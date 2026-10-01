Lâm Đồng phát động chiến dịch 60 ngày đêm khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trong tháng 11/2026. (Ảnh: BẢO VĂN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương, quyết liệt, tập trung cao độ triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu được yêu cầu xây dựng ngay kế hoạch và tổ chức phát động chiến dịch với tinh thần “6 rõ”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể, thôn, tổ dân phố và các đơn vị thực hiện khám sức khỏe để đẩy nhanh tiến độ. Bảo đảm đến ngày 30/11 hoàn thành việc khám sức khỏe toàn dân theo đúng yêu cầu của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười làm việc với các đơn vị để nắm bắt tiến độ và triển khai giải pháp khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: BẢO VĂN)

Để bảo đảm không bỏ sót đối tượng, chính quyền cơ sở được yêu cầu rà soát, nắm chắc và lập danh sách đầy đủ người thuộc diện khám theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Trong đó, chú trọng vận động người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người có công tham gia khám.

Các địa phương phải thông tin đầy đủ về thời gian, địa điểm và nội dung khám để người dân chủ động tham gia. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, cập nhật tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh điểm nghẽn làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Giao Sở Y tế tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thực tế việc triển khai khám sức khỏe, tập trung vào những địa bàn, đơn vị còn chậm tiến độ hoặc có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu; theo dõi, cập nhật, tổng hợp tình hình hằng ngày, hằng tuần; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất giải pháp đối với các địa bàn chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành 100% mục tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trong tháng 11/2026.

Bác sĩ tư vấn trước khi khám, chữa bệnh cho người cao tuổi tại Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Giao các sở, ngành liên quan theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương xử lý các vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách, tránh tạo thành “nút thắt, điểm nghẽn” trong quá trình triển khai; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng khác theo quy định; đẩy mạnh, đa dạng hóa công tác thông tin, tuyên truyền về khám sức khỏe toàn dân và chiến dịch 60 ngày đêm, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Theo thống kê, đến ngày 28/9, toàn tỉnh Lâm Đồng có khoảng 2,73 triệu người, tương đương 69,9% dân số có thông tin, dữ liệu liên quan về khám sức khỏe từ đầu năm 2026; dự kiến hết quý 3/2026, tỷ lệ này đạt khoảng 70%. Thông tin từ Sở Y tế Lâm Đồng, đến giữa tháng 9/2026, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe cho hơn 2,53 triệu người.

Đến giữa tháng 9/2026, toàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức khám sức khỏe cho hơn 2,53 triệu người. (Ảnh: BẢO VĂN)

Trước đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì làm việc với các đơn vị để nắm bắt tiến độ triển khai giải pháp khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác khám, chữa bệnh cho người dân là nhiệm vụ chính trị. Các xã, phường, đặc khu nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Tất cả phải rõ công việc, rõ nhiệm vụ để hoàn thành tỷ lệ khám bệnh cho người dân trong tháng 11/2026. Địa phương nào không hoàn thành, người đứng đầu địa bàn đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.