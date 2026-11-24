Trong tập 23 Xóm nhỏ lên sóng tối nay, 24/11, ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) chủ động hẹn gặp bà Phẩm (Thanh Tú) và một lần nữa bày tỏ tấm chân tình một cách đầy tinh tế. Ông nhẹ nhàng nắm lấy tay bà chủ trọ, ngỏ lời từ nay về sau cả hai sẽ chính thức trở thành người thân của nhau.

Ở diễn biến khác, Trâm (Lê Lưu Ly) lại tìm gặp và nói thẳng với bà Phẩm rằng cô chỉ mong ông Đô giữ trọn lòng chung thủy với người mẹ đã khuất và không muốn bất kỳ ai chen chân vào gia đình mình. Trước sự cố chấp của cô gái trẻ, bà Phẩm điềm tĩnh nói: "Cháu từ một phần cơ thể của mẹ cháu tách ra. Vậy mà khi mẹ cháu mất, cháu vẫn cho phép mình sống vui vẻ. Vậy tại sao cháu lại muốn bố cháu sống một mình?".

Dù vậy, Trâm vẫn khăng khăng lập luận rằng đã là vợ chồng phải thủy chung với nhau. Không ngần ngại chỉ ra sự vô lý trong suy nghĩ của Trâm, bà Phẩm phân tích sự chung thủy phải đến từ hai phía trong khi mẹ cô đã không còn nữa: "Chỉ vì suy nghĩ muốn người mẹ đã mất hạnh phúc mà cháu bắt bố phải ở một mình à? Bố cháu có xứng đáng được hạnh phúc không?", bà đặt câu hỏi khiến Trâm lặng người suy ngẫm.

Mẹ của Trâm đột ngột trở về.

Kịch tính của tập 23 bất ngờ bùng nổ khi ông Đô trong lúc đi giao bánh mì tại cổng bệnh viện đã vô tình chứng kiến một người phụ nữ bị đụng xe. Khi vội vã chạy tới đỡ nạn nhân, ông Đô bàng hoàng nhận ra đó chính là bà Hảo (Linh Huệ) - người vợ mà suốt bao năm qua bố con ông vẫn đinh ninh là đã qua đời.

Bà Hảo đã che giấu bí mật động trời gì suốt nhiều năm biệt tích? Vì sao Trâm lại phũ phàng vứt bỏ bó hoa của Phong? Diễn biến chi tiết tập 23 Xóm nhỏ sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.