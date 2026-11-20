Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Y Nhuân Byăh (người đứng giữa) và các đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đây là một trong những hoạt động hướng về Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Văn nghệ chào mừng lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết: Tỉnh Đắk Lắk là nơi hội tụ của 45 dân tộc anh em, mỗi dân tộc là một sắc màu riêng: âm vang cồng chiêng, những thiên sử thi hùng tráng, mái nhà dài, bến nước, buôn làng; những làng chài, cửa biển, ghềnh đá ven bờ duyên hải…

﻿Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu phát biểu khai mạc triển lãm. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Chính sự hòa quyện của các sắc màu ấy trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã làm nên bản sắc độc đáo và sức sống bền bỉ của vùng đất Đắk Lắk, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các họa sĩ. Mỹ thuật với ngôn ngữ của đường nét, màu sắc và hình khối có khả năng đặc biệt để vượt qua mọi khác biệt về ngôn ngữ, kết nối các cộng đồng và chạm đến trái tim mỗi người. Vì thế, mỗi tác phẩm không chỉ là một bức tranh đẹp, mà còn là một nhịp cầu của tình đoàn kết.

Triển lãm lần này có 120 tác phẩm của 58 tác giả chuyên và không chuyên, những người yêu mỹ thuật đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh và các tác giả là người Đắk Lắk đang học tập, sinh sống, làm việc trên mọi miền đất nước.

Các tác giả có tác phẩm trưng bày và Hội đồng nghệ thuật giao lưu với khán giả. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Qua xét chọn nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức đã lựa chọn 116 tác phẩm tiêu biểu của 53 tác giả để trưng bày và chấm giải, cùng 6 tác phẩm của 2 họa sĩ trong Hội đồng Nghệ thuật tham gia trưng bày.

Ban tổ chức triển lãm trao giấy chứng nhận cho các tác giả có tác phẩm trưng bày. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Theo đánh giá của Hội đồng Nghệ thuật, các tác phẩm được lựa chọn trưng bày đa dạng cả về nội dung lẫn hình thức, phong phú về đề tài, đa dạng về chất liệu và bút pháp. Đáng mừng là có nhiều tác giả trẻ tham gia với những tác phẩm giàu sức sáng tạo, phản ánh chân thực cuộc sống lao động, sinh hoạt, phong tục tập quán và những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên quê hương Đắk Lắk.

Ban Tổ chức triển lãm trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2026 được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 22/4/2026 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham quan triển lãm. (Ảnh: CÔNG LÝ)

(Ảnh: CÔNG LÝ)

(Ảnh: CÔNG LÝ)

Người dân và du khách tham quan triển lãm. (ẢNH: CÔNG LÝ)

Triển lãm còn là dịp để các họa sĩ giới thiệu những sáng tác mới, có chất lượng; là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết trong giới mỹ thuật; góp phần phát triển loại hình mỹ thuật trên địa bàn tỉnh; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đắk Lắk văn minh - thân thiện - mến khách đến với Nhân dân và du khách.

Đây cũng là lần đầu tiên triển lãm mỹ thuật được tổ chức sau sáp nhập tỉnh, mở ra một sân chơi nghệ thuật cho các họa sĩ, giới mỹ thuật trong và ngoài tỉnh.