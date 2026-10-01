TP.HCM tính dùng AI điều khiển đèn tín hiệu

Khởi công 7 công trình cầu vượt thép

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 1/10, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, từ nay đến cuối năm 2026, thành phố tập trung triển khai các giải pháp trước mắt nhằm nâng cao năng lực hạ tầng, tổ chức giao thông hợp lý và giảm ùn tắc tại các khu vực có lưu lượng phương tiện cao.

Về giải pháp công trình, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện 13 công trình đường chui kết hợp nâng tĩnh không cầu, bổ sung các nhánh cầu dẫn vào cầu chính, cầu vượt đi bộ; 4 công trình bãi đỗ xe nổi cao tầng tại các bến xe buýt và 4 công trình sửa chữa, bổ sung trụ dừng, nhà chờ xe buýt phục vụ vận tải hành khách công cộng.

Đáng chú ý, TP.HCM dự kiến khởi công xây dựng 7 công trình cầu vượt thép trong năm 2026, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Cùng với đầu tư công trình, thành phố sẽ thường xuyên rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông theo hướng khoa học, linh hoạt, hợp lý; tăng cường kiểm tra và kịp thời khắc phục những bất cập về tổ chức giao thông trong quá trình khai thác.

TP.HCM triển khai đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình để giảm ùn tắc tại những khu vực thường xuyên có lưu lượng giao thông cao.

Tại các nút giao có nhiều xung đột giao thông, cơ quan chức năng sẽ rà soát để đưa ra giải pháp kiểm soát phù hợp, như đóng các giao lộ lân cận, tạo nút giao trung gian để phương tiện lưu thông liên tục, hạn chế dừng tại đèn tín hiệu giao thông.

Việc phân làn xe cũng được điều chỉnh phù hợp với lưu lượng và loại phương tiện thực tế trong từng giai đoạn. Trong đó, thành phố nghiên cứu giảm bớt làn xe ô tô để tăng làn xe hỗn hợp trên một số tuyến như Phạm Văn Đồng, Trường Chinh.

Bên cạnh đó, TP.HCM nghiên cứu tổ chức phân làn đường linh hoạt, khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại để thực hiện phân làn theo thời gian trong ngày tại một số tuyến như Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng.

Đối với các khu vực đang thi công, ngành chức năng sẽ tăng cường theo dõi tình hình giao thông tại những nơi triển khai các dự án giao thông trọng điểm như tuyến Metro số 2 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Trường Chinh; nút giao An Phú; ngã tư Đình trên đường Đỗ Mười và các tuyến đường xung quanh để kịp thời điều chỉnh tổ chức giao thông.

Kết nối hệ thống đèn tín hiệu, ứng dụng AI

Theo đại diện Sở Xây dựng, thành phố đang nghiên cứu phương án kết nối toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông bên trong Vành đai 2 về Trung tâm điều khiển tập trung đặt tại Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị.

Đồng thời, TP.HCM sẽ rà soát, triển khai giải pháp ứng dụng AI điều khiển hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại một số khu vực bên ngoài Vành đai 2 thường xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm như Quốc lộ 51, Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn.

Thành phố cũng tiếp tục tối ưu hóa năng lực giao thông, đầu tư nâng cấp, mở rộng và phát huy hiệu quả hoạt động, vận hành của Trung tâm Giám sát và điều khiển giao thông thông minh.

Trung tâm có 5 chức năng chính gồm: giám sát giao thông; điều khiển tín hiệu giao thông; cung cấp thông tin giao thông; hỗ trợ xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông; mô phỏng, dự báo giao thông.

TP.HCM tổ chức phân làn linh hoạt trên đường Cộng Hòa.

Về giải pháp lâu dài, Sở Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 2026-2027 tập trung “Xử lý cấp bách, tạo chuyển biến nhanh”; giai đoạn 2028-2030 hướng tới “Duy trì thông suốt, nâng tầm chất lượng giao thông đô thị”.

Phát triển giao thông đa phương thức

Về giải pháp công trình trong giai đoạn 2026-2030, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành 44 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025; khởi công 52 dự án đường bộ trong giai đoạn 2026-2027.

Cùng với đó, TP.HCM triển khai hoàn thành 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 187km trong giai đoạn 2026-2030, theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/1/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các dự án nhằm từng bước hình thành hệ thống hạ tầng khung về giao thông đường bộ của thành phố như Vành đai 3, khép kín Vành đai 2, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và các tuyến đường trục kết nối khu vực trung tâm với các cửa ngõ ra vào thành phố.

Song song với đầu tư hạ tầng, TP.HCM sẽ khai thác hiệu quả hệ thống giao thông hiện hữu thông qua các giải pháp tổ chức phân luồng linh hoạt, khoa học, phù hợp tình hình thực tế; điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ; cải tạo kích thước hình học; đóng, mở linh hoạt các điểm mở dải phân cách và tối ưu hóa việc sử dụng làn đường theo giờ.

Thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông vận tải và điều khiển giao thông theo mạng lưới, trong đó có ứng dụng kỹ thuật số song sinh Digital Twins.

TP.HCM đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông vận tải và điều khiển giao thông theo mạng lưới.

Đồng thời, TP.HCM tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp tại Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn TP.HCM; phát triển hoạt động đường thủy nhằm giảm áp lực giao thông đường bộ.

Công tác phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông giữa các đơn vị chức năng và các đơn vị liên quan, như sân bay, cảng biển, cũng được tiếp tục phát huy.

Ngoài ra, thành phố nghiên cứu thực hiện Đề án di dời các cơ sở y tế, giáo dục - đào tạo quy mô lớn ra khỏi khu vực nội thành TP.HCM.

TP.HCM cũng từng bước đưa các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm cảng ICD ra khu vực ngoại ô, đấu nối với Vành đai 3, Vành đai 4, đường thủy và đường sắt, góp phần phân bổ lại dòng phương tiện và giảm áp lực cho hệ thống giao thông khu vực nội đô.