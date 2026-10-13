Tùng Dương sẽ làm gì trên sân khấu 90m ở Mỹ Đình?

Gần 100 vũ công trên sân khấu rộng 90m

Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu trong nhà hát, Tùng Dương sẽ thử sức với không gian biểu diễn quy mô lớn hơn tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình với sức chứa lên tới hàng chục nghìn người. Đây là bước chuyển đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật của nam ca sĩ, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới về dàn dựng và cách kết nối với khán giả.

Theo tiết lộ từ êkíp, sân khấu của live-concert “Bay về phía mặt trời” có chiều ngang lên tới 90m, ghi nhận sự tham gia của gần 100 vũ công và khoảng 30 tiết mục âm nhạc. Quy mô này tạo điều kiện để Tùng Dương hiện thực hóa những ý tưởng trình diễn kết hợp giọng hát, vũ đạo, ánh sáng và hình ảnh sân khấu. Đáng chú ý, múa đương đại sẽ là một trong những yếu tố xuyên suốt chương trình. Thay vì chỉ xuất hiện để minh họa cho ca khúc, các vũ công sẽ góp phần kể chuyện và truyền tải cảm xúc qua từng động tác.

Với Tùng Dương, đây không đơn thuần là việc đưa live-concert lên một sân khấu lớn hơn. Nam ca sĩ vốn được biết đến với tinh thần tìm tòi, không ngại thử nghiệm những cách thể hiện mới. Bởi vậy, điều đáng chờ đợi là cách anh cùng êkíp sử dụng lợi thế về không gian để mở rộng khả năng biểu đạt, thay vì chỉ tập trung vào sự hoành tráng của sân khấu.

Lý do mời Hòa Minzy hát cùng

Việc lựa chọn Hòa Minzy cho chương nhạc “Cội nguồn - Di sản” trong live-concert "Bay về phía mặt trời" theo chia sẻ của Tùng Dương là xuất phát từ sự đồng điệu trong tình yêu văn hóa Việt Nam. Theo đó, anh trân trọng cách nữ ca sĩ đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Với anh, việc kết hợp cùng những nghệ sĩ có màu sắc riêng cũng là cách mở rộng không gian sáng tạo, để các giá trị văn hóa được tiếp cận bằng nhiều ngôn ngữ âm nhạc khác nhau.

Cùng quê Bắc Ninh, hai nghệ sĩ có chung mối quan tâm dành cho văn hóa dân tộc, dù lựa chọn những cách thể hiện khác nhau. Nếu Hòa Minzy tạo sức hút bằng những sản phẩm gần gũi với khán giả đại chúng thì Tùng Dương lại thường khai thác chiều sâu cảm xúc và thử nghiệm những cách biểu đạt mới. Sự kết hợp giữa hai cá tính vì thế được kỳ vọng mang đến màu sắc riêng cho chương “Cội nguồn - Di sản”, đồng thời cho thấy khả năng kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ từ tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh sự đồng điệu trong nghệ thuật, Hòa Minzy còn là người em, người đồng nghiệp thân thiết của Tùng Dương. Mối quan hệ gần gũi này tạo thêm sự gắn kết cho màn hội ngộ trên sân khấu Mỹ Đình. Ca khúc mà hai nghệ sĩ sẽ thể hiện hiện chưa được công bố, nhưng sự góp mặt của Hòa Minzy cho thấy Tùng Dương không chỉ hướng đến một đêm diễn quy mô lớn mà còn chú trọng những cuộc gặp gỡ có chung tinh thần sáng tạo và tình yêu dành cho các giá trị văn hóa dân tộc.

Hai khách mời còn lại cũng mang đến những màu sắc khác biệt cho chương trình. Phùng Khánh Linh theo đuổi phong cách giàu tính tự sự, chú trọng chiều sâu cảm xúc và dấu ấn cá nhân, trong khi GREY D đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ với tư duy âm nhạc đương đại. Việc lựa chọn những khách mời có phong cách riêng cho thấy Tùng Dương muốn tạo nên cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ, thay vì giới hạn chương trình trong một dòng nhạc duy nhất. Những khác biệt về trải nghiệm và tư duy sáng tạo có thể trở thành chất liệu để mỗi nghệ sĩ làm mới phần trình diễn của mình.

30 tiết mục kể chuyện từ cội nguồn đến tương lai

Với khoảng 30 tiết mục, “Bay về phía mặt trời” được xây dựng như một hành trình âm nhạc, kết nối tình yêu quê hương, đất nước, những giá trị văn hóa truyền thống với tinh thần sáng tạo đương đại. Thay vì chỉ nhìn lại những dấu mốc trong sự nghiệp, Tùng Dương muốn thông qua đêm nhạc tiếp tục kể câu chuyện về hành trình trưởng thành của người nghệ sĩ, từ những giá trị đã làm nên bản sắc đến khát vọng khám phá những chân trời mới.

Với nam ca sĩ, những ca khúc về quê hương, đất nước không chỉ thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối các thế hệ bằng những giá trị chung về lịch sử và văn hóa. Bởi vậy, việc tìm kiếm cách thể hiện mới cho dòng tác phẩm này cũng là cách để những giai điệu về đất nước tiếp tục chạm đến khán giả trẻ.

Tinh thần ấy được thể hiện qua chính tên gọi “Bay về phía mặt trời”. Như anh lý giải thì cội nguồn không chỉ là nơi để trở về mà còn là điểm tựa để người nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, tìm kiếm những hướng đi mới. Với live-concert lần này, Tùng Dương muốn nhìn lại chặng đường đã qua nhưng không dừng ở sự hoài niệm, mà hướng tới những thử nghiệm và giới hạn mới trong âm nhạc.

Đằng sau hành trình nghệ thuật ấy còn có sự đồng hành lặng lẽ của người bạn đời mà như Tùng Dương tâm sự, dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng bà xã luôn là chỗ dựa tinh thần, cùng anh chia sẻ những áp lực trong công việc và cuộc sống. Sự thấu hiểu, ủng hộ từ "một nửa" đã góp phần giúp nam ca sĩ vững vàng theo đuổi con đường nghệ thuật riêng, kiên trì với những lựa chọn nhiều thử thách và toàn tâm cho âm nhạc.

Với Tùng Dương, sự đồng hành ấy có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình sáng tạo, nơi những thử nghiệm mới luôn đi cùng áp lực và đòi hỏi sự bền bỉ. Phía sau một nghệ sĩ không ngừng tìm kiếm những giới hạn mới là điểm tựa bình yên để anh tiếp tục theo đuổi đam mê và cống hiến cho âm nhạc.