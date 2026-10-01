Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa tổ chức Phiên họp thứ 6

Chiều 1-10, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tỉnh tổ chức Phiên họp thứ 6 để thảo luận, cho ý kiến về báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh 9 tháng năm 2026 và một số nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì phiên họp. Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Mạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 2, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Quang cảnh phiên họp.

Đồng chí Trần Phong phát biểu kết luận phiên họp.

Tại phiên họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng chí Trần Phong kết luận: Trong 9 tháng năm 2026, Ban Chỉ đạo tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, lãng phí, tiêu cực, của Ban Nội chính Trung ương và ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh đã kịp thời kiện toàn nhân sự theo chỉ đạo của Trung ương và ban hành các văn bản triển khai công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực theo chỉ đạo Ban Chỉ đạo Trung ương; đã kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 5 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án tồn đọng, kéo dài được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt; hoàn thành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 92 dự án thuộc thẩm quyền địa phương; đồng thời, thực hiện phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng và đồng chí Lương Đức Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự phiên họp.

Đồng chí Trần Phong đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị liên quan tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch số 83-KH/TU, ngày 12-6-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới và các thông báo kết luận tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, lãng phí, tiêu cực. Các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí Tạ Hồng Quang - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày tại phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tỉnh đã xem xét kết thúc theo dõi, chỉ đạo 1 vụ án do đã kết thúc việc giải quyết theo quy định pháp luật.

Tin, ảnh: N.V - M.T