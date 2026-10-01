Đồng Nai: Cán bộ, chiến sĩ tích cực hỗ trợ nhân dân vùng ngập

Rạng sáng 30-9, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh tại khu phố Lộc An và An Lâm. Nhiều tuyến đường bị chia cắt cục bộ, có nơi nước ngập từ 0,8 đến 1,4m; hơn 200 căn nhà bị nước tràn vào, ảnh hưởng đến sinh hoạt và tài sản của người dân.

Lực lượng dân quân phường Long Thành hỗ trợ người dân di dời vật nuôi.

Ngay khi nhận được thông tin, Ban CHQS phường Long Thành tổ chức lực lượng xuống các khu vực ngập sâu. Trên những đoạn đường nước dâng cao, cán bộ, chiến sĩ bố trí người cảnh giới, phối hợp hướng dẫn các phương tiện lựa chọn hướng di chuyển an toàn, hạn chế đi vào khu vực nước sâu. Nhiều xe máy của người dân bị chết máy giữa đường được bộ đội cùng các lực lượng hỗ trợ phương tiện di chuyển qua vùng ngập, đưa đến vị trí an toàn.

Dân quân phường Long Thành phối hợp với các lực lượng di chuyển phương tiện khỏi vùng ngập lụt.

Ở các khu dân cư, nước lên nhanh khiến nhiều gia đình không kịp di chuyển tài sản. Cán bộ, chiến sĩ chia thành từng nhóm đến hỗ trợ các hộ kê cao vật dụng, chuyển đồ đạc ra khỏi nơi có nguy cơ ngập sâu. Khi nước tràn vào khu vực chuồng trại, lực lượng quân sự phường cùng người dân khẩn trương chuyển vật nuôi đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại cho nhân dân.

Giúp người dân di chuyển vật dụng gia đình ra vị trí an toàn.

Thượng tá Phạm Tiến Hưng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Long Thành cho biết, hiện nước đã rút, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám các khu phố để thu gom rác, bùn đất trên đường, khơi thông dòng chảy và hỗ trợ các gia đình sắp xếp lại đồ đạc. Người dân cơ bản đã trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Ban CHQS phường vẫn duy trì lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phương án ứng phó trước những diễn biến thời tiết bất thường có thể xảy ra trong những ngày tới.