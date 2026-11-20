Hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội, Bản quản lý di tích Nhà tù Hoả Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Giữ trọn lòng son” với nhiều hình thức mới lạ.

Trưng bày đưa công chúng đến với những câu chuyện tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình thủy chung, sắt son gắn liền với lý tưởng cách mạng trong hành trình đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Trưng bày chuyên đề “Giữ trọn lòng son” hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Ảnh: Hoàng Lân.

Điểm nhấn của trưng bày là sáu câu chuyện được ẩn dụ qua hình tượng sáu “trái tình yêu”, gồm: “Trái Kiên trung” kể về tình yêu của đồng chí Lê Hồng Phong và đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; “Trái Sắt son” với câu chuyện của đồng chí Nguyễn Phong Sắc và đồng chí Hoàng Thị Ái; “Trái Hy sinh” khắc họa tình cảm giữa đồng chí Võ Nguyên Giáp và đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái; “Trái Bền gan” kể về đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và đồng chí Mai Ngọc Thuyết; “Trái Đồng hành” với câu chuyện của đồng chí Nguyễn Văn Linh và đồng chí Ngô Thị Huệ; “Trái Một lòng” giới thiệu tình cảm của đồng chí Trường Chinh và phu nhân Nguyễn Thị Minh.

Mỗi câu chuyện mang một sắc thái riêng nhưng trên hết là sự thủy chung, ý chí kiên cường và niềm tin vào lý tưởng cách mạng. Sáu câu chuyện cũng góp phần giúp công chúng hiểu hơn về đời sống tình cảm của những người chiến sĩ, những con người không chỉ kiên cường trong đấu tranh mà còn giàu tình yêu thương, luôn hướng về gia đình, người thân và quê hương, đất nước.

Tiểu phẩm trình diễn trong chương trình. Ảnh: Hoàng Lân.

Một điểm mới trong cách tiếp cận của trưng bày là sử dụng nghệ thuật hát xẩm truyền thống để dẫn dắt câu chuyện lịch sử. Khúc xẩm “Giữ trọn lòng son” được sáng tác riêng dựa trên nội dung sáu câu chuyện tình yêu, kết hợp với thuyết minh và các hoạt động trải nghiệm tương tác. Làn điệu dân gian giàu bản sắc không chỉ tạo điểm nhấn nghệ thuật mà còn góp phần đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng hình thức truyền tải giàu cảm xúc.

Bên cạnh đó, khách tham quan được tham gia hành trình khám phá thông qua hoạt động sưu tập sáu dấu ấn biểu trưng cho sáu câu chuyện tình yêu trên tấm thẻ lưu niệm “Dấu Yêu”. Đặc biệt, không gian “Thư viện thư tình” giới thiệu hàng trăm lá thư được viết trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những dòng thư mộc mạc, chân thành là những tư liệu giàu giá trị, giúp người xem cảm nhận sâu sắc tình cảm của các chiến sĩ cách mạng dành cho gia đình, người thương, đồng đội và Tổ quốc.

Trưng bày mang đến nhiều trải nghiệm cho người xem. Ảnh: Hoàng Lân.

Tại không gian này, các bức thư được phối tác trên lụa, tích hợp công nghệ tương tác NFC để khách tham quan khám phá nội dung. Công chúng cũng có thể tự tay viết lời nhắn gửi tới những người thân yêu và treo lên “Cây thư tình”. Các hoạt động chụp ảnh photobooth, trải nghiệm công nghệ tương tác góp phần tạo nên không gian khám phá sinh động, kết nối câu chuyện lịch sử với cảm xúc của người tham quan hôm nay.

Trong chương trình, người xem được thưởng thức bài hát xẩm được sáng tác riêng cho trưng bày, nghe thuyết minh và theo dõi hoạt cảnh tái hiện câu chuyện tình yêu son sắt, thủy chung của hai vợ chồng đồng chí Nguyễn Văn Mẫn và Mai Ngọc Thuyết – hai chiến sĩ cách mạng cùng bị thực dân Pháp bắt, giam tại Nhà tù Hỏa Lò.

Với sự kết hợp giữa tư liệu lịch sử, nghệ thuật kể chuyện, hát xẩm truyền thống, hoạt cảnh sân khấu, công nghệ thuyết minh và các hoạt động tương tác, trưng bày “Giữ trọn lòng son” mang đến cho công chúng một hành trình trải nghiệm đa giác quan. Qua đó, không chỉ tái hiện những câu chuyện tình yêu trong lịch sử cách mạng mà còn khẳng định giá trị của lòng thủy chung, sự hy sinh và sức mạnh tinh thần của những người chiến sĩ.