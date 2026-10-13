Phim có DJ Mie - bay bổng nhưng cũng vụng về, ngô nghê

Giữa bối cảnh hàng loạt tác phẩm nội địa lần lượt dời lịch chiếu khi Trại buôn người đang cho thấy sức hút khó ngăn cản, Đức Nguyễn, một gương mặt mới toanh, lại dũng cảm tham chiến với Án mạng xém hoàn hảo. Thực chất, sự tự tin này không phải không có cơ sở, khi tác phẩm quy tụ dàn diễn viên quen mặt như Anh Tú Atus, DJ Mie, Ma Ran Đô. Bản thân Đức Nguyễn cũng đã phần nào chứng minh được năng lực kể chuyện khi là người chấp bút cho nhiều dự án của Victor Vũ, trong đó có Người vợ cuối cùng và Thám tử Kiên.

Với những lợi thế kể trên, rõ ràng vẫn có cơ sở để kỳ vọng Án mạng xém hoàn hảo đủ khả năng cạnh tranh và tìm được chỗ đứng riêng, dù chỉ có khoảng 1/3 số suất chiếu so với các phim Việt mới ra rạp thông thường. Dù vậy, sau khi trình làng, tác phẩm vấp phải nhiều phản ứng trái chiều về chất lượng, trong khi thành tích phòng vé cũng chưa thực sự ấn tượng.

Đức Nguyễn bay bổng nhưng còn vụng về

Thuộc thể loại hài trinh thám, Án mạng xém hoàn hảo xoay quanh Trinh (DJ Mie), một TikToker nổi tiếng chuyên sản xuất nội dung ngôn tình. Cô có mối tình tưởng chừng viên mãn với Khang (Ma Ran Đô), nam diễn viên điển trai đang lên. Tuy nhiên, chuyện tình bắt đầu rạn nứt khi Trinh nghi ngờ chồng sắp cưới có quan hệ mờ ám với Phương Yến. Để tìm ra sự thật, cô quyết định thuê Đại (Anh Tú Atus), một thám tử tư có tính cách thực dụng, âm thầm theo dõi và thu thập bằng chứng.

Song, mọi chuyện bất ngờ vượt khỏi tầm kiểm soát khi Trinh tỉnh dậy tại phim trường, bên cạnh thi thể của Phương Yến. Không thể nhớ những gì đã xảy ra, cô nhanh chóng trở thành nghi phạm trong vụ án mạng. Giữa lúc hoảng loạn, Trinh tìm đến Đại cầu cứu, vô tình kéo anh vào rắc rối. Từ đây, cả hai buộc phải đồng hành trên hành trình tìm kiếm hung thủ, vừa chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát, vừa đối phó với những kẻ nguy hiểm đang âm thầm bám theo.

Án mạng xém hoàn hảo đánh dấu lần đầu Đức Nguyễn đảm nhận vai trò đạo diễn điện ảnh.

Công bằng mà nói, Án mạng xém hoàn hảo có thể xem là một trong những phim hài trinh thám hiếm hoi của màn ảnh Việt. Đây đều là những thể loại khó, đòi hỏi sự thông minh và duyên dáng trong cách xây dựng tình tiết, thiết lập câu chuyện. Với Đức Nguyễn, thử thách lần này lớn hơn nhiều so với thời điểm còn chấp bút cho các dự án của Victor Vũ. Việc một nhà làm phim trẻ mạnh dạn thử sức với hướng đi ít được khai thác trên màn ảnh rộng cũng là nỗ lực đáng ghi nhận.

Dù vậy, Án mạng xém hoàn hảo sớm bộc lộ hạn chế ngay từ hồi đầu tiên. Cách giới thiệu nhân vật còn phô trương, thiếu tự nhiên, khi ngoại hình, biểu cảm và cách ứng xử đều bị cường điệu hóa. Thay vì khơi gợi sự tò mò về vụ án, phim dành nhiều thời lượng cho những mảng miếng hài chưa hiệu quả. Lối dàn dựng cũng mang màu sắc web-drama, đôi lúc sến súa và thiếu tiết chế. Dẫu chất lượng cải thiện ở các hồi sau, màn mở đầu thiếu thuyết phục vẫn là điểm trừ đáng tiếc, nhất là với khán giả thiếu kiên nhẫn.

Phim còn bộc lộ vấn đề trong cách xây dựng tâm lý nhân vật, khi những thay đổi trong suy nghĩ và hành động đôi lúc khá tùy tiện. Trinh được giới thiệu là cô gái mơ mộng, hết lòng tin tưởng Khang. Song, khi bước vào hành trình phá án, cô gần như quên hẳn chồng sắp cưới, trong khi tình cảm dành cho Đại nảy sinh thiếu hợp lý. Đại có lúc vì sợ liên lụy mà quyết định bỏ đi, nhưng ngay sau đó lại quay về tiếp tục phá án, dù không có biến cố nào đủ sức lý giải cho sự thay đổi này.

Tương tự, giữa lúc cả hai căng thẳng tìm kiếm hung thủ, câu chuyện đột ngột chuyển sang những màn đối thoại về sự thấu hiểu, cảm thông cho nhau. Có thể hiểu dụng ý của biên kịch là tạo tiền đề để mối quan hệ giữa Trinh và Đại phát triển theo hướng lãng mạn. Dù vậy, cách cài cắm còn khiên cưỡng, khiến cảm xúc nhân vật thiếu tự nhiên và làm gián đoạn mạch trinh thám.

Không thể phủ nhận Án mạng xém hoàn hảo vẫn có những mảng miếng hài tương đối hiệu quả, đặc biệt ở các hồi sau. Kịch bản cũng cho thấy sự bay bổng trong cách xây dựng tình huống. Tuy nhiên, phần lớn tiếng cười lại bắt nguồn từ sự ngớ ngẩn và hành động thiếu logic của nhân vật. Trinh và Đại dù đang bị truy đuổi, liên tục đối diện nguy hiểm, vẫn vô tư đùa giỡn. Có lúc Trinh hoảng sợ, nhưng ngay sau đó lại bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Những phản ứng thiếu nhất quán này làm giảm tính thuyết phục của câu chuyện.

Bên cạnh đó, phim có xu hướng phân bổ các mảng miếng hài cho gần như toàn bộ tuyến nhân vật, kể cả những người vốn được xây dựng nghiêm túc. Nhiều màn pha trò mang cảm giác nhây, thiếu mới mẻ và chưa ăn nhập với hoàn cảnh. Đáng tiếc, việc quá chú trọng yếu tố hài khiến những tình huống cần tạo sự hồi hộp bị ngắt quãng, làm giảm sức nặng của hành trình phá án.

Án mạng xém hoàn hảo thu hơn 7,3 tỷ đồng sau 4 ngày ra rạp, tính đến ngày 12/10

Yếu tố trinh thám chưa trọn vẹn

Ở khía cạnh trinh thám, Án mạng xém hoàn hảo để lộ không ít sơ hở trong cách xây dựng vụ án. Hung thủ chưa đủ tinh vi, trong khi thám tử và cảnh sát cũng không cho thấy năng lực tương xứng, khiến câu chuyện thiếu những màn đấu trí hấp dẫn, chủ yếu dựa vào các tình tiết mang tính sắp đặt để dẫn dắt quá trình điều tra. Đơn cử, căn phòng xảy ra án mạng tình cờ là nơi duy nhất trong phim trường không có camera giám sát, nhưng lại tồn tại một lỗ thủng trên tường có thể nhìn vào bên trong.

Đáng nói, quá trình phá án của Đại cũng được triển khai khá hời hợt. Thay vì từng bước thu thập chứng cứ, đối chiếu lời khai và xâu chuỗi manh mối, nhân vật chủ yếu tiếp nhận thông tin rồi đưa ra kết luận. Nhiều tình tiết quan trọng được giải thích trực tiếp qua lời thoại, thiếu đi quá trình suy luận và kiểm chứng cần thiết. Điều này khiến người xem có cảm giác lời giải đã được biên kịch chuẩn bị sẵn, thay vì là kết quả của một cuộc điều tra thực sự.

Bên cạnh đó, các nhân vật bị đưa vào diện tình nghi chưa được khai thác đủ sâu, chủ yếu đóng vai trò đánh lạc hướng khán giả thay vì mở ra những giả thuyết đáng chú ý. Khi các nghi phạm lần lượt bị loại trừ, phim cũng thiếu những bước ngoặt đủ sức thay đổi cách nhìn của người xem về vụ án. Vì thế, màn hé lộ hung thủ chưa tạo được sự bất ngờ cần thiết, càng khó mang lại cảm giác thỏa mãn.

Án mạng xém hoàn hảo còn tồn tại nhiều tình tiết thiếu logic trong diễn biến và chuỗi hành động. Dù đang bị truy nã, Trinh và Đại vẫn vô tư đi lại khắp thành phố, thậm chí đùa giỡn như thể chẳng có nguy hiểm nào rình rập. Cả hai cũng không ít lần thoát khỏi sự bao vây của cảnh sát, thậm chí khống chế được sát thủ. Trong khi đó, Đại dù bị thương ở bụng vẫn nhanh chóng hồi phục và tiếp tục hành động. Ở một tình huống khác, nhân vật còn chủ động gọi hung thủ đến mà gần như không có sự chuẩn bị để đối phó.

Diễn xuất của dàn diễn viên cũng chưa thực sự đồng đều. Anh Tú Atus phần nào phát huy được sở trường ở những phân đoạn hài, với cách tung hứng và xử lý tình huống tương đối duyên dáng. Song, khi chuyển sang những cảnh đòi hỏi sự nghiêm túc, nam diễn viên đôi lúc còn gồng, chưa thể hiện được sự sắc sảo và bản lĩnh cần có của một thám tử.

Anh Tú Atus và DJ Mie đảm nhận hai vai chính. Diễn xuất của bộ đôi chưa thực sự đồng đều, trong khi cách xây dựng tâm lý nhân vật còn thiếu thuyết phục.

Trong khi đó, DJ Mie cho thấy nỗ lực ở vai nữ chính, song cách thể hiện vẫn thiếu tự nhiên, đặc biệt trong những phân đoạn đòi hỏi chuyển biến tâm lý. Biểu cảm có lúc bị cường điệu hóa, trong khi sự thay đổi giữa trạng thái hoảng loạn và vô tư chưa thật sự mượt mà. Ở tuyến phụ, những gương mặt như Ma Ran Đô hay Sỹ Toàn có đất diễn khá hạn chế, chưa để lại nhiều dấu ấn.

Dẫu còn nhiều hạn chế, Án mạng xém hoàn hảo vẫn là nỗ lực đáng ghi nhận của Đức Nguyễn trong lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn điện ảnh. Chỉ tiếc là, sự táo bạo ấy chưa đi cùng khả năng kiểm soát và xử lý tình huống đủ vững vàng, khiến tác phẩm còn cách khá xa một bộ phim hài trinh thám thực sự thuyết phục. Dù vậy, với tư duy kể chuyện cùng những ý tưởng thú vị, Đức Nguyễn vẫn cho thấy tiềm năng phát triển nếu hoàn thiện kỹ năng làm phim trong những dự án tiếp theo.