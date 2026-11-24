Ngày 23/11, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhi 4 tuổi bị nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, biến chứng viêm xương tủy. Vi khuẩn này xâm nhập vào cơ thể trẻ chỉ từ một vết xước rất nhỏ.

Người nhà cho biết, khi đang học ở trường, bé bị bạn cào gây xây xước vùng chân. Sau giấc ngủ trưa, bé kêu đau, chân trái sưng nề. Gia đình lập tức đưa bé đi khám ngay trong tối hôm đó và tiếp tục đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, ở thời điểm ban đầu, các bác sĩ chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh.

Một ngày sau, bé sốt cao, vùng cổ chân trái sưng to, nóng, đỏ và đau dữ dội. Đến khám tại một bệnh viện chuyên khoa, trẻ được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, biến chứng viêm xương cẳng chân trái.

Bé bước vào hành trình điều trị kéo dài, trải qua 3 lần phẫu thuật giải phóng chèn ép khoang và điều trị nội trú khoảng 2 tháng mới kiểm soát được tình trạng sốt. Chỉ khoảng một tuần sau khi xuất viện, vết mổ lại xuất hiện dịch mủ. Trẻ tiếp tục phải nhập viện điều trị thêm khoảng một tháng và trải qua cuộc phẫu thuật lần 4 để nạo vét ổ xương viêm, hoại tử.

Do tình trạng viêm xương và rò dịch mủ tại vùng cổ chân vẫn không được giải quyết triệt để, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bác sĩ khám cho bệnh nhi. (Ảnh: BVCC)

ThS.BS Nguyễn Văn Nam, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao cho biết, vùng khuyết hổng phần mềm ở cổ chân bệnh nhi còn rộng, trong khi toàn bộ tổ chức xung quanh đã trở thành mô sẹo xơ cứng sau nhiều lần phẫu thuật. Nếu ghép da hoặc chuyển vạt trên nền mô xơ chai như vậy, nguy cơ thất bại sẽ cao.

Trước tình trạng này, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lần thứ 5 để nạo bỏ tổ chức viêm tại đầu dưới hai xương cẳng chân và các xương vùng cổ chân trái, đồng thời trám vùng khuyết hổng xương bằng xi măng kháng sinh nhằm kiểm soát nhiễm khuẩn tại chỗ.

Bệnh nhi trải qua lần phẫu thuật thứ 5. (Ảnh: BVCC)

Đối với phần mềm, thay vì tiếp tục ghép da trên nền mô xơ cứng, ê-kíp lựa chọn phương án bảo tồn tối đa tổ chức tại chỗ bằng phương pháp hút áp lực âm áp lực cao sau đó chiếu plasma lạnh sau tháo VAC.

“Do bệnh nhi còn nhỏ, việc sử dụng plasma lạnh cần được kiểm soát chặt chẽ về thời gian và cường độ. Chúng tôi chia nhỏ liệu trình trong 10 ngày, rút ngắn thời gian mỗi lần chiếu, đồng thời điều chỉnh khoảng cách giữa các lần điều trị theo tình trạng thực tế của vết thương”, bác sĩ Nam cho biết.

Sau 5 ngày điều trị bằng plasma lạnh kết hợp chăm sóc vết thương bằng VAC, vết thương của trẻ không còn chảy dịch mủ, tình trạng sưng nóng đỏ xung quanh giảm rõ rệt. Sau 10 ngày điều trị, vết thương vùng cổ chân trái tiến triển tốt, trẻ đủ điều kiện xuất viện.

Từ trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với những vết trầy xước, xây xát trên da của trẻ. Những tổn thương tưởng như rất nhỏ vẫn có thể trở thành cửa ngõ để vi khuẩn xâm nhập.

Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau một vết thương, đặc biệt là sốt, đau tăng dần, sưng nóng đỏ hoặc hạn chế vận động, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.