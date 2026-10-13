Trở về miền ký ức Hà Nội

Còn mãi một tình yêu tiếp nối tinh thần chương trình Hà Nội ơi, còn mãi một tình yêu do Phú Quang thực hiện năm 2013, đêm nhạc lần này được các con ông tổ chức như một lời tri ân dành cho cha. Nhưng thay vì chỉ tái hiện những ca khúc quen thuộc, chương trình còn mở ra những lát cắt đời thường về người đàn ông phía sau cây đàn piano, qua ký ức của gia đình, bạn bè và những nghệ sĩ từng đồng hành với ông.

Đêm nhạc diễn ra ngay trước sinh nhật lần thứ 77 của nhạc sĩ Phú Quang (13/10). Bởi thế, cuộc hội ngộ không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ 5 năm ngày ông qua đời, mà còn là món quà sinh nhật đặc biệt của những người con dành cho cha mình.

Danh ca Bảo Yến hát "Giọt thu buồn"

Đêm nhạc quy tụ những giọng ca nổi tiếng gắn với âm nhạc của Phú Quang. Khá lâu rồi, danh ca Bảo Yến mới xuất hiện trên sân khấu, chị hát Giọt thu buồn và Tâm sự người ca sĩ. Những giai điệu giàu tự sự gợi mở ra một thế giới âm nhạc nhiều suy tư, nơi những rung động riêng tư có thể chạm tới những miền sâu kín trong lòng người nghe.

Nếu Bảo Yến mang đến ký ức về một Phú Quang luôn đau đáu với Hà Nội, thì những chia sẻ và tiếng hát của NSND Tấn Minh lại cho thấy sức sống âm nhạc của ông trong đời sống của các nghệ sĩ. Ca sĩ Thanh Lam mang đến một sắc thái khác với Rock buồn và Đâu phải bởi mùa thu. Với phong cách biểu diễn đầy năng lượng, nữ diva đã khuấy động sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, đẩy cảm xúc khán phòng lên cao trào.

NSND Thanh Lam hát "Trong miền ký ức", "Rock buồn", "Im lặng đêm Hà Nội".

Trước khi trình bày Rock buồn, nữ diva hóm hỉnh kể lại lời nhận xét của Phú Quang dành cho mình: “Thanh Lam được đi hát cùng chú Phú Quang từ khi mới 16 tuổi. Chú Phú Quang thường nói Thanh Lam: ‘Cô lúc nào cũng sốt đùng đùng 39 độ, hạ xuống còn 37 độ rưỡi là khán giả sẽ rất thích cô’. Hôm nay, hát Rock buồn, con xin chú được sốt 39 độ”.

Các nghệ sĩ hát "Em ơi, Hà Nội phố"

Hồng Nhung khép lại phần đầu chương trình với loạt ca khúc Về lại phố xưa, Tình khúc 24 và Nỗi buồn…. Đêm nhạc càng về cuối càng sâu lắng khi Hồng Nhung hát Nỗi buồn và tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn khiến khán giả rưng rưng xúc động.

Tiết mục cuối cùng Em ơi Hà Nội phố mở đầu bằng tiếng hát và hình ảnh nhạc sĩ Phú Quang, trước khi các ca sĩ Tấn Minh, Trọng Tấn, Thanh Lam, Hồng Nhung, Thùy Dung… cùng hòa giọng, tạo nên khoảnh khắc khép lại đêm nhạc đầy xúc động. Nhạc sĩ như vẫn còn hiện diện nơi đây, trong tiếng hát, những lời tự sự và những giai điệu đã trở thành một phần ký ức. Tình yêu âm nhạc, tình yêu Hà Nội của Phú Quang vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim những người thân yêu, đồng nghiệp, nghệ sĩ và đông đảo khán giả.

Tiếng kèn của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn khiến khán giả rơi nước mắt xúc động

Trong không gian triển lãm nhỏ tại sảnh Nhà hát Hồ Gươm, những hình ảnh và kỷ vật ghi dấu hành trình nghệ thuật của Phú Quang cùng bạn bè, đồng nghiệp mở ra một cách gặp gỡ khác với người nhạc sĩ: không chỉ qua những giai điệu đã thuộc nằm lòng, mà còn qua những dấu ấn được lưu giữ từ cuộc đời sáng tạo của ông. Những thước phim tư liệu ghi lại câu chuyện của gia đình giúp đêm nhạc mở rộng từ ký ức của bạn bè, đồng nghiệp sang một miền tình cảm riêng tư hơn. Bởi với công chúng, Phú Quang là nhạc sĩ của Hà Nội, của tình yêu và những nỗi buồn đẹp. Nhưng với các con, ông trước hết là người cha, với những kỷ niệm gia đình mà không sân khấu nào có thể kể.

NSND Lê Khanh làm người dẫn chuyện

Để tạo nên căn phòng ký ức Phú Quang - Còn mãi một tình yêu, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cùng ê-kíp đã kết nối âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện đời thành một hành trình tưởng nhớ. Chương trình có sự chỉ đạo thực hiện của Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy; chỉ đạo nghệ thuật Nguyễn Trinh Hương; biên tập âm nhạc Nguyễn Giáng Hương; phụ trách hình ảnh Nguyễn Phú Vương; hòa âm, phối khí Trần Việt Anh; nhạc trưởng Trần Nhật Minh; cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, các nghệ sĩ, nhạc công của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, ban nhạc Black Rose và các nghệ sĩ biểu diễn.

Đêm nhạc diễn ra ngay trước sinh nhật lần thứ 77 của nhạc sĩ Phú Quang (13/10). Cuộc hội ngộ không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ 5 năm ngày ông qua đời, mà còn là món quà sinh nhật đặc biệt của những người con dành cho cha mình - Ảnh: BTC

5 năm sau ngày Phú Quang qua đời, những giai điệu của ông vẫn tiếp tục kết nối các thế hệ nghệ sĩ và khán giả. Người nghe có thể tìm thấy trong đó một con phố từng đi qua, một người từng yêu, một cuộc chia xa hay một ký ức tưởng đã ngủ yên. Mỗi người có một câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều có thể gặp nhau trong âm nhạc của ông.