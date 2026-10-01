Tp.HCM: Vừa xử lý xong, hàng rong lại bày ra trước cổng trường

Vừa xử lý xong, vi phạm lại tái diễn

Tại nhiều khu vực trường học ở Tp.HCM, vào giờ cao điểm đưa đón học sinh, cảnh phụ huynh dừng, đỗ xe, hàng rong bày bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn tái diễn. Đáng chú ý, có nơi lực lượng chức năng vừa xử lý, khi rời đi tình trạng này lại xuất hiện trở lại.

Tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Tp.HCM diễn ra vào chiều ngày 1/10, Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an Tp.HCM, cho biết, tình trạng này tập trung chủ yếu vào khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 và 16 giờ đến 17 giờ 30 hằng ngày.

Trung tá Lê Hoàng Phong, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an Tp.HCM.

Việc phụ huynh dừng, đỗ xe tràn ra đường khiến học sinh phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn và gây ùn ứ giao thông. Trong khi đó, hàng rong trước cổng trường còn kéo theo các vấn đề về vệ sinh, an toàn thực phẩm, trật tự công cộng và trật tự đô thị.

Tp.HCM hiện có hơn 3.500 cơ sở giáo dục. Qua rà soát, lực lượng công an đã xác định 526 cơ sở từng có tình hình phức tạp về trật tự công cộng để tập trung chuyển hóa. Đến nay, còn khoảng 62 trường được xác định vẫn còn phức tạp, chủ yếu tại khu vực trung tâm.

Theo PC06, các vấn đề tại những trường này không chỉ liên quan đến giao thông mà còn có tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán.

Lý giải tình trạng xử lý rồi tái diễn, Trung tá Lê Hoàng Phong cho biết, vào giờ đưa đón học sinh, hàng trăm phụ huynh cùng tập trung trong thời gian rất ngắn. Trong khi đó, mặt bằng trước nhiều trường khá hẹp, không có đủ khu vực để phụ huynh chờ đón hoặc dừng, đỗ phương tiện.

Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt quy định. Có trường hợp khi lực lượng chức năng xuất hiện thì chấp hành, nhưng sau khi lực lượng rời đi lại tiếp tục vi phạm.

Thói quen mua bán nhanh trên vỉa hè, phụ huynh đứng chờ đón con cũng đã tồn tại trong thời gian dài. Một số trường chưa có điều kiện bố trí căng tin phù hợp nên phụ huynh, học sinh vẫn có nhu cầu mua thức ăn, đồ uống từ các điểm bán hàng bên ngoài.

PC06 cũng nhìn nhận ở một số địa bàn, công an cấp xã chưa thật sự quyết liệt trong công tác tham mưu, phối hợp, tuần tra và xử lý nên tình trạng vi phạm chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo Công an Tp.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 215.575 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự công cộng, trong đó công an phụ trách trật tự công cộng xử lý 177.875 trường hợp, lực lượng CSGT xử lý 37.700 trường hợp.

Riêng các hành vi liên quan đến dừng, đỗ phương tiện, có 16.019 trường hợp đỗ xe trên vỉa hè, 8.572 trường hợp đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông và 13.109 trường hợp dừng, đỗ không đúng quy định. Trong số này có khoảng 1.549 trường hợp xảy ra tại khu vực cổng trường.

Tổ chức lại khu vực đưa đón học sinh

Để hạn chế tình trạng tái diễn, PC06 cho biết, Công an Tp.HCM đã tham mưu Thành ủy và UBND TP triển khai các kế hoạch nhằm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và lập lại trật tự đô thị.

Lực lượng PC06, PC08 cùng công an các phường, xã, đặc khu được tăng cường tuần tra, xử lý tại những địa bàn phức tạp, trong đó có khu vực trường học, bệnh viện và các tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm.

Đối với khu vực trường học, PC06 đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với nhà trường bố trí khu vực phù hợp để phụ huynh đưa, đón học sinh; tổ chức điểm dừng, đỗ, phân luồng phương tiện nhằm hạn chế tình trạng tập trung quá đông trước cổng trường.

Ngành giáo dục cũng được đề nghị yêu cầu các trường căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức khu vực đưa, đón học sinh, đồng thời hạn chế phương tiện dừng, đỗ ngay trước cổng trường.

Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng bán thức ăn nhanh trên vỉa hè, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm; rà soát các điểm kinh doanh, buôn bán xung quanh trường để sắp xếp lại phù hợp.

Vào giờ cao điểm, công an cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ phối hợp với bảo vệ nhà trường tổ chức trực, điều tiết giao thông và xử lý các trường hợp vi phạm.

PC06 cũng đề xuất tiếp tục nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, đồng thời nghiên cứu các điểm giữ xe, khu vực chờ đón học sinh phù hợp với từng trường.

Mục tiêu là không chỉ xử lý vi phạm khi phát sinh mà từng bước giải quyết những nguyên nhân khiến tình trạng lấn chiếm, dừng đỗ và bán hàng trước cổng trường tái diễn.