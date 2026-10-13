Nhan sắc 'cực phẩm' của cô gái Ê Đê bị nhầm là 'đệ nhất mỹ nhân Philippines'

Tại Miss Universe Vietnam 2026, bên cạnh những mỹ nhân mang vẻ đẹp lai nổi bật, H’Duyên Bkrông cũng gây chú ý với nhan sắc khác biệt của cô gái dân tộc Ê Đê.

Trước đó, H’Duyên Bkrông từng lọt Top 30 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, Top 10 Miss Universe Vietnam 2023 và là học trò của Hồ Ngọc Hà tại chương trình The New Mentor 2023. Qua mỗi lần xuất hiện, cô được nhận xét ngày càng hoàn thiện về ngoại hình, phong cách và khả năng tạo dáng trước ống kính.

H’Duyên Bkrông sinh năm 1999, quê Đắk Lắk, sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào nhưng không kém phần sắc sảo. Cô từng được khán giả so sánh với Marian Rivera, nữ diễn viên nổi tiếng được mệnh danh là “Đệ nhất mỹ nhân Philippines”.

Chia sẻ về sự so sánh này, H’Duyên cho biết cô khá bất ngờ khi được người hâm mộ quốc tế nhắc đến cùng Marian Rivera. Dù yêu thích nữ diễn viên Philippines, người đẹp Ê Đê vẫn tự tin rằng bản thân có nét cuốn hút và vẻ đẹp riêng.

Ngoài ra, H’Duyên từng được đặt lên bàn cân với Hoa hậu H’Hen Niê bởi cả hai cùng thuộc dân tộc Ê Đê. Người đẹp sinh năm 1999 cũng thừa nhận H’Hen Niê là thần tượng, truyền cảm hứng để cô theo đuổi con đường nghệ thuật.

Trước khi tham gia các cuộc thi nhan sắc, H’Duyên đã được chú ý trên mạng xã hội từ năm 2018 nhờ gương mặt có đường nét được nhiều người nhận xét giống các cô gái phương Tây. Với chiều cao 1,72m, đôi mắt sâu, hàng lông mày sắc nét, sống mũi cao và đôi môi đầy đặn, cô thường khiến người đối diện nhầm tưởng là người lai hoặc mỹ nhân nước ngoài.

Dù sở hữu ngoại hình nổi bật, H’Duyên từng chia sẻ tiếng Anh là một hạn chế của bản thân. Cô cũng từng theo học múa tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk và tham gia biểu diễn ở địa phương khi còn đi học.

Theo thời gian, nhan sắc của người đẹp ngày càng trưởng thành, nổi bật với phong cách quyến rũ và thần thái tự tin. Trước những nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ vì ngoại hình quá sắc nét, H’Duyên nhiều lần phủ nhận, khẳng định vẻ đẹp hiện tại hoàn toàn tự nhiên, chưa từng can thiệp thẩm mỹ.

Bên cạnh gương mặt thu hút, H’Duyên còn gây ấn tượng với vóc dáng cân đối, đường cong nổi bật và đôi chân dài. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những hình ảnh diện bikini hai mảnh hoặc trang phục cắt xẻ táo bạo, khoe lợi thế hình thể. Các bài đăng này nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Với nhan sắc và phong cách riêng, H’Duyên được nhiều người xem là gương mặt nổi bật của thế hệ mỹ nhân Ê Đê mới. Hành trình theo đuổi nghệ thuật của cô cũng góp phần truyền cảm hứng cho những cô gái dân tộc tự tin thể hiện bản thân và theo đuổi đam mê.

Nói về gia đình, H’Duyên cho biết bố mẹ cô làm nông, trồng lúa và cà phê. Trong gia đình, cậu là giáo viên thanh nhạc, còn dì ruột có niềm đam mê ca hát. Chính môi trường giàu tình yêu nghệ thuật này đã giúp cô nhận được sự ủng hộ của người thân khi lựa chọn con đường riêng.

Dù từng làm người mẫu ảnh, tham gia các cuộc thi sắc đẹp và góp mặt trong MV của nhiều ca sĩ, H’Duyên Bkrông vẫn ấp ủ mong muốn thử sức với lĩnh vực điện ảnh trong tương lai.