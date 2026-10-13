Shakira vướng tin đồn hẹn hò cựu sao Real Madrid

Shakira được cho là có tình mới.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Shakira và Serge Ibaka nhiều lần gặp gỡ trong vài tháng qua. Thông tin được chương trình El Gordo y la Flaca của đài Univision (Mỹ) tiết lộ. Nguồn tin cho biết nữ ca sĩ 49 tuổi gặp cựu ngôi sao bóng rổ tại Madrid và dành sự quan tâm đặc biệt cho đối phương.

Cả hai muốn giữ kín những lần gặp gỡ, tránh sự chú ý của truyền thông để có thời gian tìm hiểu nhau trước khi những đồn đoán về mối quan hệ lan rộng. Đáng chú ý, cả hai cũng xuất hiện tại Paris trong cùng thời điểm diễn ra Tuần lễ thời trang Paris, càng khiến dư luận nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ.

Nhà báo Aurelio Manzano liên hệ với những nguồn tin thân cận Shakira để xác minh thông tin. Các nguồn tin xác nhận hai người thật sự có gặp gỡ, nhưng nhấn mạnh rằng cả Shakira lẫn Ibaka đều xem đối phương là bạn bè. Cho đến nay, không bên nào xác nhận chuyện tình cảm.

Những đồn đoán xuất hiện gần 4 năm sau khi Shakira chia tay Gerard Pique vào tháng 6/2022. Mối quan hệ kéo dài nhiều năm giữa nữ ca sĩ và cựu trung vệ Barcelona thu hút sự quan tâm lớn trên toàn thế giới.

Trong khi những tin đồn tình cảm chưa có lời giải, Shakira vẫn bận rộn với sự nghiệp âm nhạc. Nữ ca sĩ vừa hoàn thành chuỗi 16 ngày biểu diễn tại Madrid trong khuôn khổ chuyến lưu diễn quảng bá album mới.

Về phía Ibaka, cựu cầu thủ Real Madrid hiện chưa tìm được đội bóng mới sau khi hợp đồng với đại diện Tây Ban Nha kết thúc vào cuối mùa giải 2024/25.