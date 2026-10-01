Tiếp tục phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất ở Khu B.

Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 500m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh trực tiếp có mặt tại hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ chiến sĩ cẩn trọng đào bới, tìm từng mẩu hài cốt liệt sĩ.

Kết quả trong ngày 1/10, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tính đến hết ngày 1/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 701 bộ hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 1/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 701 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật. Cụ thể: 668 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).