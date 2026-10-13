Nàng dâu hào môn nhà tỷ phú Việt được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, tuổi 40 nhan sắc vẫn gây thương nhớ

Tăng Thanh Hà được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Mới đây, TC Candler công bố Tăng Thanh Hà là một trong những gương mặt được đề cử cho danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 (The 100 Most Beautiful Faces of 2026).

Nữ diễn viên sinh năm 1986 xuất hiện cùng nhiều gương mặt nổi tiếng quốc tế. Trước Tăng Thanh Hà, nhiều mỹ nhân Việt như Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc, Phương Anh Đào, Kaity Nguyễn và Thúy Ngân cũng được giới thiệu trong danh sách đề cử năm nay.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, bởi Tăng Thanh Hà đã nhiều năm không còn hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực diễn xuất nhưng vẫn giữ được sức hút.

Được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Việt”, Tăng Thanh Hà sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười rạng rỡ và phong cách thanh lịch. Ở tuổi 40, nữ diễn viên vẫn được nhiều khán giả khen ngợi nhờ vóc dáng thon gọn, diện mạo trẻ trung và gu thời trang tinh tế.

Từ “ngọc nữ” đình đám đến cuộc sống kín tiếng bên chồng doanh nhân

Tăng Thanh Hà bắt đầu đóng phim từ năm 2004, được khán giả biết đến qua các tác phẩm như Dốc tình, Hàn Mặc Tử và Hương phù sa. Trong đó, vai Út Nhỏ ở Hương phù sa giúp cô ghi dấu ấn với khán giả truyền hình.

Năm 2008, tên tuổi Tăng Thanh Hà trở nên nổi bật nhờ vai Trúc trong bộ phim Bỗng dưng muốn khóc. Hình ảnh cô gái bán sách dạo với mái tóc ngắn, tính cách mạnh mẽ nhưng giàu tình cảm đã trở thành một trong những vai diễn đáng nhớ của nữ diễn viên.

Sau đó, cô tiếp tục tham gia các bộ phim điện ảnh như Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận và Mỹ nhân kế.

Năm 2012, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn, con trai doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi lập gia đình, cô dần hạn chế hoạt động nghệ thuật, tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh.

Hiện nữ diễn viên là mẹ của ba người con. Dù không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, cô vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Tăng Thanh Hà duy trì lối sống năng động, chú trọng ăn uống và vận động. Cô yêu thích yoga, bơi lội, các hoạt động ngoài trời và thường dành thời gian cho những chuyến đi cùng gia đình.

Đáng chú ý, sau 13 năm vắng bóng màn ảnh rộng, Tăng Thanh Hà đã xác nhận trở lại điện ảnh với vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án Hoàng hậu cuối cùng, dự kiến ra mắt năm 2027.

Sự trở lại của nữ diễn viên sau nhiều năm tập trung cho gia đình và kinh doanh đang được khán giả quan tâm. Cùng với việc lần đầu xuất hiện trong danh sách đề cử nhan sắc của TC Candler, Tăng Thanh Hà tiếp tục cho thấy sức hút của một gương mặt từng gắn liền với thời kỳ sôi động của phim truyền hình Việt.