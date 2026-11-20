Ở vùng đảo đầu sóng ngọn gió, mỗi nếp nhà gắn với một nghề mưu sinh﻿, và khi ngày tri ân thầy cô tới, tình cảm ấy được gửi gắm qua chính những gì chắt chiu nhất từ biển cả lẫn mảnh vườn nhà. Ảnh: Thu Báu.

Bố của em Tú Anh ở thôn Hồng Vàn đi câu mực, dành riêng những con mực tươi rói nhất để con mang tới lớp tặng cô. Ảnh: Thu Báu.

Mẹ của em Gia Huy đi bắt ốc, gửi con túi ốc nặng trĩu vị mặn mòi của bãi triều. Ảnh: Thu Báu.

Rồi những con ghẹ xanh còn buộc dây đỏ, túi cá nhỏ﻿, bông súp lơ xanh mướt, bắp cải, quả bí xanh dài quá tay học trò, hay cả những chú vịt, chiếc chân giò được buộc thêm bông hoa đỏ thắm...

Tất cả xếp đầy trên bàn giáo viên, tạo nên một "bức tranh" sinh động về đời sống lao động của người dân đảo. Ảnh: Thu Báu.

Nhìn những gương mặt rạng rỡ, đôi tay bé nhỏ nâng niu từng bó rau, từng túi hải sản trao cô Nguyễn Thị Chuyên﻿, cô giáo cảm nhận rõ sự đồng hành, trân trọng của các bậc phụ huynh dành cho người gieo chữ nơi đảo xa. Ảnh: Thu Báu.

Món quà ấy chẳng tính bằng giá trị vật chất, mà đong đầy sự chân thật: bố mẹ làm nghề gì, có gì quý nhất, thơm thảo nhất của gia đình đều dồn cả vào gói quà nhỏ để con gửi tới cô giáo. Ảnh: Thu Báu.

Giữa gió biển rì rào ngoài hiên lớp, nụ cười rạng rỡ của cô giáo bên những "sản vật" đặc trưng của Cô Tô khiến ngày 20/11 trở thành một kỷ niệm đẹp, ấm áp và giàu bản sắc nơi đảo tiền tiêu. Ảnh: Thu Báu.