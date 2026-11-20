Công đoạn làm lò rèn của người Tơ Đrá. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Nghệ nhân dùng sức tay thụt mạnh lên xuống phần kết nối giữa cây gỗ đục rỗng với lớp da mang, tạo khí đốt than để nung sắt. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Lớp da mang được nghệ nhân buộc kỹ vào phần đầu lò rèn bằng dây. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Người Tơ Đrá dùng than từ cây Loăng R’linh để nung quặng, khí đốt, có thể cho nhiệt độ cao hơn 1.000 độ C. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

“Bí quyết” của người Tơ Đrá là dùng vảy tê tê hoặc sừng trâu để “trui” sắt, nhằm đảm bảo nông cụ làm ra sắc bén, bền chắc. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Sắt sau nung được nghệ nhân mài nhiều lần tạo độ sắc bén. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Sắt sau nung được nghệ nhân mài nhiều lần tạo độ sắc bén. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Nghệ nhân Tơ Đrá kiểm tra chất lượng lưỡi rựa vừa chế tác. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Sản phẩm do các nghệ nhân Tơ Đrá chế tác ra được khách hàng ưa chuộng về mặt mẫu mã, chất lượng. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)