Diễn viên Kim Thư U50 hở bạo

Trên trang cá nhân, diễn viên Kim Thư đăng ảnh mới sang trọng với chia sẻ: "Đến lúc đánh thức lại phiên bản năng động của mình". Trong ảnh, chị diện đầm lụa màu xanh cổ vịt với đường xẻ ngực chữ V sâu tạo điểm nhấn táo bạo, quyến rũ, tôn lên vòng 1 đầy đặn. Thiết kế trở nên tinh tế nhờ sự phối hợp cùng thắt lưng bản to, bông tai đính đá, vòng tay ngọc bích và kiểu tóc uốn xoăn xù bồng bềnh mang hơi hướng hoài cổ, tạo thành tổng thể quý phái, mặn mà ở độ tuổi U50.

Đây là lần hiếm hoi Kim Thư thể hiện lại phong độ thời đỉnh cao sự nghiệp sau nhiều năm ít chăm chút hình ảnh để tập trung vào hoạt động kinh doanh.

Diễn viên Kim Thư U50 hở bạo.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh càng ngắm càng mê

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh vừa cập nhật bộ ảnh mới nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá về màn tái xuất đường đua âm nhạc sau thời gian dài im tiếng. Cô diện thiết kế độc đáo kết hợp giữa văn hóa và thời trang hiện đại, vừa giữ được hồn cốt truyền thống Á Đông, vừa mang đậm hơi thở thời trang cao cấp và tinh thần sáng tạo mạnh mẽ.

Kể từ phim tài liệu ca nhạc phát hành hồi tháng 3/2025, Hoàng Thùy Linh chưa trở lại với dự án chính thức nào, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một số chương trình ca nhạc. Sau thời gian dài vắng bóng, nữ ca sĩ vẫn giữ được tình cảm trong người hâm mộ, được đánh giá ngày càng xinh đẹp, mặn mà.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh càng ngắm càng mê.

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