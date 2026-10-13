Á hậu Trịnh Mỹ Anh chính thức gửi lời xin lỗi, netizen yêu cầu từ bỏ danh hiệu

Từ tối 11/10, đông đảo cộng đồng mạng, đặc biệt là những người hâm mộ sắc đẹp bất ngờ chuyền tay nhau những hình ảnh chụp màn hình ghi lại đoạn tin nhắn trong nhóm trò chuyện được cho là có sự tham gia của tân Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh, người đẹp lọt Top 10 Hoàng Như Mỹ và một số thành viên trong ê-kíp trang điểm, làm tóc.

Điều khiến dư luận xôn xao là các tin nhắn mang hàm ý "nấu xói" các nhân vật như: Hoa hậu Kỳ Duyên, MC Thanh Thanh Huyền, Á hậu Hồng Đăng cùng giám khảo cuộc thi là người mẫu Lâm Ngân.

Tối 12/10, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đăng thông cáo chính thức lên tiếng về vụ việc. Phía Ban Tổ chức cho biết đã ghi nhận thông tin về những đoạn tin nhắn lan truyền trên mạng xã hội có nội dung liên quan đến các thí sinh tham gia cuộc thi năm nay.

Trong thông báo, BTC khẳng định: "Trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm, Ban Tổ chức Miss Universe Vietnam và các bên liên quan đã tiếp nhận những phản hồi và đang tiến hành rà soát, xác minh thông tin nhằm có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp".

Rạng sáng ngày 13/10, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh chính thức lên bài xin lỗi, cô nhận trách nhiệm về những điều mình đã nói và những tổn thương mà mình có thể đã gây ra dù không làm rõ chi tiết.

Trong bài đăng, Mỹ Anh chia sẻ rằng cô biết một lời xin lỗi không thể ngay lập tức xóa đi những tổn thương hay lấy lại niềm tin đã mất và không mong mọi người bỏ qua sự việc chỉ vì những dòng chia sẻ này. Mỹ Anh sẽ nghiêm túc nhìn lại bản thân, học cách kiểm soát lời nói và cảm xúc, lắng nghe những góp ý, đồng thời chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.

Tuy nhiên, phản ứng của netizen dưới bài đăng cho thấy, những lời xin lỗi này của Mỹ Anh không nhận được sự cảm thông cũng như tha thứ từ cộng đồng mạng. Đa số bình luận cho rằng vì tin nhắn bị lộ nên cô mới xin lỗi và đồng loạt yêu cầu người đẹp từ bỏ danh hiệu.

Hiện tân Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn nào sau sự việc. Cộng đồng yêu sắc đẹp Việt có phần tiếc nuối cho một nhan sắc đang được đánh giá cao, thậm chí còn được không ít chuyên trang nhan sắc dự đoán sẽ lọt Top 20 chung cuộc của Miss Universe năm nay. Sau drama này, Quỳnh Anh sẽ khó nhận được sự ủng hộ từ fan Việt nếu ra đấu trường quốc tế.