26 năm, ba lần ghép thận: Hành trình giữ lại sự sống
Trong lĩnh vực ghép tạng, ghép thận lần thứ hai đã là một thách thức chuyên môn, nhưng ghép lần thứ ba trên cùng một người bệnh còn hiếm gặp hơn rất nhiều. Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công ca ghép thận lần thứ ba cho một bệnh nhân nữ 75 tuổi, mở thêm cơ hội sống khỏe mạnh cho người bệnh từng trải qua nhiều lần ghép tạng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/26-nam-ba-lan-ghep-than-hanh-trinh-giu-lai-su-song-246261124093435596.htm