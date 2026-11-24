PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), Chủ tịch Hội Tâm thần học Việt Nam, cho biết rối loạn giấc ngủ có nhiều dạng khác nhau, không đơn thuần chỉ là tình trạng khó ngủ hoặc ngủ không đủ giấc.

Mỗi dạng có biểu hiện, nguyên nhân và phương pháp điều trị riêng. Nếu không được phát hiện, xử trí đúng cách, bệnh có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và khả năng hoạt động ban ngày.

6 nhóm rối loạn giấc ngủ thường gặp

Theo phân loại quốc tế về rối loạn giấc ngủ, có thể nhận diện 6 nhóm phổ biến với những biểu hiện đặc trưng.

Mất ngủ mạn tính là tình trạng người bệnh khó đi vào giấc ngủ, thường mất hơn 30 phút mới ngủ được, hay tỉnh giấc giữa đêm hoặc thức dậy quá sớm và không thể ngủ lại. Khi tình trạng kéo dài ít nhất 3 tháng, ảnh hưởng đến công việc, tâm trạng và sinh hoạt hằng ngày, người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân.

Ngưng thở khi ngủ thường biểu hiện bằng ngáy to, ngáy không đều, xen kẽ những khoảng ngừng thở. Người bệnh có thể tỉnh giấc đột ngột để thở, thường xuyên đau đầu, mệt mỏi khi thức dậy hoặc buồn ngủ vào ban ngày. Đây là tình trạng không nên xem nhẹ bởi có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và chuyển hóa.

Người bệnh đo đa ký giấc ngủ. Ảnh: Tâm Anh

Rối loạn nhịp thức - ngủ sinh học xảy ra khi đồng hồ sinh học của cơ thể bị xáo trộn. Người bệnh khó ngủ vào thời điểm mong muốn, có thể chỉ ngủ được từ sáng sớm hoặc buồn ngủ quá sớm vào buổi tối, gây khó khăn trong học tập, làm việc và sinh hoạt.

Rối loạn vận động liên quan đến giấc ngủ điển hình là hội chứng chân không yên. Người bệnh thường có cảm giác bứt rứt, khó chịu ở chân, đặc biệt vào buổi tối hoặc khi nằm nghỉ, buộc phải cử động liên tục mới cảm thấy dễ chịu. Một số trường hợp xuất hiện tình trạng cử động chân định kỳ trong khi ngủ, làm gián đoạn giấc ngủ.

Ngủ rũ và buồn ngủ quá mức ban ngày khiến người bệnh xuất hiện những cơn buồn ngủ khó kiểm soát, thậm chí đột ngột ngủ gục khi đang làm việc, trò chuyện hoặc tham gia giao thông. Tình trạng này không đơn thuần do thiếu ngủ mà có thể liên quan đến bệnh lý thần kinh điều hòa giấc ngủ.

Các hành vi bất thường khi ngủ bao gồm mộng du, nói mớ, hoảng sợ khi ngủ hoặc rối loạn hành vi giấc ngủ REM. Người bệnh có thể la hét, vung tay chân, thậm chí thực hiện những động tác phức tạp theo diễn biến trong giấc mơ.

Thăm dò hiện đại giúp tìm nguyên nhân

Bác sĩ Tuấn cho hay, khi xuất hiện các biểu hiện rối loạn giấc ngủ kéo dài, người dân cần được thăm khám chuyên khoa để xác định chính xác nguyên nhân, thay vì tự ý sử dụng thuốc ngủ hoặc tìm cách khắc phục triệu chứng.

Tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ ứng dụng những phương pháp thăm dò hiện đại, trong đó có đa ký giấc ngủ (Polysomnography - PSG). Đây là phương pháp theo dõi người bệnh trong một đêm tại cơ sở y tế, ghi nhận đồng thời hoạt động điện não, chuyển động mắt, hoạt động cơ, nhịp tim, luồng khí thở và nồng độ oxy trong máu.

Kết quả của xét nghiệm đo đa ký giấc ngủ sẽ giúp xác định liệu người bệnh có mắc bệnh rối loạn giấc ngủ nào. Ảnh: Tâm Anh

Các thông số thu được giúp bác sĩ đánh giá cấu trúc giấc ngủ, phát hiện tình trạng ngưng thở khi ngủ và những bất thường khác.

Một phương pháp khác là hoạt động đồ (Actigraphy). Người bệnh đeo thiết bị nhỏ gọn ở cổ tay trong khoảng 1-2 tuần. Thiết bị ghi nhận chu kỳ vận động và nghỉ ngơi, qua đó hỗ trợ bác sĩ đánh giá thói quen sinh hoạt, thời gian ngủ và nhịp thức - ngủ của người bệnh trong đời sống hằng ngày.

Không tự ý dùng thuốc ngủ kéo dài

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai). Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, bác sĩ Tuấn khuyến cáo người dân cần duy trì những nguyên tắc vệ sinh giấc ngủ. Trong đó, việc đi ngủ và thức dậy vào cùng một khung giờ mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ, giúp ổn định đồng hồ sinh học.

Phòng ngủ nên yên tĩnh, thoáng mát, đủ tối và có nhiệt độ dễ chịu. Người dân cần hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính, tivi trước giờ ngủ khoảng 30-60 phút; tránh uống cà phê, trà đặc vào buổi chiều và tối, đồng thời hạn chế rượu bia trước khi đi ngủ.

Bên cạnh đó, duy trì vận động thể lực vào ban ngày cũng góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, không nên tập luyện cường độ cao sát giờ đi ngủ.

Đối với mất ngủ mạn tính, liệu pháp nhận thức - hành vi (CBT-I) được khuyến cáo là phương pháp điều trị hàng đầu. Liệu pháp này giúp người bệnh điều chỉnh những suy nghĩ, hành vi không có lợi cho giấc ngủ, đồng thời giảm tâm lý lo lắng, sợ hãi khi không thể ngủ được.

Đặc biệt, bác sĩ Tuấn cảnh báo người dân không tự ý mua thuốc an thần, thuốc ngủ hoặc sử dụng đơn thuốc của người khác. Việc dùng thuốc không đúng chỉ định, kéo dài có thể dẫn đến lệ thuộc thuốc, suy giảm trí nhớ và tăng nguy cơ té ngã, nhất là ở người cao tuổi.