Trước thềm Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026, Báo Thế giới và Việt Nam có dịp trao đổi với ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên và bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) HTX Sen Hồng Hưng Thịnh (Sơn La), về những nét đặc sắc của ẩm thực vùng miền và cơ hội nâng tầm giá trị nông sản thông qua giao lưu văn hóa.

Sức sáng tạo từ cây trà

Bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trải nghiệm sao chè thủ công trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026, ngày 30/10. (Ảnh: Thành Long)

Đến với Liên hoan năm nay, Thái Nguyên lựa chọn kể câu chuyện về quê hương bằng một sản vật đã làm nên danh tiếng của vùng đất này - cây trà.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Dũng. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên)

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Dũng cho biết, bên cạnh các dòng trà tiêu biểu, sản phẩm OCOP và nông sản chế biến, điểm nhấn mà địa phương muốn giới thiệu tới công chúng là những sáng tạo trong nghệ thuật ẩm thực từ trà.

Hướng đi này đã được khơi mở tại Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026 vừa qua. Trong khuôn khổ sự kiện, Liên minh HTX tỉnh phối hợp tổ chức Liên hoan Ẩm thực từ trà, quy tụ 35 HTX, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cùng 75 nghệ nhân, chuyên gia và đầu bếp trong nước, quốc tế.

Hơn 100 món ăn được trình diễn, trong đó có 50 món sáng tạo từ trà được công bố. Nổi bật phải kể đến bánh mì trà xanh nặng 10 kg, bánh phở trà xanh cuộn ba miền dài 18 m và xôi chiên phồng trà xanh.

Từ một thức uống truyền thống, trà đang trở thành nguồn nguyên liệu giàu tiềm năng để phát triển các sản phẩm ẩm thực mới, mang lại giá trị kinh tế cao hơn và làm phong phú trải nghiệm của du khách.

“Từ những sản phẩm nông nghiệp truyền thống, bằng sự sáng tạo và liên kết, chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên những giá trị văn hóa và kinh tế mới, đưa sản phẩm địa phương vươn xa hơn”, ông Nguyễn Văn Dũng nhận định.

Song hành với quá trình đổi mới sản phẩm, Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên cũng chú trọng kết hợp quảng bá văn hóa với phát triển du lịch và xúc tiến thương mại.

Các đại biểu trải nghiệm văn hóa thưởng trà và tìm hiểu đặc sản địa phương trên chuyến tàu di sản Hà Nội-Thái Nguyên, trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026, ngày 30/10. (Ảnh: Thành Long)

Thời gian qua, đơn vị đã huy động 47 HTX và doanh nghiệp thành viên tham gia phục vụ chuyến tàu di sản Hà Nội-Thái Nguyên, tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giao lưu kinh tế, văn hóa Việt Nam-Lào.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn đó, người đứng đầu Liên minh HTX tỉnh kỳ vọng sẽ giới thiệu tới bạn bè quốc tế một Thái Nguyên giàu bản sắc văn hóa, với những con người hiếu khách và giàu sức sáng tạo.

Tinh hoa sản vật Tây Bắc

Gian hàng của tỉnh Sơn La thu hút đông đảo khách tham quan tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2025. (Nguồn: Sở Ngoại vụ tỉnh Sơn La)

Nếu Thái Nguyên khai thác sức sáng tạo từ cây trà, Sơn La lại mang đến Liên hoan những hương vị kết tinh từ điều kiện tự nhiên và tri thức bản địa của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch HĐQT HTX Sen Hồng Hưng Thịnh cho hay, cùng với các sản phẩm OCOP như gạo Séng Cù Mường Tấc, gạo nếp tan Mường Tấc và thịt trâu gác bếp, đơn vị sẽ giới thiệu những đặc sản của Sơn La như pa pỉnh tộp (cá nướng), xôi tím nếp nương, chẩm chéo, các loại gia vị như mắc khén, hạt dổi cùng mận và xoài sấy dẻo.

Bà Nguyễn Thị Sen, Chủ tịch HĐQT HTX Sen Hồng Hưng Thịnh, tại vùng trồng lúa ở Phù Yên, Sơn La. (Nguồn: HTX Sen Hồng Hưng Thịnh)

Theo Chủ tịch HĐQT, điều kiện khí hậu thuận lợi và thổ nhưỡng màu mỡ đã tạo cho nông sản Sơn La chất lượng và hương vị khó hòa lẫn với các vùng miền khác. Song, làm nên nét riêng của ẩm thực địa phương còn là những kinh nghiệm được đồng bào các dân tộc, đặc biệt là người Thái Đen, tích lũy qua nhiều thế hệ.

“Mỗi đặc sản của Sơn La, bên cạnh giá trị dinh dưỡng, còn chứa đựng những câu chuyện văn hóa, tập quán canh tác và bí quyết chế biến truyền thống của đồng bào các dân tộc”, bà Nguyễn Thị Sen chia sẻ.

Phát huy những lợi thế sẵn có, với sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền địa phương, bà con nông dân đã từng bước đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Minh chứng cho những nỗ lực ấy là hai sản phẩm gạo Séng Cù Mường Tấc và gạo nếp tan Mường Tấc đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Để có được thành quả này, HTX đã trải qua quá trình xây dựng vùng nguyên liệu, tuyển chọn giống lúa, áp dụng quy trình canh tác an toàn, cải tiến khâu chế biến, đóng gói và xây dựng thương hiệu.

Với đại diện HTX Sen Hồng Hưng Thịnh, chứng nhận OCOP là sự ghi nhận về chất lượng nông sản, cũng là niềm tự hào của bà con trong hành trình khẳng định giá trị hạt gạo quê hương.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung phát triển vùng nguyên liệu bền vững, nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì và hệ thống truy xuất nguồn gốc, hướng tới nâng hạng OCOP.

Chuyển nhịp cầu văn hóa thành cơ hội

Với sự hiện diện của đông đảo cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026 được kỳ vọng sẽ mở thêm cơ hội hợp tác cho khu vực kinh tế tập thể.

Đại sứ Morocco tại Việt Nam Jamale Chouaibi trải nghiệm hái trà trong khuôn khổ Festival Trà quốc tế - Thái Nguyên 2026, ngày 30/10. (Ảnh: Thành Long)

Ở góc độ của một tổ chức đại diện cho các HTX, ông Nguyễn Văn Dũng đặc biệt coi trọng khả năng chuyển hóa những hoạt động giao lưu, quảng bá thành cơ hội hợp tác kinh tế thực chất.

Theo Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, để nâng cao vị thế thương hiệu, các đơn vị cần tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng bằng chất lượng, quy trình sản xuất an toàn, nguồn gốc rõ ràng và trách nhiệm đối với cộng đồng, môi trường.

Bởi vậy, Liên minh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hỗ trợ, chuyển mạnh sang đồng hành cùng các thành viên trong xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường.

“Chúng tôi mong muốn rằng, sau mỗi sự kiện, điều đọng lại không chỉ là những sản phẩm được giới thiệu hay những cuộc giao lưu văn hóa, mà phải là những cơ hội hợp tác mới, những thị trường mới và giá trị gia tăng thiết thực cho các HTX, người nông dân Thái Nguyên”, ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Các sản phẩm đa dạng của HTX Sen Hồng Hưng Thịnh được giới thiệu tại Hội chợ Tuần lễ nông sản OCOP và Đặc sản vùng miền năm 2026, diễn ra từ ngày 15-20/10 tại Hải Phòng. (Nguồn: Báo Hải Phòng)

Chia sẻ kỳ vọng này, bà Nguyễn Thị Sen đánh giá cao tinh thần thiện nguyện của Liên hoan, đồng thời cho rằng, đây còn là dịp để các nhà sản xuất trực tiếp tiếp cận người tiêu dùng, gặp gỡ doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác tiềm năng trong nước, quốc tế.

Đối với HTX Sen Hồng Hưng Thịnh, những kết nối tại sự kiện có thể trở thành bước đệm để đưa hạt gạo đặc sản của Phù Yên, Sơn La đến các thị trường mới, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu.

Sau cùng, mở rộng đầu ra cho nông sản cũng là cách nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho bà con nông dân, từ đó nuôi dưỡng động lực gìn giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi địa phương.