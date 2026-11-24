Thị trường tiêu dùng ngoài trời tại Việt Nam đang có nhiều chuyển biến cùng xu hướng cắm trại, du lịch tự lái và nâng cấp chất lượng cuộc sống. Nhu cầu đối với các sản phẩm như lều trại, đèn chiếu sáng di động, nội thất ngoài trời ngày càng được quan tâm. Trong khi đó, các nhóm hàng gia dụng, thiết bị nhà bếp, sản phẩm vệ sinh và sắp xếp nhà cửa cũng mở rộng cơ hội kinh doanh.

Nắm bắt xu hướng này, đoàn doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng Trung Quốc sẽ góp mặt tại Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 24 tại TP.HCM (VIETNAM EXPO HCMC 2026), với danh mục sản phẩm trải rộng nhiều lĩnh vực hot như giải trí ngoài trời và đời sống gia đình.

Đa dạng sản phẩm phục vụ hoạt động ngoài trời và gia đình

Trong nhóm thiết bị ngoài trời, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cắm trại Ninh Ba (Ningbo Camping Imp. & Exp. Co., LTD.) giới thiệu các sản phẩm cắm trại như lều, túi ngủ, ghế cắm trại, bàn gấp và dịch vụ sản xuất theo yêu cầu.

Công ty TNHH Sản phẩm Ngoài trời Lạc Đồ Ninh Ba (Ningbo Ledu Outdoor Products Co., Ltd.) mang đến các sản phẩm ghế bập bênh siêu nhẹ, giường cắm trại gấp gọn và ghế ngoài trời. Theo doanh nghiệp, sản phẩm đã được xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga.

Ở nhóm thiết bị chiếu sáng, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Bạch Hồng Ninh Hải Ninh Ba (Ningbo Ninghai Baihong International Trade Co., Ltd.) giới thiệu đèn pin LED, đèn cắm trại di động cùng các sản phẩm chiếu sáng phục vụ nhu cầu ngoài trời.

Đối với ngành hàng gia dụng, danh mục trưng bày gồm dụng cụ nấu ăn, sản phẩm vệ sinh, bao bì và thiết bị trưng bày thương mại. Công ty TNHH Dụng cụ Nấu ăn Lucky Chiết Giang (Zhejiang Lucky Cookware Co., Ltd.) giới thiệu chảo chống dính hợp kim nhôm, chảo rán và các dụng cụ nhà bếp. Doanh nghiệp có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực này.

Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp JASON Ninh Ba (NINGBO JASON INDUSTRIAL INVESTMENT CO., LTD) mang đến các dụng cụ vệ sinh như cây lau nhà, dụng cụ lau cửa sổ và bàn chải vệ sinh phòng tắm. Trong khi đó, Công ty TNHH Công nghiệp Nhựa Vạn Doanh Ninh Ba (Ningbo Wanying Plastic Industry Co., Ltd) giới thiệu các loại chai, lọ đựng sản phẩm chăm sóc cá nhân, phục vụ khách hàng trong ngành mỹ phẩm.

Ở phân khúc thiết bị trưng bày, Công ty TNHH Đạo cụ Trưng bày Hằng Diệu Ninh Ba (Ningbo Hengyao Display Props Co., Ltd.) giới thiệu giá treo quần áo, tủ kính trưng bày và các sản phẩm phục vụ hoạt động bán lẻ.

Giới thiệu nước hoa gia dụng và thiết bị điện nhỏ

Bên cạnh đồ dùng ngoài trời và gia đình, nhóm nước hoa gia dụng và thiết bị điện gia dụng nhỏ cũng được các doanh nghiệp Trung Quốc chú trọng.

Công ty TNHH Công nghệ Dung Nghị Ninh Ba (Ningbo Rongyi Technology Co., Ltd.) giới thiệu các sản phẩm tinh dầu khuếch tán que tre, miếng treo thơm và xịt vải. Doanh nghiệp cho biết đang hợp tác với các công ty hương liệu quốc tế để phát triển sản phẩm phù hợp với thị trường châu Á.

Công ty TNHH Nghệ thuật và Thiết kế Trí tuệ KWUNG'S Ninh Ba (NINGBO KWUNG'S WISDOM ART & DESIGN CO., LTD.) tham gia triển lãm cùng các thương hiệu nước hoa trực thuộc, trong đó có những thương hiệu sở hữu cơ sở sản xuất tại Việt Nam.

Loạt sản phẩm gia dụng góp mặt tại VIETNAM EXPO HCMC 2026.

Trong lĩnh vực thiết bị điện gia dụng nhỏ, Công ty TNHH Công nghệ Thông minh KONMO Ninh Ba (NINGBO KONMO INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD.) giới thiệu máy pha cà phê viên nang và các sản phẩm liên quan đến cà phê. Công ty TNHH Thiết bị Điện Clarke Ninh Ba (Ningbo Clarke Electrical Appliances Co., Ltd.) trưng bày máy làm bánh sandwich, máy làm bánh waffle, ấm đun nước điện và các thiết bị nhà bếp nhỏ.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Công nghệ Thông minh COMELIFE Ninh Ba (NINGBO COMELIFE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD) mang đến máy lọc không khí chuyên dụng với chức năng hút lông thú cưng và khử mùi.

Tăng cơ hội kết nối với nhà phân phối và hệ thống bán lẻ Việt Nam

Thông qua việc tham gia VIETNAM EXPO HCMC 2026, các doanh nghiệp Trung Quốc hướng tới mở rộng kết nối với nhà thu mua, nhà phân phối và hệ thống chuỗi bán lẻ tại Việt Nam.

VIETNAM EXPO HCMC 2026 là dịp để các nhà sản xuất Trung Quốc kết nối nhà phân phối, nhà thu mua và chuỗi bán lẻ tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội chợ, hoạt động trưng bày sản phẩm và đàm phán trực tiếp 1:1 được kỳ vọng tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy cơ hội hợp tác thương mại.

Với danh mục sản phẩm trải rộng từ thiết bị cắm trại, đồ gia dụng đến nước hoa và thiết bị điện nhỏ, sự góp mặt của đoàn doanh nghiệp Trung Quốc bổ sung thêm nguồn cung hàng tiêu dùng tại hội chợ, đồng thời mở ra cơ hội để các nhà nhập khẩu, phân phối Việt Nam tiếp cận các nhà sản xuất và tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.