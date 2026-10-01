Đầu tư công năm 2026: Hơn 567.700 tỷ đồng đã được giải ngân, đạt 55,5% kế hoạch

Bộ Tài chính mới có báo cáo gửi Chính phủ về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2026, lũy kế đến hết ngày 24/9/2026.

Hơn 1 triệu tỷ đồng kế hoạch đầu tư công được giao

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2026 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao là 1.022.607 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 372.380,4 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 650.226,6 tỷ đồng.

Tổng số vốn còn lại thuộc thẩm quyền của Chính phủ chưa giao so với số Quốc hội quyết định là 83.216,4 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương.

Theo số liệu cập nhật trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công đến thời điểm báo cáo, kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2026 do các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 15.015,4 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch được giao năm 2026 đến thời điểm báo cáo, gồm kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng, là 1.037.622,4 tỷ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến hết ngày 24/9/2026 là 567.776 tỷ đồng (Ảnh: Phạm Tùng).

Tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.017.860,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 352.618,8 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 665.242 tỷ đồng.

Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương do các địa phương giao tăng 15.015,4 tỷ đồng, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 1.002.845,4 tỷ đồng, đạt 98,1% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm 5% tiết kiệm ngân sách địa phương cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 19.761,6 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, chiếm 1,9% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thuộc 6 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương.

Theo Bộ Tài chính, số vốn này chủ yếu chưa được phân bổ do dự kiến giao cho các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các trường biên giới, vốn giao bổ sung kế hoạch vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8/2026 cho các địa phương chưa được phân bổ chi tiết cho các dự án do đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Ngoài ra, một số khoản vốn chưa phân bổ do các đơn vị đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn vì không còn nhu cầu để điều chuyển cho bộ, cơ quan và địa phương có nhu cầu sử dụng.

Giải ngân đạt 55,5% kế hoạch

Bộ Tài chính cho biết, số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 24/9/2026, số giải ngân đạt 567.776,1 tỷ đồng, tương đương 55,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tính đến hết ngày 24/9/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 8 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỉ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.

8 bộ, cơ quan trung ương gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Bộ Công Thương; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Kiểm toán Nhà nước; Bộ Ngoại giao.

20 địa phương gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lào Cai, Điện Biên, Thái Nguyên, Nghệ An, Hải Phòng, Đồng Nai, Khánh Hòa, Tây Ninh, Cà Mau, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Gia Lai, Tuyên Quang và tỉnh Đồng Tháp.

Một số bộ, địa phương có giá trị giải ngân lớn, với lũy kế giải ngân trên 15.000 tỷ đồng, gồm Bộ Quốc phòng 31.800 tỷ đồng; Bộ Công an 29.900 tỷ đồng và Bộ Xây dựng 17.000 tỷ đồng.

Ở cấp địa phương, thành phố Hà Nội giải ngân 101.600 tỷ đồng; Thành phố Hồ Chí Minh 89.500 tỷ đồng; Hải Phòng 25.100 tỷ đồng; tỉnh Tây Ninh 20.700 tỷ đồng; tỉnh Hưng Yên 20.800 tỷ đồng và Đồng Nai 17.500 tỷ đồng.

39 đơn vị có tỉ lệ giải ngân dưới mức bình quân

Theo Bộ Tài chính, còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả nước.

Trong số các bộ, cơ quan trung ương, một số đơn vị có tỉ lệ giải ngân dưới 20% hoặc chưa giải ngân, gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 19,4%; Bộ Xây dựng 14%; Đài Truyền hình Việt Nam 9,7%; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 9,3%; Thông tấn xã Việt Nam 8,5%; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 8,3%; Bộ Khoa học và Công nghệ 6,2%; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 0% và Bộ Dân tộc và Tôn giáo 0%.

Bộ Tài chính cũng cho biết, các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên và Hà Tĩnh chưa nhập đủ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương đã phân bổ lên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công. Điều này dẫn đến số giải ngân vốn cân đối ngân sách địa phương vượt kế hoạch vốn địa phương đã triển khai phân bổ được ghi nhận trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công.

Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương 30.675,4 tỷ đồng, thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, số giải ngân đến hết ngày 24/9/2026 của cả nước đạt 57,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tương ứng với 991.931,6 tỷ đồng.