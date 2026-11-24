Ảnh minh họa.

Ngày 24/11 gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh nói "văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Tám mươi năm sau, câu hỏi với mỗi nhà giản dị hơn: Một ngày nghỉ dành cho văn hóa, ta sẽ làm gì? Và ngày thường, văn hóa nằm ở đâu?

Đêm thành phố muộn dần sau tiếng xe thưa. Việc cơ quan đã gác lại, gian bếp đã dọn xong, chỉ còn chiếc điện thoại vẫn sáng. Một người phụ nữ úp điện thoại xuống bàn, bật đèn và mở sách. Tiếng lật trang thay cho tiếng báo tin nhắn.

Sau một ngày dành cho công việc, chồng con, bếp núc, người phụ nữ cần một khoảng dừng cho riêng mình. Trang sách đi chậm và liền mạch, giúp người đọc lắng lại, nghĩ tiếp, và đôi khi nhận ra điều mình chưa tự nói được thành lời.

Có những cuốn sách giúp họ làm điều này. Đọc "Hiểu về trái tim" của thiền sư Minh Niệm, có người nhận ra một phần sự kiệt sức đến từ chính thói cầu toàn, ôm đồm. Đọc "Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ" của Đặng Hoàng Giang, người làm mẹ có thể giật mình nhận thấy mình từng chịu những áp đặt, và tự hứa không lặp lại điều ấy với con.

Nửa giờ đọc sách của mẹ không chỉ dành cho riêng mình. Đầu óc được thư giãn, người mẹ sẽ bớt gắt gỏng, kiên nhẫn nghe con hơn, và cả nhà cùng được hưởng.

Sách thua màn hình ở đâu?

Ai cũng biết đọc sách là tốt. Vậy sao sách vẫn nằm im trên giá, còn điện thoại lại không rời tay?

Mỗi lần lướt màn hình, người ta nhận ngay phần thưởng mới lạ - nhỏ, tức thì nhưng liên tục - khiến tay cứ muốn lướt tiếp. Nhưng niềm vui đến nhanh thì đi cũng nhanh. Sách thì khác. Từ con chữ, người đọc phải tự hình dung, giữ mạch qua nhiều trang để đợi đến đoạn hay. Niềm vui đến chậm nhưng ở lại lâu.

CLB “Cha mẹ Đồ Sơn đọc sách cùng con” giao lưu bên bờ biển.

Lướt màn hình lâu ngày, đầu óc quen nhảy từ thứ này sang thứ khác, khó ngồi yên ở một chuyện. Đọc sách làm điều ngược lại: Giữ sự chú ý dọc theo mạch truyện, tập chịu chờ, chịu chưa hiểu ngay. Một đứa trẻ quen đợi đến cuối truyện để biết kết cục cũng đang tập kiên nhẫn với bài toán khó hay người bạn khác tính. Sức kiên nhẫn ấy không học qua lời dạy, mà lớn dần qua từng trang.

Sách ít khi thua vì nội dung. Nó thua vì ở xa tầm tay và thiếu một người ngồi đọc cùng.

Theo Hội Xuất bản Việt Nam, nửa đầu năm 2025, xuất bản phẩm điện tử chiếm trên 15% số đầu sách. Sách trên màn hình vẫn là sách, chỉ khác là nó ở chung "nhà" với hàng chục ứng dụng. Một thông báo hiện lên, một cái chạm, người đọc đã trôi sang chỗ khác. Trang sách giấy không có cửa ngách nào như thế.

Sách nói lại giải phóng đôi mắt và đôi tay, giúp người mẹ nghe sách khi nấu cơm, phơi đồ hay ngồi xe buýt. Nhưng giọng đọc đi theo nhịp người khác, khó dừng lại ở một câu hay để ngẫm nghĩ kỹ.

Với trẻ nhỏ, sách giấy càng khó thay thế. Con được cầm, được lật, được chỉ tay vào bức tranh hỏi "con gì đây hả mẹ?". Mẹ và con nhìn chung một trang, thay vì mỗi người một màn hình. Các dạng sách bổ sung cho nhau: Sách nói cho lúc tay bận, sách điện tử cho chuyến đi xa, còn giờ đọc chung buổi tối dành cho sách giấy. Quan trọng không phải sách ở dạng nào, mà là sự chú ý có giữ được không, và có ai ngồi cùng không.

Từ khoảng lặng của mẹ đến nếp đọc của con

Trẻ con học từ những gì nhìn thấy nhiều hơn lời dạy, bởi chúng luôn để ý đến thứ người lớn đang chăm chú. Mẹ cầm điện thoại suốt tối lại bảo con đi đọc sách, trẻ sẽ nghe mẹ nói nhưng làm theo việc mẹ làm. Muốn con đọc, người lớn phải cầm sách lên trước.

Hãy hình dung một cậu bé 7 tuổi dán mắt vào máy tính bảng, mẹ nhắc mãi vẫn nài "cho con xem thêm chút nữa". Một tối, mẹ thôi nhắc, úp điện thoại xuống và mở sách. Cậu bé ghé lại, gác đầu lên chân mẹ hỏi "Mẹ đọc gì đấy?", nghe một lúc rồi lại quay về với màn hình. Những tối sau đó, mẹ vẫn lặng lẽ ngồi đọc. Vài tuần sau, cứ thấy mẹ mở sách là cậu bé bỏ máy tính chạy lại. Không giảng giải, không tịch thu; chỉ cần người lớn đều đặn làm điều mình muốn trẻ làm.

Thói quen ít khi sinh ra từ quyết tâm, mà từ những việc lặp lại ở cùng chiếc ghế, cùng khung giờ và ngọn đèn ấy. Khi gắn với hơi ấm của mẹ, việc đọc không còn là nhiệm vụ người lớn giao mà thành sinh hoạt chung của cả nhà.

Ảnh minh họa.

Những cách giữ nếp đọc lại rất nhỏ: Một chiếc kệ thấp vừa tầm tay trẻ, vài cuốn sách đặt sẵn trên bàn nước ngay chỗ thường để điện thoại, và để con tự chọn thứ mình thích. Đọc cùng con không cần hết cuốn; có thể dừng lâu ở một bức tranh, hỏi con thấy gì, đoán chuyện gì sắp xảy ra. Người ngồi cùng có thể là bố, là ông bà, và không cần kiểm tra xem con nhớ được bao nhiêu. Mười lăm phút đều đặn mỗi tối quan trọng hơn việc thuộc nội dung sách.

Với trẻ chưa biết chữ, sách tranh câu ngắn, nhịp lặp lại như "Chú sâu háu ăn" giúp con tập gọi tên sự vật, còn mẹ có dịp ôm con vào lòng. Khi trẻ bắt đầu hỏi đúng sai, ngụ ngôn Aesop hay La Fontaine mở ra cuộc trò chuyện đầu tiên về cách ứng xử. Đọc xong chuyện rùa và thỏ, thay vì kết luận "chậm mà chắc", mẹ có thể hỏi: "Vì sao thỏ chạy nhanh mà vẫn thua?" để con tự nghĩ ra câu trả lời ngộ nghĩnh của riêng mình. Truyện cổ tích Việt Nam, truyện Andersen, truyện Grimm đưa con trẻ về với cội nguồn và mở cửa ra thế giới. Đến tuổi tiểu học, "Dế Mèn phiêu lưu ký", "Totto-chan bên cửa sổ" hay "Hoàng tử bé" giúp các em theo được mạch truyện dài và nghĩ về những điều lớn hơn.

Đằng sau một cuốn sách hay cho trẻ thường có một người lớn từng trăn trở vì trẻ. Hơn 30 năm trước, thấy các cháu say mê những tập truyện tranh đọc xong quên nhanh, nhà văn Nguyệt Tú bức bối vì sách hay cho trẻ quá ít. Nhớ lời một nữ đại sứ Nhật Bản từng nói: "Một con người, lúc ở tuổi mẫu giáo thế nào, thì đến lúc trăm tuổi vẫn thế", bà bắt tay dịch tập cổ tích Nhật Bản được tặng, rồi dịch ngụ ngôn Aesop. Những trưa Chủ nhật 38, 39 độ dưới chiếc quạt trần, mồ hôi bà nhỏ xuống từng trang bản thảo. Cuốn Aesop ấy sau này tái bản gần chục lần. Có những điều không gì thay được: Một cuốn sách giấy trong tay trẻ, và một người lớn ngồi bên đọc cùng.

Đọc cùng nhau, ngoài 4 bức tường

Ở nhiều thành phố, các câu lạc bộ (CLB) sách đang lặng lẽ làm đúng việc ấy: Tạo một chỗ ngồi chung và một người đọc cùng.

CLB "Đọc sách cùng con" của TS. Nguyễn Thụy Anh ra đời từ năm 2010 để giúp cha mẹ chọn sách và đọc với con. Một bạn nhỏ sáng thứ Bảy nào cũng đến, gọi nơi ấy bằng cái tên thân thương: "Câu lạc bộ của con". Trẻ đến vì ở đó có sách, có người đọc cho nghe và có cảm giác như ở nhà.

Tại Hải Phòng, CLB "Cha mẹ Đồ Sơn đọc sách cùng con" do chị Đinh Vũ Hoàng Hạnh chủ nhiệm từ năm 2022 lại đưa gia đình đến với sách giữa thiên nhiên. Sau bão Yagi năm 2024, buổi đọc sách trên rừng chủ đề "Thương rừng" giúp các em nhìn những thân cây gãy đổ bằng sự đồng cảm: Rừng cũng biết đau và cần được chở che. Từ trang sách, tình yêu thiên nhiên được đánh thức.

Nhiều không gian đọc khác cũng đang kết nối cộng đồng: Trạm Đọc mở rộng từ trang mạng ra các điểm đọc trực tiếp; quán sách Tổ Chim Xanh trên phố Đặng Dung đặt những kệ hình tổ chim để bạn đọc trao đổi sách cũ; Phố sách 19/12 ở Hà Nội hay Đường sách TPHCM - nơi riêng năm 2025 đã bán ra khoảng 672 nghìn bản.

Người đọc không biến mất. Họ chỉ cần một chỗ ngồi, một lời hẹn và một người cùng đọc. Ngay trong phòng khách nhà mình, gia đình nào cũng có thể làm điều đó.

Tôi vẫn nhớ những năm 10, 12 tuổi, khi mẹ đi học xa, tuần nào bố cũng đưa mấy chị em ra Bưu điện Bờ Hồ gửi thư cho mẹ, ghé hiệu sách rồi ăn kem. Tên những cuốn sách hồi ấy tôi quên gần hết, nhưng cảm giác đi bên bố, tay giữ chặt quyển sách mới vẫn còn nguyên vẹn.

Trẻ có thể quên tên sách, nhưng sẽ nhớ buổi tối ngồi bên cha mẹ, nhìn chung một bức tranh, cùng chờ một đoạn kết. Ký ức đi kèm cảm xúc bao giờ cũng ở lại lâu hơn lời giảng giải. Trang sách hôm nay nối tiếp lời ru của mẹ, chuyện cổ tích của bà ngày trước.

Năm nay có thêm một ngày nghỉ mang tên Ngày Văn hóa Việt Nam. Hãy dùng ngày ấy cho một việc nhỏ: Cả nhà cùng đến hiệu sách hay thư viện, mỗi người chọn cho mình một cuốn, tối về ngồi đọc dưới một ngọn đèn. Tám mươi năm trước, văn hóa được ví như ngọn đuốc soi đường cho cả dân tộc. Hôm nay, ngọn lửa ấy cũng có thể là chiếc đèn bàn trong mỗi nhà, nơi trang sách bước vào đời thường.