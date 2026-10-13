Cô cử nhân luật gây chú ý với 8 ngón tay và sắc vóc nóng bỏng

Từng lọt Top 8 The Face Vietnam 2018, hai lần tham gia Miss Universe Vietnam và gây chú ý nhờ ngoại hình cá tính, Hoàng Như Mỹ đang dần khẳng định dấu ấn riêng trong làng giải trí.

Không sở hữu chiều cao nổi bật như nhiều người mẫu khác, cô vẫn khiến khán giả nhớ đến bởi mái tóc xù tự nhiên, làn da nâu khỏe khoắn và vóc dáng săn chắc.

Hoàng Như Mỹ sinh năm 1997, từng tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM và hoàn thành khóa đào tạo luật sư tại Học viện Tư pháp. Trước khi theo đuổi nghệ thuật, cô đã có nền tảng học vấn chuyên ngành luật, một hướng đi khá khác biệt so với công việc người mẫu và thi sắc đẹp hiện tại.

Với chiều cao 1,68m, Như Mỹ không có lợi thế hình thể quá nổi bật về chiều cao. Bù lại, cô sở hữu diện mạo riêng với mái tóc xoăn xù đặc trưng cùng phong cách thời trang cá tính. Người đẹp cho biết mái tóc tự nhiên này được thừa hưởng từ bố.

Ít ai biết rằng, trước đây Như Mỹ từng thiếu tự tin vì ngoại hình khác biệt và bị bạn bè trêu chọc về mái tóc. Có thời điểm, cô quyết định duỗi thẳng tóc để tránh sự chú ý. Tuy nhiên, khi tham gia các cuộc thi nhan sắc, người đẹp dần lựa chọn trở lại với diện mạo tự nhiên, xem đó là cách thể hiện cá tính và sống đúng với bản thân.

Năm 2018, Như Mỹ tham gia The Face Vietnam và trở thành học trò của Minh Hằng. Sau đó, cô tiếp tục thử sức tại Miss Universe Vietnam 2022 và Miss Universe Vietnam 2026. Dù đã tích lũy thêm kinh nghiệm qua nhiều năm, người đẹp chỉ dừng chân ở Top 11 trong mùa giải gần nhất, chưa thể góp mặt trong Top 5.

Bù lại, Như Mỹ giành hai giải thưởng phụ là Người đẹp Bikini và Người đẹp Du lịch. Những kết quả này giúp cô tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ hình thể khỏe khoắn, khả năng trình diễn và phong cách riêng.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Như Mỹ còn từng chia sẻ câu chuyện đặc biệt về bản thân. Cô bị bỏng khi còn nhỏ, để lại di chứng ở vùng cằm và bàn tay, đồng thời mất hoàn toàn hai ngón tay bên phải. Vì vậy, người đẹp chỉ có tám ngón tay.

Như Mỹ cho biết khiếm khuyết này không gây quá nhiều trở ngại trong sinh hoạt thường ngày, nhưng từng khiến cô mặc cảm. Khi còn đi học, mỗi lần chào cờ, cô thường ngại giơ bàn tay phải lên. Việc lựa chọn trường đại học cũng gặp hạn chế khi cô phải bỏ qua những cơ sở không tuyển thí sinh có khiếm khuyết cơ thể.

Thay vì né tránh quá khứ, Như Mỹ lựa chọn chia sẻ câu chuyện của mình tại các sân chơi sắc đẹp, với mong muốn truyền cảm hứng và tiếp thêm sự tự tin cho những cô gái có hoàn cảnh tương tự. Trên trang cá nhân, cô thường nhắc đến hành trình vượt qua mặc cảm, học cách chấp nhận bản thân và mạnh dạn thể hiện tiếng nói riêng.

Người đẹp tin rằng khi phụ nữ tìm thấy sức mạnh bên trong và biết trân trọng giá trị của mình, họ có thể chủ động hơn trong cuộc sống, theo đuổi điều mình mong muốn và tìm kiếm hạnh phúc theo cách riêng.

So với những ngày đầu hoạt động nghệ thuật, Như Mỹ ngày càng hoàn thiện phong cách, trở nên sắc sảo và tự tin hơn trước ống kính. Cô theo đuổi hình ảnh gợi cảm, khỏe khoắn, thường lựa chọn trang phục giúp tôn lên đường cong và vóc dáng săn chắc.

Đặc biệt, với sở thích du lịch biển, người đẹp sở hữu nhiều thiết kế bikini đa dạng về màu sắc và kiểu dáng. Những bộ đồ hai mảnh, có đường cắt táo bạo thường được cô lựa chọn để khoe lợi thế hình thể, đồng thời thể hiện phong cách thời trang phóng khoáng.