15 năm sống trong u tối của Britney Spears

Britney Spears mới đây thu hút sự chú ý khi trở lại Instagram và đăng tải video ghi lại khoảnh khắc cô tạo dáng trong bộ đồ lót. Tuy nhiên, điều khiến công chúng quan tâm hơn cả là những dòng chia sẻ đầy tâm trạng đi kèm, trong đó giọng ca Toxic bộc bạch sự cay đắng về cách cô từng bị đối xử khi còn là một ngôi sao trẻ.

Trong bài đăng, nữ ca sĩ 44 tuổi thừa nhận bản thân đã trải qua những giai đoạn tinh thần bất ổn, đồng thời cho biết cô vẫn mang theo nhiều tổn thương từ quá khứ. Britney nhắc đến khoảng thời gian phải làm việc liên tục suốt 15 năm, gần như không có cơ hội tận hưởng cuộc sống riêng hay dành thời gian gặp gỡ bạn bè.

Theo lời giọng ca người Mỹ, cô cảm thấy chua xót khi nghĩ về những khả năng của bản thân chưa từng được phát huy trọn vẹn. Việc phải hoạt động không ngừng nghỉ trong suốt nhiều năm khiến cô gần như không thể tự do lựa chọn cách sống, dù chỉ đơn giản là thực hiện một chuyến đi để gặp những người thân thiết.

Một trong những giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời Britney là thời gian cô chịu sự giám hộ bắt đầu từ năm 2008. Thỏa thuận gây tranh cãi này kéo dài đến tháng 11/2021, trước khi nữ ca sĩ giành lại quyền tự quyết đối với cuộc sống cá nhân và các vấn đề tài chính của mình.

Không chỉ nhìn lại những tổn thương, Britney còn chia sẻ về thói quen du lịch một mình trong những năm gần đây. Cô cho biết đã thực hiện những chuyến đi như vậy khoảng 15 lần mỗi năm, mỗi chuyến kéo dài chừng hai tuần, và chỉ có một lần đi cùng bạn bè.

Những hành trình kéo dài trong cô độc khiến nữ ca sĩ đôi lúc tự hỏi liệu cách sống này có thực sự tốt cho sức khỏe tinh thần hay không. Tuy nhiên, sau khi thức dậy vào một buổi sáng, cô quyết định ngừng hoài nghi bản thân, thay vào đó để đôi chân và tinh thần dẫn lối cho những lựa chọn tiếp theo.

Đáng chú ý, Britney còn đề cập đến niềm tin tâm linh trong dòng trạng thái. Cô suy ngẫm về khả năng Thượng đế muốn mình sống một mình, trước khi bất ngờ kết thúc phần chia sẻ bằng lời nhận xét rằng bản thân cần một đôi giày mới.

Hiện đại diện của Britney Spears chưa lên tiếng về bài đăng. Dù vậy, những lời tâm sự của nữ ca sĩ một lần nữa khiến công chúng chú ý đến những góc khuất phía sau ánh hào quang của một trong những ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới.

Trước đó, Britney cũng đánh dấu kỷ niệm 25 năm phát hành album Britney bằng việc giới thiệu ca khúc She'll Never Be Me. Đây là bài hát cô từng thu âm cho album phòng thu thứ ba ra mắt năm 2001, nhưng chưa được phát hành trong thời điểm đó.