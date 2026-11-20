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TÌNH CÔ, NGHĨA THẦY

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Nắng vàng trải khắp phố phường Rộn ràng, ríu rít tới trường hát ca

Tình Cô, nghĩa Thầy bao la Chăm từng nét chữ, chan hòa yêu thương

Chắp đôi cánh ước muôn phương Chăm lo từng bước, mở đường tương lai

Thầy luôn vun đắp ngày mai Dạy trò điều tốt, miệt mài vươn lên

Chăm ngoan rèn luyện vững bền Trí tuệ, đạo đức đắp nền dựng xây

Bạn bè đoàn kết chung tay Cùng nhau học tập mỗi ngày tiến xa

Thầy luôn chỉ bảo thiết tha Dạy trò tránh những xấu xa trong đời

Khắc ghi lời dạy sáng ngời Rèn tâm, luyện chí, nên người sáng trong

Cùng nhau góp sức vun trồng Góp công xây dựng ruộng đồng quê hương

Thầy Cô mãi mãi yêu thương Bao năm tận tụy, vấn vương học trò

Trò luôn ghi nhớ ơn Cô Thầy Cô vẫn mãi chăm lo từng giờ

Lời Thầy thắm đượm hồn thơ Ơn Cô con giữ chẳng mờ tháng năm.

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Tác giả Quản Minh Cường (viết ngày 20/11/2026 tại Hà Nội) kính tặng các Thầy giáo, Cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Có những tình cảm càng đi qua năm tháng càng trở nên sâu nặng. Có những con người dù đã rời xa mái trường từ rất lâu, nhưng hình bóng và lời dạy của họ vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức mỗi chúng ta. Đó là thầy cô giáo – những người không chỉ trao cho học trò tri thức, mà còn âm thầm gieo vào tâm hồn các em những hạt mầm của nhân cách, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Bài thơ “Tình Cô, nghĩa Thầy” của tác giả Quản Minh Cường là một khúc ca giản dị mà đằm thắm, thể hiện tình cảm kính yêu, lòng biết ơn đối với những người đang ngày ngày tận tụy với sự nghiệp trồng người.

Không cầu kỳ trong ngôn từ, không tìm đến những hình ảnh quá lớn lao, bài thơ chạm vào người đọc bằng chính những điều gần gũi, thân thương của mái trường và tình thầy trò. Ngay từ những câu thơ mở đầu, tác giả đã gợi lên không khí tươi vui, rộn ràng của ngày đến trường: “Nắng vàng trải khắp phố phường/Rộn ràng, ríu rít tới trường hát ca”.

Một bức tranh học đường hiện lên thật trong trẻo. Có nắng vàng, có tiếng nói cười ríu rít, có niềm vui của những bước chân học trò. Đó không chỉ là khung cảnh quen thuộc của mỗi buổi sáng đến trường, mà còn là hình ảnh đẹp đẽ của tuổi thơ, của những tháng ngày được sống trong vòng tay yêu thương, chăm sóc của thầy cô. Ánh nắng trong thơ dường như cũng mang ý nghĩa biểu tượng: Ánh sáng của tri thức, của niềm tin và hy vọng đang tỏa rạng trên con đường trưởng thành của mỗi học sinh.

Từ khung cảnh ấy, tác giả dẫn người đọc đến với tình cảm bao la của những người làm nghề giáo: “Tình Cô, nghĩa Thầy bao la/Chăm từng nét chữ, chan hòa yêu thương”.

Hai câu thơ ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao ân tình. Nghề giáo có những niềm vui rất riêng, đôi khi bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất: Một nét chữ được viết ngay ngắn hơn, một phép tính được giải đúng, một học trò nhút nhát biết tự tin đứng lên phát biểu.

Đằng sau mỗi bước tiến của học trò là sự kiên nhẫn, tận tụy và tình yêu thương của thầy cô. Những bài học không chỉ nằm trên trang sách, mà còn được truyền đi bằng ánh mắt động viên, lời nhắc nhở ân cần và cả những hy sinh lặng lẽ mà không phải lúc nào học trò cũng nhận ra.

Đặc biệt, bài thơ không chỉ nhìn người thầy, người cô ở vai trò truyền đạt kiến thức, mà còn nhấn mạnh sứ mệnh mở đường cho tương lai: “Chắp đôi cánh ước muôn phương/Chăm lo từng bước, mở đường tương lai”.

Hình ảnh đôi cánh ước mơ thật đẹp. Người thầy không thể đi thay con đường của học trò, cũng không thể quyết định tương lai thay các em nhưng thầy cô có thể trang bị hành trang, khơi dậy khát vọng và tiếp thêm niềm tin để mỗi học sinh đủ bản lĩnh bay tới những chân trời rộng lớn.

Có thể nói, giá trị cao quý nhất của nghề giáo không chỉ là dạy cho học trò biết những gì đã có, mà còn giúp các em có khả năng khám phá những điều chưa biết, biết ước mơ và dũng cảm thực hiện ước mơ của mình.

Một điểm đáng quý trong bài thơ là tác giả đã đặt việc học tập và rèn luyện đạo đức song hành với nhau. Những câu thơ: “Trí tuệ, đạo đức đắp nền dựng xây/Bạn bè đoàn kết chung tay/Cùng nhau học tập mỗi ngày tiến xa” gợi nhắc một điều tưởng chừng giản dị nhưng vô cùng quan trọng: giáo dục không chỉ hướng đến những con người có kiến thức, mà còn phải bồi dưỡng những con người có nhân cách.

Một học sinh giỏi giang nhưng thiếu lòng nhân ái, thiếu tinh thần trách nhiệm thì chưa thể trở thành một con người thực sự trưởng thành. Bởi vậy, bên cạnh những bài học trong sách vở, thầy cô còn dạy học trò biết yêu thương, chia sẻ, đoàn kết, biết phân biệt điều đúng sai và sống có ích cho cộng đồng.

Thông điệp ấy được tiếp tục thể hiện qua những câu thơ: “Thầy luôn chỉ bảo thiết tha/Dạy trò tránh những xấu xa trong đời”.

Đó là một cách nhìn đầy tin yêu về nghề giáo. Người thầy không chỉ chuẩn bị cho học trò bước vào những kỳ thi, mà còn chuẩn bị cho các em bước vào cuộc đời. Những lời khuyên hôm nay có thể chưa được các em hiểu hết, nhưng khi trưởng thành, đứng trước những lựa chọn khó khăn, nhiều người sẽ chợt nhận ra rằng chính lời dạy năm xưa đã giúp mình không đi chệch hướng.

Có lẽ, bất cứ ai từng trải qua tuổi học trò cũng đều có một người thầy, người cô như thế trong ký ức. Một người đã nghiêm khắc khi ta mắc lỗi, động viên khi ta thất bại, kiên nhẫn khi ta chưa hiểu bài và vui mừng trước từng bước trưởng thành của ta. Thời gian có thể làm phai màu những trang vở cũ, những hàng cây, lớp học ngày nào, nhưng tình cảm ấy thì vẫn còn.

Bởi thế, những câu thơ: “Khắc ghi lời dạy sáng ngời/Rèn tâm, luyện chí, nên người sáng trong” không chỉ là lời nhắn gửi tới học trò hôm nay, mà còn là lời tự nhắc nhở đối với mỗi người đã từng được thầy cô dìu dắt.

Biết ơn thầy cô không đơn thuần là những bó hoa, những lời chúc trong ngày 20/11. Sự tri ân sâu sắc nhất chính là sống tử tế, có trách nhiệm, không ngừng học tập và nỗ lực trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Bài thơ còn mở rộng tình cảm thầy trò từ mái trường đến quê hương, đất nước: “Cùng nhau góp sức vun trồng/Góp công xây dựng ruộng đồng quê hương”.

Đây là một nét đẹp trong tư tưởng của tác giả. Giáo dục không phải là câu chuyện riêng của một lớp học hay một ngôi trường. Mục đích cuối cùng của việc học là để mỗi người có thể đóng góp cho cuộc sống, cho cộng đồng và quê hương mình. Những thế hệ học trò được thầy cô chăm lo, dạy dỗ hôm nay sẽ trở thành những người tiếp tục dựng xây đất nước ngày mai. Như vậy, công lao của người thầy không chỉ hiện diện trong cuộc đời một học trò, mà còn được nối dài qua nhiều thế hệ.

Khép lại bài thơ là những lời tri ân chân thành, sâu lắng: “Lời Thầy thắm đượm hồn thơ/Ơn Cô con giữ chẳng mờ tháng năm". Cách gọi “Thầy”, “Cô” thân thương cùng lời hứa giữ mãi ơn nghĩa trong lòng đã tạo nên dư âm đẹp cho toàn bài. Dẫu năm tháng trôi qua, dẫu mỗi người đã đi về những ngả đường khác nhau, tình thầy nghĩa cô vẫn là một phần ký ức không thể thiếu trong hành trang cuộc đời.

Có thể nói, “Tình Cô, nghĩa Thầy” không phải là bài thơ tìm kiếm những cách diễn đạt cầu kỳ, mà chọn sự chân thành làm điểm tựa. Những hình ảnh gần gũi, những lời thơ mộc mạc đã góp phần chuyển tải một tình cảm lớn lao: Lòng biết ơn đối với những người đã dành cả cuộc đời để chăm lo cho sự trưởng thành của các thế hệ học trò.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để chúng ta dừng lại giữa những bộn bề của cuộc sống, nhớ về mái trường xưa, nhớ những người thầy, người cô đã từng nâng đỡ mình trên những bước đường đầu tiên. Có thể hôm nay chúng ta đã trưởng thành, đã có gia đình, có công việc và những thành công riêng, nhưng trong sâu thẳm mỗi người vẫn luôn có một góc nhỏ dành cho thầy cô.

Xin được mượn tinh thần bài thơ để gửi tới các thầy giáo, cô giáo lời tri ân sâu sắc nhất. Chúc những người đang miệt mài với sự nghiệp trồng người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giữ mãi ngọn lửa yêu nghề và niềm tin vào các thế hệ học trò.

Bởi lẽ, có thể một chuyến đò chỉ đưa khách sang sông một lần, nhưng những điều người lái đò trao gửi sẽ còn theo người khách suốt cả cuộc đời. Và tình Cô, nghĩa Thầy – mãi mãi là một miền ký ức đẹp, thiêng liêng và không bao giờ phai nhạt trong trái tim mỗi chúng ta.