Khi đèn báo pin trên bảng đồng hồ bật lên trong khi xe vẫn chạy bình thường, nhiều tài xế thường cho rằng đây là sự cố nhẹ có thể bỏ qua. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo rằng việc tiếp tục lái có thể khiến hệ thống điện sụp đổ và xe bị kẹt đường bất ngờ.

Hình minh họa đèn báo pin bật nhưng xe vẫn chạy. Ảnh: SlashGear

Đèn báo pin xuất hiện khi đang lái xe, dù không có triệu chứng nào khác, vẫn có thể là dấu hiệu cảnh báo. Nếu không kiểm tra, bạn có thể phải hủy các kế hoạch đã định trong ngày.

Theo Jiffy Lube, đèn này thường chỉ ra vấn đề ở pin hoặc hệ thống sạc. Nguyên nhân phổ biến bao gồm dây cáp pin lỏng hoặc ăn mòn, bộ phát điện (alternator) hoặc bộ điều chỉnh điện áp (voltage regulator) gặp trục trặc, và các tế bào hoặc dây dẫn pin bị hỏng.

Các dấu hiệu đi kèm có thể là radio không bật, cửa sổ điện di chuyển chậm, hoặc tiếng kêu lặp khi bật nguồn. Những hiện tượng này cho thấy nguồn điện không đủ để cung cấp cho các thiết bị trên xe.

Bạn có thể tự kiểm tra bằng cách thắt chặt các kẹp cáp pin và làm sạch các cực pin bị ăn mòn bằng dung dịch làm sạch pin hoặc hỗn hợp baking soda và nước, sau khi đeo găng tay và dùng cờ lê tiêu chuẩn. Đồng thời, kiểm tra kết nối của bộ phát điện, dây đai serpentine có mòn không, và đo điện áp pin bằng đồng hồ vạn năng để xác định mức năng lượng còn lại.

Nếu không chắc chắn, nên tắt các thiết bị tiêu thụ điện (đèn, điều hòa, âm thanh) và đưa xe đến cơ sở sửa chữa ngay lập tức. Việc tắt máy để kiểm tra có thể khiến xe không khởi động lại và cần phải nhảy máy, vì vậy việc xử lý sớm sẽ ngăn ngừa sự cố lớn trên đường.