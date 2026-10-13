Trấn Thành bật khóc nức nở

Trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc, Trấn Thành không kìm được nước mắt khi song ca vọng cổ cùng nghệ sĩ Ngọc Giàu. Sự xuất hiện của Hari Won, Trúc Nhân, Lê Giang, Ali Hoàng Dương cùng nhiều bạn bè thân thiết càng khiến màn gặp gỡ trở nên đáng nhớ. Khoảnh khắc nam nghệ sĩ rơi nước mắt khiến Hari Won phải thốt lên: “Sao lại khóc nữa?”.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, Trấn Thành và nghệ sĩ Ngọc Giàu có màn song ca vọng cổ đầy cảm xúc. Không khí của buổi gặp gỡ vốn vui vẻ nhưng nhanh chóng lắng lại khi Trấn Thành xúc động và không kìm được nước mắt.

Hari Won chia sẻ khoảnh khắc Trấn Thành xúc động khi song ca vọng cổ cùng nghệ sĩ Ngọc Giàu.

Câu hát dường như chạm đến cảm xúc của nam nghệ sĩ. Với những người thường xuyên theo dõi Trấn Thành, đây không phải hình ảnh quá xa lạ. Anh từng nhiều lần rơi nước mắt khi nói về gia đình, đồng nghiệp, những người đã giúp đỡ mình trong hành trình làm nghề hay trước những câu chuyện khiến bản thân đồng cảm.

Trong đời sống, Trấn Thành được biết đến là nghệ sĩ có cảm xúc khá mạnh. Trên sân khấu, anh có thể hoạt ngôn, hài hước và nhanh chóng tạo tiếng cười, nhưng khi đối diện những câu chuyện về tình thân, tình yêu hoặc hành trình của một người nghệ sĩ, nam MC thường dễ xúc động.

Ở thời điểm hiện tại, Trấn Thành vẫn duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Anh vừa tham gia dẫn chương trình, xuất hiện trong các hoạt động giải trí, vừa tập trung cho công việc điện ảnh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ đã chuyển dần từ một MC, diễn viên sang vai trò đạo diễn và nhà sản xuất.

Trấn Thành vẫn duy trì hoạt động ở nhiều lĩnh vực.

Điện ảnh là dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của Trấn Thành. Trước khi đứng sau máy quay, anh từng tham gia nhiều phim như Bệnh viện ma, Chờ em đến ngày mai, Nắng, Nắng 2, Hoán đổi, Trạng Quỳnh và Cua lại vợ bầu. Trong đó, Cua lại vợ bầu đạt khoảng 191,8 tỷ đồng doanh thu phòng vé, trở thành một bước đệm đáng chú ý trước khi anh chuyển mạnh sang vai trò đạo diễn.

Năm 2021, Trấn Thành đồng đạo diễn và đóng chính trong Bố Già. Bộ phim đạt khoảng 427 tỷ đồng. Sau đó, anh lần lượt thực hiện Nhà Bà Nữ với khoảng 475 tỷ đồng, Mai khoảng 551 tỷ đồng, Bộ Tứ Báo Thủ khoảng 332 tỷ đồng và Thỏ Ơi!! khoảng 450 tỷ đồng.

Sau Thỏ Ơi!!, Trấn Thành tiếp tục bước vào dự án điện ảnh mới mang tên Em. Bộ phim chính thức khai máy vào tháng 8/2026 và dự kiến ra mắt vào mùng 1 Tết 2027. Hiện nội dung và dàn diễn viên vẫn được ê-kíp giữ kín, trong khi Trấn Thành cho biết anh đặc biệt rung động với câu chuyện của tác phẩm này.

Bên cạnh đó, Trấn Thành còn có bước thử sức đáng chú ý khi tham gia một dự án điện ảnh Hàn Quốc. Sau nhiều năm đứng trước và sau máy quay ở Việt Nam, những lựa chọn mới cho thấy nam nghệ sĩ đang tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động.

Sau khoảnh khắc bên bạn bè, đồng nghiệp, Trấn Thành vẫn duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian cho điện ảnh. Những dấu mốc trong thời gian qua tiếp tục cho thấy nam nghệ sĩ đang giữ vị trí đáng chú ý ở cả lĩnh vực diễn xuất lẫn sản xuất phim.