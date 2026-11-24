Theo Bảng thành phần thực phẩm Trung Quốc, 100g chuối chứa khoảng 256mg kali. Hàm lượng này không thấp nhưng vẫn kém một số loại rau xanh, đậu và nấm. Ngoài ra, chuối chứa lượng đường tương đối cao, người trung niên, cao tuổi kiểm soát đường huyết chưa tốt cần cân nhắc khẩu phần, không nên xem đây là nguồn bổ sung kali chủ lực.

3 nhóm thực phẩm giàu kali nên bổ sung

Kali tham gia duy trì hoạt động co cơ, dẫn truyền thần kinh và điều hòa huyết áp. Bổ sung đủ kali qua chế độ ăn góp phần duy trì sức mạnh cơ bắp và ổn định huyết áp. Theo các hướng dẫn dinh dưỡng dành cho người tăng huyết áp, có 3 nhóm thực phẩm giàu kali nên thường xuyên xuất hiện trong thực đơn.

1. Các loại đậu và chế phẩm từ đậu

Cứ 100g đậu nành chứa khoảng 1.503mg kali. Đậu phụ có hàm lượng kali thấp hơn do một phần khoáng chất thất thoát trong quá trình chế biến nhưng vẫn là nguồn cung cấp kali và protein thực vật tốt.

Người cao tuổi có thể uống một cốc sữa đậu nành mỗi ngày, bổ sung các loại đậu vào món ăn. Người dễ bị đầy hơi nên bắt đầu với lượng nhỏ rồi tăng dần.

Các loại rau lá xanh như rau muống chứa nhiều kali. Ảnh: Ban Mai

2. Các loại rau lá xanh đậm

100g cải bó xôi chứa khoảng 311mg kali. Cải làn, rau dền, rau muống và rau diếp cũng là những loại rau giàu kali. Bạn nên ăn khoảng 500g rau mỗi ngày, trong đó một nửa là rau màu xanh đậm để bổ sung kali, chất xơ và vitamin. Rau có thể được xào nhanh hoặc chần qua nước sôi rồi trộn nộm.

3. Nấm, rong biển và các loại củ

100g nấm hương tươi chứa khoảng 3.106mg kali, tảo bẹ khô khoảng 761mg, mộc nhĩ khô khoảng 757mg và khoai tây khoảng 342mg. Mọi người có thể thêm nấm, mộc nhĩ vào món hầm, dùng rong biển nấu canh hoặc thay thế một phần thực phẩm chính bằng khoai tây.

Không phải ai cũng nên ăn nhiều thực phẩm giàu kali

Chân tay yếu, mệt mỏi không đồng nghĩa với thiếu kali. Thiếu máu, đường huyết dao động, bệnh tuyến giáp, suy giảm chức năng tim và rối loạn điện giải đều có thể gây ra tình trạng này. Nếu mệt mỏi kéo dài, kèm hồi hộp, phù nề hoặc khó thở khi đi lại, người bệnh nên đến viện kiểm tra.

Đặc biệt, người mắc bệnh thận, suy giảm chức năng thận, tăng kali máu hoặc đang chạy thận nhân tạo cần thận trọng với thực phẩm giàu kali. Khi khả năng đào thải kali của thận suy giảm, ăn nhiều đậu, nấm, rong biển, khoai tây và chuối có thể làm tăng kali máu, ảnh hưởng đến nhịp tim.

Người đang sử dụng thuốc lợi tiểu giữ kali hoặc một số loại thuốc hạ huyết áp cũng cần kiểm soát lượng kali theo hướng dẫn của bác sĩ.

Đối với người khỏe mạnh, cách bổ sung kali phù hợp là duy trì chế độ ăn đa dạng, tăng cường rau xanh, đậu và chế phẩm từ đậu, luân phiên sử dụng nấm, rong biển và các loại củ. Người dân không nên tự ý mua thực phẩm chức năng bổ sung kali khi chưa có chỉ định, bởi việc bổ sung quá mức có thể gây nguy hiểm.