Uống Magie, huyết áp lập tức giảm mà không cần dùng thuốc?

Trên các nền tảng xã hội đang chia sẻ thông tin của một số bác sĩ cho rằng chỉ cần bổ sung vi chất, trong đó có Magie sẽ làm giảm huyết áp mà không cần dùng thuốc.

Những ý kiến này cho rằng xảy ra tình trạng tỷ lệ nghịch giữa Magie và huyết áp. Khi Magie tăng lên thì huyết áp giảm ở những người tăng huyết áp và khi Magie trong cơ thể thấp thì huyết áp tăng lên.

Dẫn nghiên cứu năm 2022, các bác sĩ này cho rằng Magie là thuốc có lợi cho sức khỏe, có thể hạ được huyết áp mà không ảnh hưởng gì tới sức khỏe.

Magie có lợi cho sức khỏe nhưng không phải vi chất kỳ diệu. Ảnh: N. Huyền

Đáng lưu ý, có ý kiến còn cho rằng bệnh nhân bị tăng huyết áp sau khi bổ sung vi chất, trong đó có Magie thì huyết áp về bình thường mà không cần dùng thuốc.

Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ Tạ Quang Thanh, chuyên khoa tim mạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Hà Nội khẳng định, hiện nay, chưa có bằng chứng lâm sàng đủ mạnh để khuyến cáo sử dụng Magie riêng lẻ thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp.

“Magie có thể được xem xét như một biện pháp hỗ trợ trong một số trường hợp nhưng không phải là thuốc điều trị tăng huyết áp thay thế”, Tiến sĩ Thành khẳng định.

Ông cho biết, Magie là một cation nội bào quan trọng, tham gia vào hàng trăm phản ứng enzyme. Trong hệ tim mạch, Magie có ảnh hưởng đến trương lực cơ trơn mạch máu, hoạt động của kênh ion, chức năng nội mô, hệ thần kinh giao cảm và cân bằng natri - kali.

Theo đó, có ít nhất 5 cơ chế sinh lý bệnh đáng chú ý đối với vi chất này.

Thứ nhất, đối kháng sinh lý với canxi tại tế bào cơ trơn mạch máu nên Magie có thể điều hòa dòng Ca²⁺ đi vào tế bào và làm giảm hoạt hóa bộ máy co cơ trơn.

Kết quả làm giảm co mạch, giảm sức cản mạch máu ngoại vi và tăng khả năng giãn mạch vì vậy Magie có thể góp phần làm giảm huyết áp.

“Tuy Magie có tác dụng điều hòa sinh lý tương tự một phần cơ chế đối kháng canxi nhưng không đồng nghĩa Magie có tác dụng tương đương các thuốc chẹn kênh canxi như amlodipine, nifedipine hoặc diltiazem”, Tiến sĩ Thành nhấn mạnh.

Thứ hai, Magie tăng khả năng giãn mạch thông qua chức năng nội mô và nitric oxide (NO). Magie có thể điều hòa hoạt động của hệ thống NO, làm giảm một số cơ chế gây stress oxy hóa nên góp phần cải thiện đáp ứng giãn mạch phụ thuộc nội mô.

Thứ ba, điều hòa hệ thần kinh giao cảm và catecholamine do magie có vai trò điều hòa dẫn truyền thần kinh và hoạt động của các kênh ion, có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao cảm và đáp ứng với catecholamine.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Thành khẳng định mức độ tác động trực tiếp của bổ sung Magie lên hệ giao cảm ở bệnh nhân tăng huyết áp vẫn chưa được xác định chắc chắn.

Thứ tư, ảnh hưởng đến hệ renin–angiotensin–aldosterone (RAAS) nhưng tuy nhiên, chưa có bằng chứng lâm sàng đủ mạnh cho thấy bổ sung Magie có thể ức chế RAAS với hiệu quả tương đương nhóm thuốc ức chế men chuyển ACEI hoặc chẹn thụ thể angiotensin ARB.

Thứ năm, điều hòa cân bằng natri - kali và chức năng thận do Magie tham gia điều hòa hoạt động của các kênh ion tại thận. Thiếu Magie có thể ảnh hưởng đến cân bằng kali nội bào, làm tăng nguy cơ hạ kali máu trong một số tình huống.

Vì vậy, tình trạng thiếu Magie có thể làm cho hạ kali máu khó điều chỉnh hơn, nhất là ở bệnh nhân sử dụng thuốc lợi tiểu.

“Tóm lại về cơ chế, Magie có cơ sở sinh lý bệnh hợp lý để hỗ trợ điều hòa huyết áp nhưng cơ chế sinh học không tự động chứng minh được hiệu quả điều trị tương đương một thuốc hạ áp đã được kiểm nghiệm trong các thử nghiệm lâm sàng lớn”, Tiến sĩ Thành thông tin.

Thực tế lâm sàng chứng minh ra sao?

Tiến sĩ Thành dẫn các nghiên cứu lâm sàng phân tích gộp các thử nghiệm ngẫu nhiên của Zhang và cộng sự năm 2016 đăng trên tạp chí Hypertension (gồm 34 thử nghiệm ngẫu nhiên với tổng cộng 2.028 người tham gia) với liều Magie trung vị: 368 mg/ngày. Kết quả so với nhóm giả dược thì huyết áp tâm thu giảm 2mmHg và huyết áp tâm trương giảm 1,78mmHg.

Tuy nhiên, hiệu quả giảm huyết áp tương đối nhỏ và các nghiên cứu có sự khác biệt về đối tượng, liều dùng và thời gian điều trị.

Ngoài ra, một phân tích gộp mới nhất của tác giả Argeros và cộng sự đăng trên Hypertension, tháng 11/2025 cũng đề cập đến vấn đề này. Theo Tiến sĩ Thành, đây là bằng chứng rất đáng chú ý và cần được cập nhật khi tư vấn cho bệnh nhân hiện nay.

Theo đó, nghiên cứu tổng hợp từ 38 thử nghiệm ngẫu nhiên với 2.709 người tham gia, liều magie từ 82,3-637 mg/ngày (liều trung vị 365 mg/ngày), thời gian can thiệp trung vị 12 tuần.

Kết quả chung cho thấy hiệu quả so với giả dược giảm huyết áp tâm thu - 2,81 (KTC 95%: -4,32 đến -1,29) và giảm huyết áp tâm trương -2,05 (KTC 95%: -3,23 đến -0,88).

Tuy nhiên, nhóm có mức giảm huyết áp tâm thu là nhóm đang sử dụng thuốc hạ áp, không phải nhóm thay thế thuốc bằng Magie, nhóm thiếu Magie máu có thể hưởng lợi nhiều hơn so với người có nồng độ magiê bình thường.

“Như vậy, nghiên cứu năm 2025 củng cố giả thuyết rằng Magie có tác dụng hỗ trợ giảm huyết áp, đặc biệt ở người thiếu Magie hoặc người đang điều trị tăng huyết áp. Nhưng nghiên cứu này không chứng minh Magie có thể thay thế thuốc hạ áp”, Tiến sĩ Thành nhấn mạnh.