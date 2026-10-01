Đảng bộ xã Phú Thọ: Tập trung rà soát, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị do các đồng chí Huỳnh Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Ca Thị Thúy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy và Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm; đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị cũng cho ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ cho đồng chí Trần Trọng Hữu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dịp này, hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y đồng chí Trần Trọng Hữu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ xã Phú Thọ trong 9 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục hạn chế, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026. Đồng thời, xã chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ.