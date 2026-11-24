Trong tập 20 Căn nhà không mái che lên sóng tối 24/11, bắt gặp cảnh Hạnh (Huyền Lizzie) chu đáo đưa gói xôi để Thơ (Thu Hà Ceri) mang gửi cho Toản (Duy Hưng), Hùng (Nam Việt) lập tức chớp cơ hội trêu chắc chắn Toản sẽ vô cùng hạnh phúc.

Bị Thơ nhắc nhở, Hùng vẫn thản nhiên khẳng định: "Tôi thấy cô Hạnh với chú Toản đẹp đôi mà". Chưa dừng lại ở đó, trước mặt cả Sơn (Sơn Tùng) và Thơ, cậu chàng còn mạnh dạn nhận xét chú Toản rất hợp làm bố kế của bạn mình, chỉ e ngại một điều anh đã kịp có bóng hồng mới.

Hiền tìm cách tiếp cận bố con Toản.

Nỗi lo của Hùng dường như không phải không có cơ sở khi ở diễn biến khác, vừa về đến nơi ở mới, Toản đã thấy Hiền - bạn thân của người vợ quá cố - đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng các con. Hiền giải thích mình mới chuyển đến thuê nhà ở gần đây nên tiện đường ghé qua thăm hỏi. Đáng chú ý, hai đứa trẻ nhà Toản tỏ ra rất quấn quýt và dành nhiều thiện cảm cho bạn thân của mẹ.

Ở diễn biến khác, Thơ bất ngờ rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi khi cố gắng gom góp, vay mượn tiền từ hai cậu bạn thân để mua bằng được một chiếc tủ lạnh tại gian hàng khảo sát ở công viên.

Trong khi Sơn không ngần ngại rút tiền đưa ngay cho Thơ thì Hùng lại phản đối dữ dội. Cậu thẳng thắn tuyên bố mình có thể cho Thơ vay bao nhiêu tiền cũng được nhưng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn cô bị kẻ gian lừa sạch tiền. Dẫu vậy, Thơ vẫn khăng khăng làm theo ý mình khiến Hùng nổi cáu.

Sự xuất hiện của Hiền có trở thành rào cản lớn trên hành trình xích lại gần nhau của Toản và Hạnh? Thơ sẽ phải trả giá thế nào cho sự cả tin của mình? Diễn biến chi tiết của Căn nhà không mái che tập 20 sẽ lên sóng lúc 20h tối nay trên kênh VTV3.