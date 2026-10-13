Á hậu Trịnh Mỹ Anh xin lỗi sau ồn ào ở nhóm chat chê bai đồng nghiệp

Thông qua trang cá nhân, Á hậu Trịnh Mỹ Anh lên tiếng thừa nhận sự việc liên quan đến một nhóm chat nói xấu, chê bai đồng nghiệp gây lùm xùm những ngày qua.

Á hậu xin lỗi những người bị ảnh hưởng, khán giả và nhận trách nhiệm khi để xảy ra ồn ào.

"Tôi đã dành nhiều thời gian nhìn nhận lại sự việc và những lời nói của mình trong các tin nhắn được lan truyền trên mạng xã hội. Tôi hiểu rằng, dù xuất phát từ hoàn cảnh hay cảm xúc nào, những lời nói thiếu cân nhắc vẫn có thể gây tổn thương và làm ảnh hưởng đến niềm tin của mọi người. Tôi xin nhận trách nhiệm về những điều mình đã nói và những tổn thương có thể đã gây ra. Dù đó là những lời nói trong một cuộc trò chuyện riêng tư hay xuất phát từ bất kỳ cảm xúc nào, tôi hiểu rằng điều đó không thể trở thành lý do để biện minh", người đẹp cho biết.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh xin lỗi sau ồn ào liên quan đến một nhóm chat nói xấu, chê bai đồng nghiệp. Ảnh: FBNV.

Theo Mỹ Anh, cô không mong công chúng tha thứ, bỏ qua sau bài đăng này. Á hậu sẽ nghiêm túc nhìn lại bản thân, lắng nghe những góp ý và chứng minh sự thay đổi bằng hành động cụ thể. Cô cũng học cách kiểm soát lời nói và cảm xúc, đồng thời chịu trách nhiệm với những gì bản thân đã làm.

Ngoài Mỹ Anh, đương kim Hoa hậu Quỳnh Anh - người bị nghi vấn có liên quan đến những tin nhắn trong nhóm chat, hiện chưa lên tiếng.

Trước đó, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 lên tiếng về sự việc. Trong thông báo, đơn vị này xác nhận đã ghi nhận những đoạn hội thoại đang lan truyền, có nội dung liên quan đến các thí sinh tham gia cuộc thi.

"Trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm, ban tổ chức Miss Universe Vietnam và các bên liên quan, đã tiếp nhận những phản hồi và đang tiến hành rà soát, xác minh các thông tin nhằm có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp", thông báo nêu.

Phía Miss Universe Vietnam đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả đã quan tâm, theo dõi cuộc thi, cam kết tiếp tục tiếp nhận những ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm và thiện chí.

Ngày 12/10, mạng xã hội lan truyền loạt tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm trò chuyện riêng, có nội dung chê bai, bàn tán về một số nhân vật liên quan đến Miss Universe Vietnam. Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh là những người được cho là liên quan đến sự việc.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, tại Hà Nội. Cô theo học Đại học Thương mại Hà Nội và thành thạo tiếng Anh (IELTS 7.0). Người đẹp cao 1,75 m với số đo 85-64-95 cm. Cô giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.

Vào tối 2/10, người đẹp giành ngôi Á hậu 1 tại Miss Universe Vietnam 2026.