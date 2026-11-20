Sau tròn hai thập kỷ, TPHCM mới trở lại vai trò đăng cai chính Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ngay trước thềm Lễ Khai mạc diễn ra lúc 19h tối 21/11, thành phố mang tên Bác đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị từ hạ tầng biểu diễn thực cảnh bên sông Sài Gòn đến loạt chính sách miễn phí giao thông, ưu đãi lưu trú.

Sẵn sàng cho lễ khai mạc hoành tráng

Những ngày này, Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh) trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của người dân và các đoàn thể thao. Dọc theo các lối đi ven sông, hệ thống pano, cờ phướn và bộ nhận diện Đại hội đã phủ kín không gian, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động. Khu vực thảm xanh mang chủ đề "Đại lộ vinh quang" cũng đã hoàn thiện, sẵn sàng đón các đoàn vận động viên diễu hành trước giờ khai mạc chính thức.

Khu vực Công viên Sài Gòn (phường An Khánh) nơi diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc. Ảnh: BTC.

Khác với lối tổ chức truyền thống trong các sân vận động khép kín, Ban tổ chức năm nay tạo bước đột phá khi đưa sân khấu lễ khai mạc ra không gian mở ven sông. Thiết kế này tận dụng trọn vẹn cảnh quan sông nước tự nhiên, cầu Ba Son cùng những tòa nhà cao tầng hiện đại ở khu vực trung tâm làm phông nền.

Điểm nhấn đắt giá nhất trong kịch bản nghệ thuật tối 21/11 chính là không gian thực cảnh kết hợp giữa sân khấu trên bờ và mặt nước sông Sài Gòn. Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, nghi thức rước đuốc truyền thống sẽ diễn ra ngay trên dòng sông lịch sử với sự tham gia của 21 vận động viên tiêu biểu.

Đoàn rước đuốc xuất phát qua loạt địa danh mang tính biểu tượng như Bến Nhà Rồng, Bến Bạch Đằng, Cột cờ Thủ Ngữ trước khi tiến thẳng về khu vực khán đài chính để thắp sáng đài lửa Đại hội.

Song hành cùng nghi thức rước đuốc đường thủy là màn trình diễn quy mô lớn dưới nước. Hơn 100 vận động viên sẽ tham gia đội hình hộ tống và biểu diễn nghệ thuật trên mặt sông bằng thuyền buồm, du thuyền cùng mô tô nước.

Sức mạnh của các môn thể thao dưới nước kết hợp cùng phần trình diễn của hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên trên bờ hứa hẹn tạo nên một bức tranh thị giác mãn nhãn. Qua đó, TPHCM vừa tôn vinh tinh thần thể thao cao thượng, vừa khẳng định bản sắc của một đô thị sông nước hiện đại, vươn tầm quốc tế.

Một TPHCM nghĩa tình, đón Đại hội Thể thao toàn quốc trở lại sau 2 thập kỷ

Bên cạnh sự đầu tư hoành tráng cho đêm khai mạc, điểm chạm tạo nên thiện cảm lớn nhất của TPHCM trong kỳ Đại hội này nằm ở công tác hậu cần và chăm lo đời sống cho các đoàn tham dự. Thành phố đã kích hoạt đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, thể hiện rõ nét tinh thần mến khách và sự hào phóng của người dân phương Nam.

Một bữa tiệc màu sắc sẽ diễn ra tại bờ sông Sài Gòn tại lễ khai mạc. Ảnh: Đ.Xá.

Nổi bật nhất là quyết định miễn 100% giá vé giao thông công cộng cho toàn bộ thành viên các đoàn thể thao, đại biểu, lực lượng phục vụ và phóng viên báo chí tác nghiệp. Cụ thể, từ nay đến hết ngày 31/12/2026, các vận động viên, huấn luyện viên và cán bộ đoàn được sử dụng miễn phí tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) cùng 17 tuyến xe buýt kết nối các địa điểm lưu trú và nhà thi đấu.

Quy trình di chuyển được tối giản tối đa để tạo thuận lợi cho khách phương xa. Khi đi tuyến Metro số 1, các thành viên chỉ cần đeo thẻ Đại hội sẽ được nhân viên nhà ga trực tiếp hướng dẫn qua làn ưu tiên mà không gặp bất kỳ trở ngại nào về vé điện tử.

Với mạng lưới xe buýt, hành khách chỉ cần xuất trình thẻ Đại hội kèm xác thực qua ứng dụng MultiGo, định danh VNeID mức 2 hoặc căn cước công dân. Chính sách này không chỉ giúp các đoàn tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, giảm áp lực giao thông đô thị mà còn mang đến cho vận động viên cả nước cơ hội trải nghiệm hạ tầng giao thông hiện đại bậc nhất của thành phố.

Song song với giao thông, ngành du lịch và hệ thống lưu trú TPHCM cũng vào cuộc mạnh mẽ để tiếp sức cho ngày hội thể thao. Dưới sự kết nối của Sở Du lịch TPHCM, hàng loạt khách sạn và cơ sở lưu trú trên địa bàn đã ký kết chương trình giảm giá phòng ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các đoàn vận động viên, huấn luyện viên và cổ động viên về dự giải.

Vận động viên và du khách có thể tận dụng khoảng thời gian trống trong ngày để tham quan Bưu điện Thành phố, thưởng thức ẩm thực đặc trưng hoặc trải nghiệm du thuyền ngắm cảnh sông Sài Gòn về đêm.