Hội nghị chuyên đề công tác trinh sát và xây dựng lực lượng trinh sát trong Bộ đội Biên phòng

Các đại biểu dự hội nghị.

​Hội nghị quán triệt thông báo kết luận của Tư lệnh BĐBP tại buổi làm việc với Cục Trinh sát về công tác trinh sát BĐBP; đánh giá toàn diện, khách quan tình hình, kết quả đạt được trong công tác trinh sát và xây dựng lực lượng trinh sát thời gian qua.

Theo đó, lực lượng trinh sát BĐBP tỉnh chủ động bám nắm địa bàn, theo dõi chặt chẽ tình hình nội, ngoại biên; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới. Công tác phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, quản lý địa bàn tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc thông báo kết luận của Tư lệnh BĐBP và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Mỗi chỉ huy, cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ công tác trinh sát phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ năng lực công tác; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quyết tâm không để xảy ra tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật, góp phần xây dựng lực lượng trinh sát BĐBP tỉnh vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.