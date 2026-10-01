Nghệ An: Phối hợp chăm lo học sinh, xây dựng biên giới văn hóa, an toàn

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị đã phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn trường học; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và các nguy cơ mất an toàn đối với học sinh. Đồng thời, các bên phối hợp chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc; phát triển thể dục, thể thao và quảng bá tiềm năng du lịch, nhất là khu vực biên giới, biển, đảo.

Quang cảnh hội nghị.

Giai đoạn 2026-2030, chương trình xác định tiếp tục hướng mạnh hoạt động phối hợp về cơ sở và thế hệ trẻ vùng biên giới. BĐBP tỉnh Nghệ An và Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức “Tiết học biên giới” tại các trường học, giáo dục học sinh về lãnh thổ, biên giới quốc gia, pháp luật về biên giới và lịch sử bảo vệ biên giới của dân tộc. Công tác giáo dục kỹ năng sống, phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội, đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại và bạo lực học đường được chú trọng; đồng thời phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn trường học trước các tình huống cháy nổ, bão lũ, tai nạn.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chương trình tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”; hỗ trợ học bổng, đồ dùng học tập, quần áo, chăn ấm, nhu yếu phẩm và cải thiện điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho học sinh, nhất là học sinh các trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới. Hai bên cũng phối hợp xóa mù chữ, phòng, chống tái mù chữ; tổ chức các hoạt động kết nghĩa, giao lưu với cơ sở giáo dục của nước bạn Lào, dạy tiếng Lào và giao lưu giữa giáo viên, học sinh hai bên biên giới.

Lễ ký chương trình phối hợp giữa các đơn vị.

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, các bên tiếp tục phối hợp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, giao lưu cộng đồng; phát triển thể dục, thể thao quần chúng và quảng bá tiềm năng du lịch khu vực biên giới, biển, đảo, gắn với trải nghiệm văn hóa các dân tộc và hình ảnh người chiến sĩ BĐBP. Chương trình đồng thời tăng cường thông tin, truyền thông trên các nền tảng số, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở; lan tỏa hình ảnh đẹp, mô hình hay, cách làm hiệu quả ở khu vực biên giới; nâng cao hiệu quả thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Nghệ An, đất nước, con người Việt Nam và biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Qua đó, các cơ quan thống nhất tiếp tục đổi mới cơ chế phối hợp theo hướng chủ động, thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm của từng bên, duy trì trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch hằng năm, kiểm tra, đánh giá kết quả và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả.