Chương trình được xây dựng nhằm cụ thể hóa Chương trình phối hợp giữa Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; đồng thời phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị trong vận động, kết nối nguồn lực nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng và tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo việc làm, phát triển sinh kế bền vững.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp và Liên minh Hợp tác xã tỉnh ký kết Chương trình phối hợp hỗ trợ nhân đạo, phát triển sinh kế bền vững gắn với kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 - 2031.

Theo chương trình, hai đơn vị sẽ đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng chuyển từ cứu trợ, hỗ trợ trước mắt sang hỗ trợ phục hồi năng lực, phát triển sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và khả năng tự chủ của người dân.

Đối tượng được quan tâm là người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật, phụ nữ yếu thế và các nhóm cần trợ giúp nhân đạo.

Một trong những mục tiêu cụ thể của chương trình là giai đoạn 2026 - 2031 triển khai ít nhất 10 mô hình hợp tác xã gắn với các phong trào, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ như: “Tết Nhân ái”, “Chợ Nhân đạo”, hỗ trợ phát triển sinh kế và các hoạt động an sinh xã hội.

Hằng năm, hai bên phấn đấu lựa chọn từ 1 - 2 xã, phường có hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc có điều kiện phát triển mô hình mới để triển khai; ưu tiên xây dựng từ 2 - 3 mô hình sinh kế thí điểm gắn với các chương trình nhân đạo, qua đó tạo việc làm, phát triển thành viên hợp tác xã và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Bên cạnh đó, các hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, “Tết Nhân ái”, “Chợ Nhân đạo” sẽ được lồng ghép với hỗ trợ sinh kế. Các hợp tác xã, tổ hợp tác có điều kiện được vận động tham gia cung ứng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động nhân đạo; đồng thời quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm phù hợp.

Thông qua chương trình phối hợp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh kỳ vọng tăng cường kết nối nguồn lực xã hội với các mô hình kinh tế tập thể, qua đó vừa lan tỏa tinh thần nhân đạo, tương trợ cộng đồng, vừa tạo thêm cơ hội để người dân có hoàn cảnh khó khăn phát triển sinh kế, từng bước ổn định đời sống và vươn lên. Chương trình có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31-12-2031.