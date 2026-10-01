TP.HCM:Hơn 700 bộ hài cốt liệt sĩ đã được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 1.10, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Ngày 1.10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B

Kết quả trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm đã xử lý hơn 500m³ đất, phát hiện và quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng lên 701, trong đó 304 bộ có di vật kèm theo.

Kết quả ngày 1.10, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm 668 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.

Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động nhiều phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong ngày, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Hình ảnh các chiến sĩ chạy đua với thời gian, dầm mình trong mưa nắng, miệt mài tìm kiếm hài cốt các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: