mái trường, một tuổi trẻ, một biến cố lịch sử và những gì còn lại sau biến cố đau thương ấy.

Và chúng ta thấy, khổ thơ ngắn nhưng có sức nén cảm xúc lớn. Nó không kể chiến tranh bằng tiếng súng, bằng trận đánh, bằng những con số thương vong, mà kể bằng một sân trường và một trang sách. Chính cách kể ấy khiến chiến tranh hiện lên gần gũi, đời thường, đau đớn hơn. Bởi chiến tranh không chỉ xảy ra ở chiến trường; nó còn đi vào lớp học, làm gián đoạn những ước mơ, lấy đi những tuổi trẻ đáng lẽ được sống trong bình yên.

Khổ thơ tiếp theo là sự nối dài của những mất mát, đồng thời mở ra bước ngoặt trong cuộc đời nhân vật trữ tình:

“Gác bút nghiên cầm súng

chiến trường nhiều vết thương

đòi bài viết dang dở

đòi tiếng cười thơ ngây”

“Gác bút nghiên cầm súng” là một cấu trúc giàu tính đối lập. Bút nghiên đại diện cho học tập, tri thức, văn hóa; súng đại diện cho chiến đấu, sự khốc liệt của chiến tranh. Hai hình ảnh đặt cạnh nhau không nhằm phủ định nhau, mà diễn tả một hoàn cảnh lịch sử buộc con người phải chuyển từ hành trình học tập sang hành trình bảo vệ đất nước.

Trong chiều sâu văn hóa Việt Nam, hình ảnh người học trò rời trường, người trí thức cầm súng, người thanh niên từ giã tuổi trẻ để đi vào chiến trường đã trở thành một biểu tượng của trách nhiệm công dân. Đó là sự lựa chọn trong hoàn cảnh lịch sử, khi độc lập, tự do và sự tồn tại của dân tộc đặt ra những yêu cầu lớn hơn những ước mơ riêng.

Nhưng điều đáng chú ý trong bài thơ không nằm ở sự khẳng định một hành động anh hùng theo cách trực tiếp, mà nằm ở nỗi đau của những điều bị bỏ lại. Người lính mang theo bài viết chưa hoàn thành, tiếng cười thơ ngây chưa trọn vẹn, những điều rất nhỏ của tuổi học trò. Những thứ ấy có thể không có giá trị lớn trong một bản tổng kết lịch sử, nhưng lại vô cùng lớn trong đời sống của một con người.

Câu thơ “đòi bài viết dang dở” có thể được đọc như một sự đòi hỏi của ký ức. Bài viết ấy chưa hoàn thành, nhưng thời gian vẫn đi tiếp. Chiến tranh có thể buộc người ta rời khỏi lớp học, nhưng không thể xóa bỏ khát vọng học tập, khát vọng được sống, được viết, được cười, được trưởng thành trong một thế giới bình yên. Từ “đòi” được lặp lại hai lần tạo nên một sắc thái đặc biệt. Đó không phải lời đòi hỏi của cá nhân đối với người khác, mà dường như là tiếng vọng từ quá khứ, tiếng gọi của những điều chưa hoàn thành. Nó gợi một sự day dứt, một món nợ tinh thần với tuổi trẻ. “Đòi tiếng cười thơ ngây” là câu thơ có chiều sâu nhân bản. Tiếng cười không phải thứ xa xỉ; đó là quyền được sống bình thường của con người. Một tuổi thơ được học tập, vui chơi, được lớn lên không phải trong sợ hãi, không phải trong thương tích, là một giá trị mà chiến tranh đã làm cho trở nên mong manh. Bởi vậy, khổ thơ không chỉ nói về một người từng cầm súng. Nó còn đặt ra câu hỏi đối với thế hệ hôm nay: Chúng ta đã hiểu thế nào về những điều bình thường đang có? Một lớp học sáng đèn, một trang sách lành lặn, một tiếng cười trong sân trường, một ngày đến trường không phải đối diện bom đạn – liệu có phải là những điều quá đỗi bình thường đến mức chúng ta vô tình quên mất giá trị?

Sau những hình ảnh đau thương, bài thơ trở lại với hành động trung tâm: trở về.

“Về thăm ngôi trường cũ

chỗ ngồi xưa thân thuộc

ngậm ngùi người còn, mất

kỷ niệm xưa ùa về”

“Về thăm” là một động từ bình dị, nhưng chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Trở về không chỉ là di chuyển về một địa điểm, mà còn là hành trình tìm lại chính mình. Người trở về không còn là cậu học trò của ngày xưa; họ đã đi qua thời gian, qua chiến tranh, qua những biến đổi của cuộc đời. Nhưng ngôi trường cũ, chỗ ngồi xưa, vẫn có khả năng đánh thức một phần tâm hồn tưởng như đã ngủ yên. “Chỗ ngồi xưa thân thuộc” là một chi tiết nhỏ nhưng rất đời. Ký ức thường không bắt đầu từ những điều lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ một chiếc bàn, một góc lớp, một hàng cây, vị trí ngồi cạnh người bạn cũ. Chính những chi tiết bình thường ấy trở thành chiếc cầu nối giữa hiện tại và quá khứ.

Câu thơ “ngậm ngùi người còn, mất” là điểm lắng sâu của cảm xúc. Trong cuộc trở về, không chỉ có sự hiện diện của những người còn sống, mà còn có khoảng trống của những người đã khuất. Họ có thể là bạn học, người thầy, thầy cô, những người từng ngồi chung lớp, từng chia sẻ một ước mơ, nhưng không còn cơ hội trở lại mái trường.

Cách viết “người còn, mất” ngắn gọn, không phân tích, không kể tên, không dựng lên những bi kịch riêng. Chính sự giản lược ấy tạo ra sức nặng. Nó khiến người đọc cảm nhận được rằng trong một cuộc gặp gỡ tưởng như vui mừng, niềm vui có thể không trọn vẹn; trong một lần trở về, người ta có thể vừa cười vừa lặng im, vừa nhớ vừa đau.

Đây là một biểu hiện của văn hóa tri ân. Tri ân không nhất thiết phải bằng những lời trang trọng, mà đôi khi là sự lặng im trước một chiếc bàn cũ, một hàng cây, một khoảng sân. Những người đã mất không còn hiện diện bằng hình hài, nhưng vẫn hiện diện trong ký ức, trong câu chuyện, trong những giá trị mà họ để lại. Khi trở về, người viết không chỉ nhớ về mình mà còn nhớ về những người đã cùng mình đi qua một đoạn đời. Ký ức ấy có tính cộng đồng, có khả năng kết nối những thế hệ bằng tình cảm, sự biết ơn và trách nhiệm.

Khổ thơ cuối tạo nên một sự chuyển đổi về sắc thái cảm xúc, từ trầm buồn sang sáng trong:

“Trường xưa thay áo mới

sáng, xanh, sạch, an toàn

đàn chim non ríu rít

nụ cười như hoa tươi”

Đây là một kết thúc giàu tính biểu tượng. Ngôi trường cũ đã thay đổi. Mái tranh, vách đất, bàn tre nứa không còn là hình ảnh của hiện tại. Trường đã “thay áo mới”, mang một diện mạo khác, một điều kiện học tập tốt hơn. “Thay áo mới” là cách diễn đạt giàu chất đời thường. Ngôi trường được hình dung như một con người, có thể thay đổi trang phục, làm mới mình, bước vào một giai đoạn mới. Nhưng thay đổi diện mạo không đồng nghĩa với đánh mất bản sắc. Ngôi trường hôm nay vẫn là ngôi trường ấy, vẫn lưu giữ những ký ức, những bước chân, những bài học, những người đã từng đi qua.

Bốn từ “sáng, xanh, sạch, an toàn” mang sắc thái gần với ngôn ngữ giáo dục hiện đại, phản ánh những yêu cầu thiết thực của môi trường học đường. “Sáng” gợi ánh sáng, tri thức, sự rộng mở; “xanh” gợi thiên nhiên, sức sống và phát triển bền vững; “sạch” gợi sự văn minh, chăm sóc, ý thức cộng đồng; “an toàn” gợi một môi trường mà học sinh được bảo vệ, được học tập, vui chơi và trưởng thành.

Điều đáng chú ý là sau những hình ảnh chiến tranh, máu, thương tích và dang dở, bài thơ khép lại bằng một ngôi trường an toàn. Sự đối lập ấy không phải ngẫu nhiên, mà là một thông điệp xuyên suốt: những mất mát của quá khứ không phải để chúng ta mãi chìm trong đau thương, mà để biết trân trọng hiện tại, xây dựng tương lai.

“Đàn chim non ríu rít” là hình ảnh đẹp, mang tính biểu tượng cho học sinh. Chim non thường gợi sự hồn nhiên, tự do, sức sống và những chuyến bay đầu đời. Tiếng ríu rít trong sân trường có thể là tiếng học trò trò chuyện, vui đùa, tiếng của tuổi thơ đang tiếp tục. Hình ảnh ấy làm cho không gian trường học trở nên sống động, khác hẳn sự lặng im của ký ức chiến tranh.

Câu thơ “nụ cười như hoa tươi” là một kết thúc mềm mại. Hoa tươi gợi vẻ đẹp, sự nở rộ, niềm vui và hy vọng. Nụ cười học trò chính là điều mà những câu thơ trước đã từng “đòi” – tiếng cười thơ ngây. Đến cuối bài, tiếng cười ấy không còn là một điều dang dở, một khát vọng bị ngắt quãng, mà đã hiện diện trong đời sống thực tại. Đây là một vòng tròn cảm xúc có ý nghĩa: từ tiếng cười bị chiến tranh làm gián đoạn đến nụ cười được khôi phục trong hòa bình; từ trang sách nhuộm máu hồng đến ngôi trường sáng, xanh, sạch, an toàn; từ tuổi trẻ phải cầm súng đến tuổi trẻ được ríu rít dưới mái trường.

Sự kết thúc ấy không ồn ào, không lên gân, nhưng có sức gợi về một niềm tin. Hòa bình không chỉ là không có chiến tranh; hòa bình còn là điều kiện để con người được học tập, được yêu thương, được phát triển, được sống với những ước mơ bình thường.

Trường xưa của tác giả Trương Anh Sáng là một thi phẩm đẹp cả về tình lẫn ý. Bằng giọng thơ chân thành, mộc mạc mà sâu lắng, tác giả đã dựng lên một tượng đài bằng ngôn từ về mái trường Việt Nam – nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa, nơi chứng kiến những hy sinh oanh liệt và cũng là nơi ươm mầm cho những khát vọng tương lai. Từ đó, ta thêm trân quý những trang sách bình yên hôm nay, thêm biết ơn những người thầy, người cô đã lặng thầm "ươm ước mơ" bao thế hệ học trò bay cao, bay xa.