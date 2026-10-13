Từng giấu bàn tay mất hai ngón, cử nhật luật chia sẻ lý do tự tin thi sắc đẹp

Học luật, bước vào nghề người mẫu

Giữa những gương mặt từng xuất hiện tại các sân chơi sắc đẹp, Hoàng Như Mỹ có nét riêng dễ nhận ra với mái tóc xoăn xù tự nhiên, làn da nâu và phong cách gợi cảm. Không sở hữu chiều cao vượt trội, cô vẫn thu hút sự chú ý nhờ hình thể săn chắc cùng vẻ ngoài cá tính.

Sinh năm 1997, Như Mỹ tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM, đồng thời hoàn thành khóa đào tạo luật sư tại Học viện Tư pháp. Trước khi được biết đến qua công việc người mẫu và các cuộc thi nhan sắc, cô đã theo đuổi một ngành học đòi hỏi sự nghiêm túc và nền tảng kiến thức chuyên môn.

Năm 2018, Như Mỹ tham gia The Face Vietnam, trở thành học trò của Minh Hằng và lọt Top 8. Đây là một trong những dấu mốc đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả.

Sau cuộc thi, người đẹp tiếp tục thử sức tại Miss Universe Vietnam 2022 và trở lại sân chơi này vào năm 2026. Ở lần tham gia gần nhất, cô dừng chân tại Top 11, chưa thể bước vào Top 5. Tuy vậy, hai giải thưởng phụ Người đẹp Bikini và Người đẹp Du lịch đã giúp Như Mỹ ghi thêm dấu ấn trên hành trình thi sắc đẹp.

Với chiều cao 1,68 m, cô chú trọng thể hiện lợi thế hình thể, khả năng trình diễn và phong cách cá nhân. Qua mỗi lần xuất hiện, hình ảnh của Như Mỹ ngày càng sắc sảo, tự tin hơn.

Vượt qua mặc cảm về những khác biệt trên cơ thể

Đằng sau vẻ ngoài nổi bật là quãng thời gian Như Mỹ từng chật vật với sự tự ti. Mái tóc xù, được thừa hưởng từ bố, có lúc khiến cô trở thành đối tượng trêu chọc của bạn bè. Để bớt bị chú ý, người đẹp từng lựa chọn duỗi thẳng tóc.

Khi bước vào các cuộc thi nhan sắc, Như Mỹ dần quay lại với mái tóc tự nhiên. Đặc điểm từng khiến cô muốn che giấu sau đó trở thành dấu ấn ngoại hình, giúp khán giả dễ dàng nhận ra cô.

Không chỉ mặc cảm về mái tóc, Như Mỹ còn mang di chứng của một tai nạn bỏng khi còn nhỏ. Vết bỏng ảnh hưởng đến vùng cằm và bàn tay, khiến cô mất hoàn toàn hai ngón tay bên phải.

Theo chia sẻ của người đẹp, việc chỉ có tám ngón tay không gây quá nhiều trở ngại trong sinh hoạt thường ngày, nhưng từng tác động đến tâm lý của cô. Trong những năm đi học, Như Mỹ thường ngại giơ bàn tay phải mỗi lần chào cờ. Đến khi lựa chọn trường đại học, cô cũng phải bỏ qua một số cơ sở có điều kiện tuyển sinh không tiếp nhận thí sinh có khiếm khuyết cơ thể.

Những trải nghiệm ấy trở thành một phần trong câu chuyện Như Mỹ mang đến các sân chơi sắc đẹp. Cô lựa chọn chia sẻ hành trình của mình, mong tiếp thêm sự tự tin cho những cô gái từng mặc cảm vì ngoại hình hoặc có hoàn cảnh tương tự.

Trên trang cá nhân, người đẹp thường đề cập đến việc học cách chấp nhận bản thân, vượt qua sự e dè và mạnh dạn bày tỏ tiếng nói riêng. Với cô, khi biết trân trọng giá trị của mình và tìm thấy sức mạnh bên trong, phụ nữ có thể chủ động theo đuổi mong muốn, xây dựng cuộc sống và tìm kiếm hạnh phúc theo cách riêng.

Cùng với sự thay đổi trong suy nghĩ, Như Mỹ ngày càng định hình rõ phong cách thời trang. Cô ưu tiên những thiết kế tôn đường cong, thể hiện vẻ đẹp khỏe khoắn và sự tự tin trước ống kính.

Yêu thích du lịch biển, người đẹp sở hữu nhiều mẫu bikini với màu sắc, kiểu dáng đa dạng. Những thiết kế hai mảnh có đường cắt táo bạo thường xuất hiện trong các hình ảnh cô chia sẻ, góp phần thể hiện gu thời trang phóng khoáng.

Từ cô gái từng duỗi tóc để tránh bị chú ý đến người mẫu tự tin với diện mạo tự nhiên, Như Mỹ đã đi qua hành trình học cách nhìn nhận bản thân bằng sự trân trọng. Mái tóc xù, làn da nâu hay bàn tay mang di chứng đều hiện diện trong câu chuyện ấy, cùng những nỗ lực học tập và theo đuổi con đường nghệ thuật của cô.