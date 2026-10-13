Nhan sắc của vợ Kim Woo Bin gây sốt tại Liên hoan phim Busan

Theo MyDaily, mới đây, nữ diễn viên Shin Min Ah đã chia sẻ loạt hình ảnh mới trên trang Instagram cá nhân, ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31. Kèm theo những bức ảnh, nữ diễn viên viết ngắn gọn: "Tạm biệt Busan".

Shin Min Ah đã chia sẻ loạt hình ảnh mới trên trang Instagram cá nhân.

Trong loạt ảnh được công bố, Shin Min Ah xuất hiện với phong cách thời trang đơn giản nhưng không kém phần nổi bật. Nữ diễn viên lựa chọn áo blouse trắng kết hợp cùng chân váy da màu đen, tạo nên tổng thể thanh lịch, trẻ trung và hiện đại.

Đáng chú ý, bà xã Kim Woo Bin gây ấn tượng với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú cùng vóc dáng cân đối. Mái tóc buông tự nhiên và lối trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng vốn đã trở thành dấu ấn của cô trong nhiều năm qua.

Dù không lựa chọn trang phục quá cầu kỳ, Shin Min Ah vẫn thu hút ánh nhìn nhờ thần thái tự tin và vẻ ngoài rạng rỡ.

Ngay sau khi những hình ảnh được đăng tải, đông đảo người hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên.

Đông đảo người hâm mộ đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên.

Một số khán giả bày tỏ: "Đẹp đến mức không nói nên lời", "Thiên thần giáng trần", "Cô ấy chính là hình mẫu lý tưởng của tôi", "Thật sự quá xinh đẹp".

Ở tuổi 42, Shin Min Ah vẫn duy trì được sức hút nhờ vẻ đẹp trẻ trung cùng phong cách thời trang tinh tế. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nữ diễn viên thường nhận được sự quan tâm từ truyền thông và người hâm mộ.

Bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình, cuộc sống hôn nhân của Shin Min Ah và Kim Woo Bin cũng là chủ đề được công chúng quan tâm. Cả hai được biết đến là một trong những cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc.

Ngoài việc chia sẻ hình ảnh tại Busan, Shin Min Ah còn tranh thủ quảng bá dự án phim mới. Nữ diễn viên viết: "Hẹn gặp mọi người trên Disney+ vào ngày 4/11".

Được biết, Shin Min Ah sẽ trở lại màn ảnh với bộ phim truyền hình Hoàng Hậu Tái Hôn (The Remarried Empress), dự kiến phát hành trên Disney+ vào ngày 4/11.

Shin Min Ah sẽ trở lại màn ảnh với bộ phim truyền hình Hoàng Hậu Tái Hôn.

Trong tác phẩm này, cô đảm nhận vai Navier, vị hoàng hậu hoàn hảo của Đế quốc Đông Đại. Cuộc sống của Navier bất ngờ đảo lộn khi Hoàng đế Sovieshu, do Ju Ji Hoon thủ vai, phải lòng Rashta - một nữ nô lệ bỏ trốn do Lee Se Young đảm nhận.

Khi bị hoàng đế đề nghị ly hôn, Navier chấp nhận nhưng đưa ra một điều kiện đặc biệt, đó là được phép tái hôn với Heinrey, hoàng tử của Vương quốc Tây do Lee Jong Suk thủ vai.

Từ đây, câu chuyện mở ra những diễn biến xoay quanh tình yêu, quyền lực và lựa chọn của một người phụ nữ đứng trước bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng gồm Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Se Young và Lee Jong Suk, Hoàng Hậu Tái Hôn đang là một trong những dự án đáng chú ý của màn ảnh Hàn Quốc thời gian tới.

Sự xuất hiện rạng rỡ tại Busan cùng thông tin về bộ phim mới cho thấy Shin Min Ah đang tích cực trở lại với các hoạt động nghệ thuật, tiếp tục duy trì sức hút cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp diễn xuất.