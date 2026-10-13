NSƯT Xuân Hinh không còn tha thiết với chuyện yêu đương

Sau gần 30 năm đứng chung sân khấu, Xuân Hinh bất ngờ công khai lên tiếng nói rõ về việc nên duyên cùng Thanh Thanh Hiền. Vì quen biết nhau từ nhỏ nên cả hai rất thân thiết và hiểu nhau từ công việc cho đến những câu chuyện trong cuộc sống, thường xuyên rủ nhau đi ăn, thậm chí là có những cử chỉ quan tâm quá đà khiến người ngoài dễ hiểu lầm. Chính sự gắn bó và gần gũi ấy đã khiến dư luận nghi ngờ về mối quan hệ này, thậm chí đặt câu hỏi liệu giữa hai nghệ sĩ có tình cảm vượt quá mối quan hệ đồng nghiệp hay không?.

Trước những thắc mắc này, Xuân Hinh chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ với Thanh Thanh Hiền: “Ở tuổi này rồi, tôi đã hết vị đời, không còn tha thiết với chuyện yêu đương nữa mà chỉ xem Thanh Thanh Hiền như một người em, một người đồng nghiệp để hỗ trợ nhau trong công việc thôi”. Qua lời chia sẻ, nam nghệ sĩ cho thấy ông trân trọng sự gắn bó với Thanh Thanh Hiền.

Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền là mối quan hệ anh em, đồng nghiệp thân thiết.

Thực tế, Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền đã có nhiều năm làm việc cùng nhau, tạo nên sự ăn ý qua từng vai diễn. Cả hai hiểu cách diễn, nhịp thoại và khả năng tung hứng của đối phương, nhờ đó những màn kết hợp thường mang đến tiếng cười lẫn cảm xúc cho khán giả. Sự thân thiết được vun đắp qua thời gian cũng giúp họ thoải mái hỗ trợ nhau trong công việc, đồng thời duy trì mối quan hệ đồng nghiệp bền chặt.

Trong sự nghiệp, Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền từng kết hợp trong nhiều tác phẩm sân khấu, tiểu phẩm hài và chương trình nghệ thuật. Đáng chú ý, Người ngựa, ngựa người là một trong những tác phẩm gắn liền với tên tuổi của cả hai. Khả năng hóa thân linh hoạt của Xuân Hinh cùng giọng hát và lối diễn duyên dáng của Thanh Thanh Hiền góp phần tạo nên sức hút cho những màn trình diễn. Qua nhiều lần cộng tác, cặp nghệ sĩ dần trở thành gương mặt quen thuộc trong lòng khán giả yêu nghệ thuật truyền thống.

Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền kết hợp trong Người ngựa, ngựa người.

Không chỉ hoạt động trên sân khấu, Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền còn có cơ hội góp mặt trong các sản phẩm ghi hình và dự án nghệ thuật khác. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cả hai thường thu hút sự chú ý nhờ cách phối hợp tự nhiên. Với khán giả đã theo dõi họ trong nhiều năm, sự ăn ý ấy không chỉ đến từ kỹ năng diễn xuất mà còn là kết quả của quá trình làm nghề lâu dài và sự thấu hiểu giữa hai người.

Về sự nghiệp điện ảnh, Xuân Hinh từng đảm nhận vai chính trong phim Mùi Phở, ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026. Tác phẩm đạt doanh thu khoảng 40,2 tỷ đồng tại phòng vé Việt. Trong khi đó, Thanh Thanh Hiền được khán giả biết đến chủ yếu qua các hoạt động nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là chèo, cải lương và những sản phẩm hài Tết.

Sau nhiều năm gắn bó, Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, đồng thời để lại dấu ấn qua nhiều lần kết hợp trong nghệ thuật. Thay vì những đồn đoán về đời tư, sự ăn ý trong diễn xuất và các tác phẩm từng thực hiện cùng nhau mới là điều giúp cả hai duy trì sức hút với khán giả.