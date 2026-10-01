TPHCM lại mưa trắng trời

Clip: Mưa lớn giờ tan học, học sinh TPHCM chật vật về nhà

Khoảng 16h30 ngày 1/10, mây đen bao phủ nhiều khu vực tại TPHCM, sau đó mưa lớn bất ngờ trút xuống đúng giờ tan tầm và thời điểm học sinh kết thúc buổi học.

Cơn mưa khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Nhiều người đi xe máy phải tấp vào lề đường, mặc áo mưa hoặc tìm nơi có mái che để tránh mưa.

Thời điểm này cũng trùng với giờ học sinh tan trường. Một số phụ huynh chủ động dừng xe bên đường, mặc áo mưa và chờ mưa giảm trước khi tiếp tục di chuyển. Nhiều người cho biết lo con bị ướt mưa, ảnh hưởng sức khỏe nên tranh thủ tìm chỗ trú.

Trên các tuyến Nguyễn Văn Trỗi và Hoàng Văn Thụ, mưa lớn khiến lượng phương tiện di chuyển chậm.

Người đi xe máy phải giảm tốc độ, bật đèn và giữ khoảng cách trong điều kiện tầm nhìn bị hạn chế.

Tại Quốc lộ 13, đoạn qua phường Hiệp Bình, mưa cũng trút xuống khá lớn.

Do khu vực gần trường học, nhiều học sinh đội mưa trở về nhà.

Mưa lớn trút xuống nhiều khu vực TPHCM khiến đường Nguyễn Kiệm ùn ứ kéo dài.

Dòng ô tô, xe máy nối đuôi nhau, có thời điểm các phương tiện gần như phải nhích từng chút.

Mưa lớn kèm lượng phương tiện đông khiến việc di chuyển qua khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM đông nghẹt. Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dô tô, xe máy nối dài, giao thông di chuyển chậm.