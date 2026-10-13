Từ nỗi nhớ hoa sữa đến tình yêu Hà Nội trong đêm nhạc Phú Quang

Đêm nhạc "Phú Quang - Còn mãi một tình yêu" hội tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng gắn bó và thành công cùng những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang (Ảnh: HAA).

Phú Quang có một tình yêu sâu lắng với Hà Nội, thành phố quê hương của ông, để rồi gửi gắm tình yêu đó qua những giai điệu âm nhạc sống mãi cùng thời gian. Đã 5 năm ông đi xa, nhưng với những người yêu nhạc, Phú Quang như vẫn còn đó bên cây đàn, ở một góc phố hay trên một ban công phố cổ trong hương hoa sữa ngọt ngào của tiết trời tháng 10 mùa thu.

Chương trình nghệ thuật “Phú Quang - Còn mãi một tình yêu” diễn ra đúng dịp 77 năm sinh nhật lần thứ 77 của nhạc sĩ Phú Quang (13/10) và hướng tới tưởng nhớ 5 năm ngày ông qua đời (8/12). Bởi thế, đêm nhạc không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ mà còn là món quà sinh nhật, tri ân đặc biệt của bạn bè, công chúng và những người thân thương trong gia đình dành tặng cố nhạc sĩ.

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khánh là "người kể chuyện" dẫn dắt hành trình âm nhạc Phú Quang với những kỷ niệm, hồi ức về nhạc sĩ đến với khán giả (Ảnh: HAA).

Khi mới vào Thành phố Hồ Chí Minh gần 40 năm trước, nhạc sĩ Phú Quang thường tâm sự về nỗi nhớ Hà Nội, nhất là vào mùa thu như thế này, anh bảo lại nhớ mùi hương hoa sữa, nhớ đến nao lòng. Tôi biết, anh thương Hà Nội đặc biệt lắm. Danh ca Bảo Yến

Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh trong vai trò người kể chuyện trên sân khấu, đã dẫn dắt, đưa khán giả đi qua những miền cảm xúc về với một Hà Nội thân thương trong âm nhạc Phú Quang. Từng tiết mục trong chương trình mang đến những giai điệu mà ở đó mỗi bài hát còn là một mảnh ký ức, mỗi giọng hát là một cuộc gặp lại.

Đêm nhạc mở đầu với ca khúc Hà Nội ngày trở về và sau đó là Có một ngày cùng Tôi muốn mang Hồ Gươm đi do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện như lời tự sự theo từng nhịp lá rơi trên phố phường mùa thay lá, qua những góc quán nhỏ trong mùi hoa sữa lãng đãng buông rơi, neo giữ những tình yêu, những cuộc chia xa và nỗi nhớ của mỗi người.

Ca sĩ Trọng Tấn biểu diễn trong đêm nhạc (Ảnh: HAA).

Sân khấu lắng sâu trong những kỷ niệm của danh ca Bảo Yến với bản Giọt thu buồn và Tâm sự người ca sĩ. Hai ca khúc hiển hiện hai phía rất đẹp trong tâm hồn lãng mạn của Phú Quang: một Hà Nội được ông nhìn như một người phụ nữ đẹp, để từ đó mà nhớ, mà thương và một nghệ sĩ với cuộc đời lao động, với tình yêu, hạnh phúc và những khát vọng rất giản dị. Những giai điệu giàu tự sự gợi mở một thế giới âm nhạc nhiều suy tư, nơi những rung động riêng tư có thể chạm tới những nỗi niềm sâu kín trong lòng người nghe.

Danh ca Bảo Yến kể lại: “Khi mới vào Thành phố Hồ Chí Minh gần 40 năm trước, nhạc sĩ Phú Quang thường tâm sự về nỗi nhớ Hà Nội, nhất là vào mùa thu như thế này, anh bảo lại nhớ mùi hương hoa sữa, nhớ đến nao lòng. Tôi biết, anh thương Hà Nội đặc biệt lắm”.

Danh ca Bảo Yến mang lại nhiều cảm xúc với các nhạc phẩm Phú Quang và các hồi ức kỷ niệm về nhạc sĩ (Ảnh: HAA).

Câu chuyện ngắn gọn ấy phần nào lý giải vì sao Hà Nội trở thành một miền cảm xúc đặc biệt trong âm nhạc Phú Quang. Có những người đi xa để lập nghiệp, để tìm kiếm cơ hội, nhưng càng đi lại càng nhận ra nơi mình muốn trở về. Với Phú Quang, nỗi nhớ dường như chưa bao giờ chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà đã trở thành nguồn mạch sáng tạo bền bỉ.

Một trong những nam ca sĩ thể hiện thành công nhất các ca khúc của Phú Quang về Hà Nội là Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh. Anh trở lại sở trường của mình với Một dại khờ, một tôi cùng Biển nỗi nhớ và em. Nghệ sĩ chia sẻ vô cùng bồi hồi, xúc động khi được hát trong một chương trình của nhạc sĩ Phú Quang, được cùng các đồng nghiệp sống lại với những hồi ức và cảm xúc về ông.

Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh biểu diễn các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang được công chúng yêu thích (Ảnh: HAA).

Ca sĩ Thùy Dung tiếp nối chương trình với Dương cầm lạnh và Nỗi nhớ, trong đó ca khúc đầu Phú Quang dành tặng cho cô, một kỷ niệm đẹp theo suốt chặng đường của cô, bởi nó lưu giữ sự tin tưởng và tình cảm của người nhạc sĩ.

Trong những cảm xúc sâu lắng, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam mang đến một sắc thái khác với hai bản Rock buồn và Đâu phải bởi mùa thu. Với phong cách biểu diễn đầy năng lượng, nữ diva đã khuấy động sân khấu Nhà hát Hồ Gươm với khoảng lặng vừa đủ để rồi đẩy cảm xúc khán phòng lên cao trào.

Bên tiết mục của mình, nữ diva cũng kể lại nhiều kỷ niệm, những lời dạy bảo buổi đầu đời vào nghề của nhạc sĩ Phú Quang để có thể thấy đằng sau những sáng tác nhiều suy tư là một Phú Quang đời thường, dí dỏm, luôn thẳng thắn trong nghề.

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam "cháy hết mình" với những ca khúc dâng trào cảm xúc (Ảnh: HAA).

Bên cạnh những ca khúc sôi động trong chương trình, khán giả còn được thấy một Thanh Lam da diết với Im lặng đêm Hà Nội và Trong miền ký ức cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, dẫn dắt họ vào không gian âm nhạc giàu hoài niệm.

Mang nỗi niềm của những người con Hà Nội phương xa khi trở về thành phố, ca sĩ Hồng Nhung đã khiến khán phòng nhà hát lặng đi trong những ca khúc: Về lại phố xưa, Tình khúc 24 và Nỗi buồn với phần đệm đàn của nhạc sĩ Việt Anh tạo nên một màn trình diễn đầy ấn tượng.

Ca sĩ Hồng Nhung gửi gắm nỗi lòng, tình yêu Hà Nội trong các bản tình ca của Phú Quang (Ảnh: HAA).

Phần trình diễn các nhạc phẩm của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn tiếp nối và mở rộng những cung bậc cảm xúc của chương trình, không chỉ gợi lại thế giới nghệ thuật của Phú Quang, mà còn cho thấy sự gắn bó giữa ông với những nghệ sĩ đã từng thể hiện và góp phần đưa âm nhạc của ông đến gần công chúng.

Nghệ sĩTrần Mạnh Tuấn mang đến các giai điệu đẹp bằng tiếng kèn saxophone (Ảnh: HAA).

Ca khúc Em ơi Hà Nội phố đưa khán giả trở về với Hà Nội thân thuộc - thành phố đã trở thành dấu ấn không thể tách rời trong âm nhạc Phú Quang. Sau những câu chuyện về tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp và tình cha con, Hà Nội một lần nữa trở thành điểm hội tụ của ký ức.

Ca khúc mở đầu bằng video tư liệu hình ảnh nhạc sĩ Phú Quang trực tiếp vừa đệm piano, vừa hát và sau đó bản hòa ca đồng hành của các ca sĩ: Tấn Minh, Trọng Tấn, Thanh Lam, Hồng Nhung, Thùy Dung… tạo nên một khoảnh khắc đẹp, khép lại đêm nhạc đầy xúc động.

Ca sĩ Thùy Dung nhớ về nhạc sĩ trong "Phú Quang - Còn mãi một tình yêu" (Ảnh: HAA).

Nhạc sĩ Phú Quang với ánh mắt hiền hậu như vẫn còn hiện diện trên sân khấu, bên các nghệ sĩ, trong tiếng hát, lời tự sự và những giai điệu đã trở thành một phần ký ức. Tình yêu âm nhạc, tình yêu Hà Nội của Phú Quang vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim những người thân yêu, đồng nghiệp, nghệ sĩ và đông đảo khán giả.

Để tạo nên căn phòng ký ức “Phú Quang - Còn mãi một tình yêu”, đạo diễn Phạm Hoàng Nam cùng ê-kíp đã kết nối âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện đời thành một hành trình tưởng nhớ, bởi trong khuôn khổ chương trình, khán giả được tham quan không gian triển lãm nhỏ tại sảnh Nhà hát Hồ Gươm, trưng bày những hình ảnh, kỷ vật, các thước phim tư liệu ghi dấu sự nghiệp nghệ thuật của Phú Quang cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

Đêm nhạc đã tái hiện một không gian tình yêu của nhạc sĩ Phú Quang với Hà Nội (Ảnh: HAA).

Với công chúng, ông là nhạc sĩ của Hà Nội, của tình yêu và những nỗi buồn đẹp, nhưng với các con, ông trước hết là người cha với nhiều kỷ niệm. Đêm nhạc về Phú Quang do 3 người con của ông tổ chức đã trở thành cách để họ tiếp tục cuộc trò chuyện với người cha kính yêu, đồng thời chia sẻ những ký ức về ông với công chúng.

Chương trình “Phú Quang - Còn mãi một tình yêu” có sự chỉ đạo thực hiện của Thiếu tướng, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Công Bẩy; chỉ đạo nghệ thuật Nguyễn Trinh Hương; biên tập âm nhạc Nguyễn Giáng Hương; phụ trách hình ảnh Nguyễn Phú Vương; hòa âm, phối khí Trần Việt Anh cùng các nghệ sĩ, nhạc công của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, ban nhạc Black Rose, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và các nghệ sĩ, ca sĩ.

Chương trình do 3 người con của nhạc sĩ Phú Quang tổ chức cùng Nhà hát Hồ Gươm và sự hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp cùng một số đơn vị, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng, Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Công Bảy - Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an).