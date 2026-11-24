Đất nước vừa giành lại quyền làm chủ vận mệnh nhưng trước mắt vẫn là đói nghèo, thiếu thốn và hiểm họa chiến tranh. Vậy mà trong thời khắc đầy lo âu ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm một niềm tin đẹp đẽ: “Tôi tin văn hóa Việt Nam sẽ có một tương lai rực rỡ”.

Tám mươi năm đã trôi qua. Đọc lại câu nói của Người trong ngày cả nước đón Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, lòng vẫn không khỏi xúc động. Đó đâu chỉ là lời động viên giới trí thức, văn nghệ sĩ của một nước vừa độc lập. Đó là sự thấu hiểu sức mạnh sâu xa của dân tộc, là niềm tin rằng sau mọi mất mát, con người Việt Nam vẫn có thể đứng dậy, sáng tạo cái đẹp, gìn giữ điều thiện, hướng đến một ngày mai tốt lành.

Điều khiến câu nói ấy càng cảm động là, theo tường thuật của Báo Cứu quốc ngày 25 tháng 11 năm 1946, ngay sau lời tin tưởng vào tương lai văn hóa Việt Nam, Người tha thiết nhắc các nhà văn hóa phải chú ý đến nhi đồng. Giữa những công việc lớn lao của đất nước, Người nghĩ đến trẻ em, đến những tâm hồn đang lớn lên. Một nền văn hóa có tương lai không chỉ bởi những công trình đồ sộ hay tác phẩm xuất sắc, mà trước hết vì biết gieo vào lòng trẻ thơ tình yêu thương, sự tử tế và niềm tự hào về cội nguồn. Tương lai rực rỡ ấy bắt đầu từ chính những con người nhỏ bé hôm nay.

Một nền văn hóa có tương lai không chỉ bởi những công trình đồ sộ hay tác phẩm xuất sắc, mà trước hết vì biết gieo vào lòng trẻ thơ tình yêu thương, sự tử tế . Ảnh: VietNamNet

Văn hóa Việt Nam đã đi qua những năm tháng khốc liệt bằng một sức sống như thế. Trong bom đạn, vẫn có lời ru của mẹ, câu thơ trong ba lô người lính, tiếng hát giữa đoàn quân ra trận. Trong thiếu thốn, vẫn có bữa cơm nhường nhau phần ngon, nghĩa đồng bào nâng đỡ những phận người. Qua bao cuộc chuyển mình, tiếng Việt vẫn được gìn giữ, điệu dân ca vẫn được cất lên, di sản vẫn được các thế hệ chăm chút. Những điều tưởng nhỏ bé ấy đã giúp dân tộc không đánh mất mình.

Bởi vậy, lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13 tháng 7 năm 2026: “Chính sức sống bền bỉ của văn hóa đã gìn giữ sức sống của dân tộc” là một đúc kết sâu sắc. Văn hóa không đứng bên lề lịch sử. Văn hóa ở trong cách người Việt giữ tiếng nói, lòng tự trọng, tình quê hương và sự gắn bó khi gian khó. Sức mạnh ấy không ồn ào nhưng bền bỉ, không phải lúc nào cũng nhìn thấy nhưng luôn hiện diện trong những thời khắc hệ trọng.

Hôm nay, tương lai rực rỡ mà Người từng tin tưởng đang hiện lên bằng những sắc màu mới: những bộ phim Việt chạm đến trái tim khán giả, những đêm nhạc người trẻ hát vang về quê hương, những sân khấu kể chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ đương đại, những nghệ nhân đưa di sản vào cuộc sống, những nhà sáng tạo biến chất liệu Việt thành thiết kế, hoạt hình, trò chơi và sản phẩm số. Đằng sau mỗi thành công không chỉ là doanh thu hay lượng người xem, mà là cơ hội để thế hệ trẻ nhận ra vẻ đẹp của đất nước mình.

Nhưng sẽ thật thiếu sót nếu chỉ hình dung sự rực rỡ qua ánh đèn sân khấu hay những lễ hội đông người. Văn hóa chỉ thật sự rực rỡ khi một em nhỏ vùng xa có sách để đọc, người lao động có không gian nghệ thuật gần nhà, nghệ sĩ được tôn trọng và khuyến khích sáng tạo, di sản không bị khóa sau cánh cửa mà tiếp tục sống trong cộng đồng. Quan trọng hơn, mỗi người được sống trong môi trường nhân ái, văn minh, nơi cái tốt được nâng niu và cái đẹp được lan tỏa. Ánh sáng của văn hóa phải đến được với từng con người.

Vì thế, việc xác lập ngày 24 tháng 11 là Ngày Văn hóa Việt Nam trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, sau đó được Quốc hội thể chế hóa, mang ý nghĩa vượt lên một ngày kỷ niệm. Đó là lời khẳng định văn hóa xứng đáng được dành nguồn lực và điều kiện phát triển tương xứng; quyền sáng tạo, thụ hưởng văn hóa phải đến gần mọi người dân. Một ngày được tôn vinh cần mở ra 365 ngày văn hóa hiện diện trong gia đình, trường học, công sở, làng quê, đô thị và cả không gian số.

Ngày 24 tháng 11 năm nay như nối lại một lời hẹn từ 80 năm trước. Lời hẹn ấy không chỉ dành cho người làm văn hóa. Nó ở trong bàn tay người thầy khơi dậy tình yêu cái đẹp, trong trách nhiệm của người làm chính sách, sự tận tụy của nghệ nhân, dũng khí sáng tạo của văn nghệ sĩ, trong cách mỗi gia đình dạy con biết yêu thương. Mỗi người, bằng việc làm của mình, đều có thể góp một chút ánh sáng vào tương lai mà Người từng hình dung.

Và nếu được gửi một lời đáp từ hôm nay về mùa thu năm 1946 ấy, chúng ta sẽ thưa với Người rằng: Niềm tin của Người đã, đang và sẽ tiếp tục được các thế hệ người Việt Nam nâng niu, biến thành hiện thực.

Bởi tương lai rực rỡ của văn hóa Việt Nam không chỉ là một đích đến xa xôi. Tương lai ấy bắt đầu từ hôm nay, khi chúng ta đặt con người ở trung tâm, để văn hóa làm cuộc sống tốt đẹp hơn và từ chiều sâu văn hóa, đất nước tự tin bước tới những chân trời mới.