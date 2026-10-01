Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí: Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường; nguyên lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH luôn thực hiện phương châm lấy phòng ngừa là chính, chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Tại Sơn La, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh được thành lập ngày 2/5/1984. Từ lực lượng mỏng, phương tiện còn thiếu, trải qua 42 năm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La từng bước lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La.

Những năm qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai các chủ trương, chính sách về PCCC và CNCH; chú trọng đầu tư hạ tầng, phương tiện, xây dựng lực lượng và củng cố phong trào Toàn dân tham gia PCCC. Giai đoạn 2016-2026, tỉnh bố trí trên 180 tỷ đồng cho công tác PCCC và CNCH. Các đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực từng bước được thành lập, mở rộng khả năng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ xử lý các tình huống tại cơ sở khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Trong 10 năm (2016-2026), toàn tỉnh tổ chức trên 800 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH, với hơn 80.000 lượt người tham gia; tổ chức 7.408 buổi tuyên truyền, thu hút 825.107 lượt người; 586 lượt đơn vị được công nhận điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC và CNCH. Sau sáp nhập, toàn tỉnh duy trì 2.233 đội dân phòng, với 41.555 đội viên; 242 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”; 189 điểm chữa cháy công cộng và 322 mô hình “Cụm dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy”. Lực lượng chức năng tổ chức cứu nạn, cứu hộ 154 vụ, huy động 3.677 lượt cán bộ, chiến sĩ, 521 lượt xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và 35 lượt xuồng cứu hộ; cứu được 136 người, tìm thấy 81 thi thể nạn nhân.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và sự phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, nhân dân trong công tác PCCC và CNCH. Đồng chí đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, thường xuyên rà soát nguy cơ, kiểm tra, khắc phục thiếu sót; xây dựng lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ thực chất, phù hợp với từng địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, huấn luyện, diễn tập, nâng cao kỹ năng xử lý ban đầu và ý thức tự phòng ngừa của người dân.

Chính quyền cấp xã chủ động nắm địa bàn, nhận diện nguy cơ, củng cố lực lượng tại chỗ, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống. Công an tỉnh, trực tiếp là Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tặng quà tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua các thời kỳ.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 8 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961-4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (4/10/2001-4/10/2026).

Tiết mục văn nghệ tại Lễ kỷ niệm.