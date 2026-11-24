Bệnh nhân nguy kịch vì sử dụng phương pháp thải độc không có cơ sở khoa học. Ảnh: Đ.T

Cùng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, những dịch vụ gắn với khái niệm longevity - y học trường thọ đang thu hút sự quan tâm. Trên thị trường, nhiều liệu trình được giới thiệu có khả năng làm chậm lão hóa, phục hồi năng lượng, tăng cường miễn dịch, cải thiện làn da, thậm chí kéo dài tuổi thọ.

Không chỉ dừng ở các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, những lời quảng cáo còn mở rộng sang truyền NAD+, sử dụng NMN, xét nghiệm tuổi sinh học, truyền vitamin liều cao và liệu pháp tế bào gốc.

Điểm chung của nhiều hình thức quảng bá là nhấn mạnh khả năng cải thiện sức khỏe và làm chậm quá trình già đi, trong khi thông tin về hiệu quả lâm sàng, tác dụng không mong muốn hoặc giới hạn của phương pháp thường ít được đề cập.

Theo PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, y học trường thọ đang trở thành chủ đề được quan tâm rộng rãi. Người có điều kiện kinh tế tìm đến những liệu trình truyền dưỡng chất, xét nghiệm tuổi sinh học; trong khi các hình thức thải độc, bổ sung vitamin hay làm sạch đại tràng cũng được quảng bá đến nhiều nhóm khách hàng.

Dù vậy, các nghiên cứu trên người hiện chưa cung cấp đủ bằng chứng để khẳng định việc bổ sung những chất này có thể giúp con người sống lâu hơn hoặc khỏe mạnh hơn trong dài hạn.

Theo chuyên gia, dù kết quả cho thấy tuổi sinh học cao hay thấp, những khuyến nghị có cơ sở để bảo vệ sức khỏe vẫn chủ yếu là duy trì vận động, dinh dưỡng hợp lý, ngủ đủ và kiểm soát các yếu tố nguy cơ bệnh tật. Một lĩnh vực khác thường xuất hiện trong quảng cáo trẻ hóa là tế bào gốc. Tuy nhiên, tiềm năng khoa học không đồng nghĩa mọi sản phẩm, liệu trình mang tên tế bào gốc đều có hiệu quả điều trị.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, ghép tế bào gốc tạo máu đã trở thành phương pháp điều trị được sử dụng trong một số bệnh lý huyết học, với chỉ định và quy trình chuyên môn nghiêm ngặt. Trong khi đó, việc sử dụng tế bào gốc nhằm trẻ hóa người khỏe mạnh hoặc kéo dài tuổi thọ vẫn chưa có đủ bằng chứng để khẳng định hiệu quả.

Không chỉ đặt ra câu hỏi về hiệu quả, một số phương pháp làm đẹp, trẻ hóa còn tiềm ẩn nguy cơ khi được thực hiện tại những cơ sở không đáp ứng điều kiện chuyên môn.

Bệnh viện Da Liễu TPHCM từng tiếp nhận hai phụ nữ gặp biến chứng sau khi tiêm sản phẩm được quảng cáo là “tế bào gốc” trẻ hóa da. Trong đó, bệnh nhân 35 tuổi bị sưng, đau vùng mặt sau khi tiêm sản phẩm được giới thiệu có nguồn gốc Hàn Quốc tại thẩm mỹ viện. Người còn lại, 46 tuổi, tự mua sản phẩm trên mạng và nhờ cơ sở làm đẹp tiêm, sau đó xuất hiện nhiều nốt sần kéo dài trên mặt.

Theo BSCKII Trần Ngọc Phương - Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da Liễu TPHCM, những sản phẩm được sử dụng trong hai trường hợp này chỉ mang tên gọi “tế bào gốc”, thực tế không chứa tế bào gốc sống. Các phản ứng bất lợi có thể liên quan đến những thành phần được tiêm vào da. Chuyên gia cho biết, ứng dụng tế bào gốc trong da liễu và thẩm mỹ vẫn cần thêm bằng chứng về hiệu quả, tính an toàn trước khi áp dụng rộng rãi. Người dân không nên đánh đồng sản phẩm mang tên tế bào gốc trên thị trường với những liệu pháp tế bào gốc có chỉ định điều trị được công nhận.

Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 từng phải phẫu thuật cắt đoạn đại tràng hoại tử cho một phụ nữ 54 tuổi có tiền sử thụt rửa bằng nước chanh muối kéo dài. Tại Bệnh viện Bạch Mai, một bệnh nhân 38 tuổi bị vỡ trực tràng sau khi thụt cà phê, phải phẫu thuật cấp cứu.

Các chuyên gia nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe và làm chậm những suy giảm chức năng liên quan đến tuổi tác là mục tiêu chính đáng. Tuy nhiên, lựa chọn phương pháp cần dựa trên bằng chứng khoa học, chỉ định chuyên môn và sự cân nhắc giữa lợi ích, nguy cơ, chi phí.

Thay vì kỳ vọng vào các liệu trình đắt tiền chưa được chứng minh hiệu quả kéo dài tuổi thọ, người dân nên ưu tiên dinh dưỡng cân bằng, vận động thường xuyên, duy trì sức mạnh cơ bắp, ngủ đủ giấc, kiểm soát bệnh mạn tính và khám, sàng lọc sức khỏe định kỳ.